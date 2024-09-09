Найдена связь между вирусом полиомиелита и утечкой в лаборатории

Недавнее исследование, проведенное учеными Института Пастера в Париже, вскрыло важные вопросы, связанные с безопасностью хранения образцов полиовируса, сообщает Science.

В 1960 году знаменитый вирусолог Альберт Сэбин отправил четыре образца полиовируса в этот институт, и лишь недавно они были уничтожены в рамках глобальной кампании по ликвидации старых запасов вируса. Однако перед уничтожением исследователи секвенировали генетический материал этих штаммов. Один из вирусов, известный как штамм Гленн, оказался генетически близок к вирусу, инфицировавшему четырехлетнего ребенка в Китае в 2014 году. Это открытие вызвало тревогу и породило предположения о том, что заражение могло произойти из-за утечки вируса из лаборатории или производственного предприятия.

Хотя авторы исследования осторожны в своих выводах, они подчеркивают, что случайные утечки полиовируса не являются редкостью. Вопросы вызвала связь штамма Гленн с Saukett A — вирусом, использующимся для производства инактивированной вакцины от полиомиелита. Некоторые исследователи, в том числе Адам Лоринг из Университета Мичигана, полагают, что наиболее вероятным источником заражения мог стать завод по производству вакцин. Однако точное место утечки пока неизвестно. Ситуация усложняется тем, что исследование вируса проводилось в Уханьском институте вирусологии, который уже находится в центре споров относительно происхождения COVID-19. Несмотря на это, нет доказательств, что полиовирус был выпущен именно этим институтом.

Этот случай напоминает о других известных инцидентах с утечками полиовируса, таких как утечка на предприятии в Бельгии в 2014 году или заражение сотрудников на заводе в Нидерландах. Эти происшествия подчеркивают необходимость строгого контроля за хранением и производством опасных вирусов, чтобы избежать повторных случаев их распространения в будущем.

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей(вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

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