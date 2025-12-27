Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
На приеме у психолога
На приеме у психолога
© freepik by prostooleh is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:23

Комплимент звучит — а внутри неловко: что на самом деле происходит в этот момент

Навык принятия комплиментов можно развить — психолог Ирина Бенетт

Комплименты нередко ставят людей в неловкое положение, хотя именно реакция на похвалу во многом определяет качество общения. Отрицание или попытка принизить себя может разрушить тёплый контакт и оставить у собеседника странное впечатление. Об этом рассказала эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт изданию MosTimes.

Почему важно принимать похвалу

По словам специалиста, комплимент — это не просто вежливость, а форма позитивного социального взаимодействия. Адекватная реакция помогает поддерживать диалог и формирует комфортную атмосферу. Когда человек игнорирует похвалу или начинает спорить с ней, это может выглядеть как отторжение доброжелательного жеста.

Эксперт подчёркивает, что простая благодарность показывает открытость и уважение к собеседнику. Такая реакция даёт понять, что слова были услышаны и приняты, а значит, общение может продолжаться в позитивном ключе.

Как отвечать на комплименты

Бенетт рекомендует не усложнять ответ и не искать скрытых смыслов. Достаточно улыбнуться и поблагодарить, при желании добавив короткий позитивный комментарий.

"Для того, чтобы человек и дальше продолжал говорить вам комплименты, вежливо нужно его поблагодарить и сказать спасибо, мне очень приятно. Можно отметить какие-то его черты, например, очень круто, что ты это заметил, спасибо. Что-то позитивное тоже можем сказать человеку для того, чтобы поднять ему немножко настроение и сделать его день немножко лучше", — отметила эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

По её словам, такой обмен позитивом укрепляет связь между людьми и делает общение более живым и искренним.

Что скрывается за отрицанием комплиментов

Привычка отмахиваться от похвалы или обесценивать её, как отмечает психолог, часто связана с внутренними установками.

"Это говорит о том, что человека не привыкли хвалить в детстве, что у него заниженная самооценка. Он не может принять от кого-то хорошую достойную высокую оценку преуменьшать все-таки не нужно", — пояснила Ирина Бенетт.

В таких случаях отрицание комплимента становится неосознанной защитной реакцией. Человек словно не разрешает себе принять положительную оценку со стороны, даже если она искренняя.

Работа с самооценкой

Эксперт считает, что умение спокойно принимать похвалу — навык, который можно развивать. Если комплименты вызывают сильный дискомфорт, имеет смысл задуматься о работе с психологом. Это помогает выстроить более устойчивую самооценку и научиться воспринимать позитивную обратную связь без внутреннего сопротивления.

"Мы даём позитивную реакцию на комплимент. Это всегда очень хорошо. Если мы никак не реагируем, человеку будет достаточно странно", — резюмировала специалист.

По словам Бенетт, принятие комплиментов — это не проявление самодовольства, а признак уважения к себе и к тем, кто выражает доброжелательность.

