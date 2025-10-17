Космос на слух: космонавты впервые записали тифлокомментарий с орбиты Земли

Космонавты Международной космической станции провели уникальный эксперимент — впервые в истории записали тифлокомментарий с орбиты Земли, чтобы незрячие люди смогли "услышать" красоту космоса. Проект приурочили к Международному дню белой трости, символу независимости и силы духа людей с нарушением зрения.

Космос "на слух"

В создании записи участвовали космонавты Сергей Рыжиков из Нижневартовска, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов. По данным Роскосмоса, перед началом эксперимента экипаж прошёл специальный тренинг по навыкам тифлокомментирования, чтобы научиться передавать визуальные впечатления через звук.

"Космонавты описали горные массивы, пустыни и атмосферу Земли, учитывая скорость движения станции — восемь километров в секунду", — сообщили в Роскосмосе.

Как это звучит

В аудиозаписи космонавты делятся тем, что видят из иллюминаторов МКС: величественные горы, сияющие пустыни и мягкий свет атмосферы. Их описания превращаются в словесные картины, позволяющие слушателям представить масштаб и красоту планеты.

Благодаря этому проекту тысячи незрячих россиян впервые получили возможность "прикоснуться" к космосу через слух.

Кто стоит за инициативой

Проект реализован Роскосмосом совместно с программой "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт". До конца года планируется выпустить серию аудиороликов, включая описания старта ракеты с Байконура и внутреннего устройства модулей МКС.

Космонавт из Югры

Сергей Рыжиков, участник проекта, родился в Татарской АССР, но вырос в Нижневартовске (ХМАО). По словам его матери, с детства он мечтал стать лётчиком и никогда не сомневался в своём пути.