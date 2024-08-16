Страшная авария в Якутии: автомобиль наехал на пешеходов, двое подростов госпитализированы

В Якутске произошло ДТП, в результате которого автомобиль сбил группу подростков. В результате инцидента двое несовершеннолетних были доставлены в больницу. По факту происшествия прокуратура Якутии начала проверку.

"15 августа автоводитель в Якутске наехал на группу несовершеннолетних, которые шли по обочине, после чего покинул место происшествия. В результате два школьника оказались в больнице", — сообщили в прокуратуре.

Авария произошла при въезде в село Старая Табага. Троих пострадавших подростков скорая помощь оперативно доставила в медицинское учреждение.

"После осмотра врачами, двое из них были госпитализированы, а один получил разрешение на амбулаторное лечение. На данный момент состояние семнадцатилетнего подростка с множественными травмами остается критическим. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская поддержка", — подчеркнули в Министерстве здравоохранения Якутии.

Фото: commons.wikimedia.org/唐山健志郎 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)