То, чего давно ждали: на Кубани сделали важный шаг для особенных туристов

Туристам с ограниченными возможностями в Краснодарском крае стало легче планировать отдых и путешествия: Кубанскому Центру развития курортов и туризма передали специализированный туристический автобус для маломобильных жителей. Об этом в своем материале сообщает издание "Кубанские новости", подчеркивая, что транспорт поможет сделать экскурсии и новые маршруты региона более доступными для всех.

Новый транспорт для туризма

Автобус, адаптированный для перевозки людей с ограниченной мобильностью, будут использовать в экскурсионной деятельности Туристско-информационного центра Краснодарского края, а также при выездах к новым туристическим маршрутам. Передача автомобиля стала результатом соглашения, подписанного на международном форуме "Путешествуй!" в Москве: транспорт передала компания "АКРОСС", специализирующаяся на производстве спецавтомобилей, автодомов и транспорта для туристических перевозок.

Ранее эта же компания уже передавала региону автодом на базе автомобиля "Соболь", что стало важным шагом для развития автотуризма в крае.

Развитие туристической инфраструктуры

Заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова подчеркнула, что такие инициативы важны для укрепления позиций региона как круглогодичного туристического направления.

"Мы занимаем лидирующие позиции по развитию туристической отрасли в стране, позиционируем Кубань в качестве региона с возможностью круглогодичного отдыха. На это направлена современная концепция развития курортов, которая уже дает первые плоды: почти половина туристов посещает регион не летом", - сказала Елена Логунова.

Подобные шаги, по ее мнению, способствуют расширению инфраструктуры и привлечению новых категорий путешественников.

Автобус для маломобильных жителей станет еще одним важным элементом, позволяющим обеспечить людям с ограниченными возможностями полноценный доступ к экскурсиям и природным достопримечательностям края.

Автотуризм и новые маршруты

Развитие автотуризма в регионе также набирает обороты. В 2024 году был разработан круглогодичный автомобильный маршрут "Винные дороги Краснодарского края", протяженностью 430 км и рассчитанный на пять дней путешествия. Он включает участки трассы М-4 "Дон" и оборудован информационными табличками и указателями к объектам туристического показа.

Помимо этого, в регионе будет создана межведомственная рабочая группа, которая займется определением перечня дорог для разработки новых автомобильных маршрутов. Программа развития автотуризма рассчитана до 2035 года, что говорит о стратегическом подходе к укреплению туристической привлекательности Краснодарского края.