Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:34

Южная Корея открыла доступ к "Нодон Синмун": партийную газету КНДР вывели из закрытого режима

Южная Корея открыла доступ к газете КНДР в библиотеках с 30 декабря

Южная Корея начала пересматривать прежнюю систему информационных ограничений в отношении Северной Кореи — и первым шагом стало решение, которое ещё недавно казалось невозможным: доступ к главной партийной газете КНДР становится открытым. С 30 декабря в стране сняли многолетние барьеры для чтения "Нодон Синмун" в библиотеках, что власти называют частью курса на расширение свободы получения информации о Пхеньяне. Об этом сообщает "Российская газета".

"Нодон Синмун" перевели в разряд обычных изданий

Министерство объединения Республики Корея объявило, что со вторника, 30 декабря 2025 года, северокорейское издание "Нодон Синмун" исключено из категории "специальных публикаций" и переведено в разряд "обычных".

Ранее доступ к "Нодон Синмун" был строго регламентирован: экземпляры хранились в закрытых фондах и выдавались только по запросу. Пользователям необходимо было указать цель использования, а сама процедура сопровождалась контролем со стороны учреждений. Теперь газету разрешено размещать на открытых полках вместе с другими периодическими изданиями.

Решение согласовали спецслужбы и профильные ведомства

По словам замминистра объединения Ким Нам Чжона, решение принято в рамках курса на расширение свободы доступа к информации о КНДР. В министерстве подчеркнули, что речь идёт об отказе от прежней практики, при которой государство само определяло, какие сведения о Северной Корее доступны обществу и в каком объёме.

Как уточняется, решение было анонсировано заранее и принято по итогам консультаций между Национальной разведывательной службой и профильными ведомствами. Они согласились рассматривать "Нодон Синмун" как материалы общего доступа. При этом власти обещают постепенно открывать доступ и к другим официальным северокорейским информационным ресурсам.

Где хранится газета и что остаётся заблокированным

По данным министерства объединения, экземпляры северокорейской партийной газеты находятся в 181 учреждении по всей стране. Однако свежие выпуски есть примерно в 20 из них, включая Северокорейский информационный центр и Национальную библиотеку Кореи.

При этом блокировка ряда северокорейских ресурсов в интернете сохраняется. Доступ примерно к 60 сайтам КНДР, включая Центральное телеграфное агентство Кореи, остаётся закрытым. В министерстве объединения заявили, что дальнейшее расширение доступа к печатным материалам и сайтам будет происходить через взаимодействие с другими госорганами и Национальным собранием.

Политический контекст и реакция общества

Меры стали частью более широкой политики администрации президента Ли Чжэ Мёна, направленной на расширение доступа общества к материалам о КНДР. На декабрьском брифинге он отмечал, что прежние ограничения фактически исходили из предположения, будто граждане Южной Кореи легко поддаются северокорейской пропаганде.

Однако критики выражают опасения, что искажённый контент северокорейских СМИ может повлиять на молодёжь и студентов. В министерстве объединения Юга ответили, что возможные случаи дезинформации будут рассматриваться индивидуально, без заранее заданной единой линии реагирования.

Новая терминология для выходцев из КНДР

Одновременно министерство объединения объявило о намерении изменить официальный термин для обозначения выходцев из Северной Кореи. Вместо слова "тхальбукмин" ("бежавшие с Севера") предлагается использовать термин "пукхянмин" — "люди из Северной Кореи". Решение основано на опросах общественного мнения, консультациях с переселенцами и лингвистами.

