Космос, космонавт
Космос, космонавт
© commons.wikimedia.org by NASA is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:02

Космос на слух: космонавты впервые записали тифлокомментарий с орбиты Земли

Югорский космонавт с МКС впервые рассказал о космосе для незрячих людей

Космонавты Международной космической станции провели уникальный эксперимент — впервые в истории записали тифлокомментарий с орбиты Земли, чтобы незрячие люди смогли "услышать" красоту космоса. Проект приурочили к Международному дню белой трости, символу независимости и силы духа людей с нарушением зрения.

Космос "на слух"

В создании записи участвовали космонавты Сергей Рыжиков из Нижневартовска, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов. По данным Роскосмоса, перед началом эксперимента экипаж прошёл специальный тренинг по навыкам тифлокомментирования, чтобы научиться передавать визуальные впечатления через звук.

"Космонавты описали горные массивы, пустыни и атмосферу Земли, учитывая скорость движения станции — восемь километров в секунду", — сообщили в Роскосмосе.

Как это звучит

В аудиозаписи космонавты делятся тем, что видят из иллюминаторов МКС: величественные горы, сияющие пустыни и мягкий свет атмосферы. Их описания превращаются в словесные картины, позволяющие слушателям представить масштаб и красоту планеты.

Благодаря этому проекту тысячи незрячих россиян впервые получили возможность "прикоснуться" к космосу через слух.

Кто стоит за инициативой

Проект реализован Роскосмосом совместно с программой "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт". До конца года планируется выпустить серию аудиороликов, включая описания старта ракеты с Байконура и внутреннего устройства модулей МКС.

Космонавт из Югры

Сергей Рыжиков, участник проекта, родился в Татарской АССР, но вырос в Нижневартовске (ХМАО). По словам его матери, с детства он мечтал стать лётчиком и никогда не сомневался в своём пути.

