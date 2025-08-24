Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Проверка зрения
Проверка зрения
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:41

Контактные линзы под прицелом амеб: как избежать редкой болезни глаз, грозящей слепотой

Акантамебный кератит: врач предупреждает об опасности в воде – особенно для тех, кто носит линзы

Врач-терапевт Илона Баскакова заявила, что в бочках с водой или в бассейне на даче обитают возбудители редкой, но опасной болезни глаз — акантамебного кератита, представляющего серьезную угрозу для зрения. Врач подчеркивает, что акантамебный кератит может привести к тяжелым осложнениям, включая слепоту, и требует своевременной диагностики и лечения.

"Эти организмы широко распространены в природе и могут обитать в почвенных и озерных водах, а также в плавательных бассейнах, в дачных бочках с водой и даже в питьевой воде. Но, в основном, страдают люди, которые носят контактные линзы", — сказала доктор.

Акантамебы являются одноклеточными организмами, которые могут существовать в двух формах: активной (трофозоит) и неактивной (циста). В форме цисты амебы устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как дезинфицирующие средства и высыхание.

Группа риска: носители контактных линз и люди с травмами роговицы

По ее словам, в группе риска — люди с травмами роговицы, а в неактивной форме возбудители особенно устойчивы. Ношение контактных линз значительно увеличивает риск развития акантамебного кератита, так как амебы могут прикрепляться к поверхности линз и вызывать инфекцию при контакте с роговицей.

Симптомы акантамебного кератита могут включать боль в глазу, покраснение, слезотечение, светобоязнь, ощущение инородного тела в глазу и ухудшение зрения. В тяжелых случаях кератит может вызвать воспаление переднего отдела сосудистой оболочки глаза и склеры. В запущенных случаях он может привести к образованию язв на роговице, ее перфорации и полной или частичной слепоте.

Лечение акантамебного кератита

Для лечения заболевания врачи обычно назначают специальные глазные капли, содержащие антиамебные препараты. Лечение может быть длительным и сложным, и в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, такое как пересадка роговицы.

Профилактика акантамебного кератита включает в себя соблюдение правил гигиены при использовании контактных линз, таких как мытье рук перед надеванием и снятием линз, использование только рекомендованных растворов для хранения и дезинфекции линз, избегание контакта линз с водой из-под крана, озер, бассейнов и дачных бочек, а также регулярные посещения офтальмолога.

Интересные факты об акантамебном кератите

Акантамебный кератит чаще встречается в странах с теплым климатом.
Диагностика акантамебного кератита может быть затруднена, так как симптомы заболевания могут быть похожи на другие глазные инфекции.
Акантамебный кератит может привести к длительной инвалидности и значительно снизить качество жизни.

Рекомендации врача-терапевта

Врач-терапевт Илона Баскакова призывает всех, особенно тех, кто носит контактные линзы, соблюдать правила гигиены и избегать контакта линз с водой из потенциально загрязненных источников. При появлении симптомов акантамебного кератита необходимо немедленно обратиться к офтальмологу для диагностики и лечения.

В заключение, акантамебный кератит является редким, но опасным заболеванием глаз, которое может привести к тяжелым осложнениям. Соблюдение правил гигиены, осторожное использование контактных линз и своевременное обращение к врачу помогут предотвратить развитие этого заболевания и сохранить зрение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как подготовить организм к осени сегодня в 5:19

5 правил питания в августе, которые помогут легче пережить осень

Август — время подготовить организм к осени. Терапевт объясняет, почему стоит пересмотреть питание, добавить умеренную физическую нагрузку и заранее позаботиться об иммунитете, чтобы встретить сезон без стресса.

Читать полностью » Отоларинголог Людмила Джапаридзе объяснила, почему спреи опасны для детей до 5 лет сегодня в 4:44

Почему привычный спрей опасен для детей младше 5 лет

Спреи от боли в горле не подходят детям младше 5 лет — они не могут задержать дыхание, а частицы могут попасть в бронхи. Лор-врач объясняет, чем лучше заменить спрей и когда стоит обратиться к врачу.

Читать полностью » ЛОР-врач Александр Гартунг извлёк голосовой протез из пищевода пациента в Ишиме сегодня в 3:41

Кашель лишил мужчину речи и чуть не перекрыл дыхание

В Тюменской области мужчина, перенёсший операцию на гортани, едва не задохнулся после выпадения голосового протеза. Врачи вовремя обнаружили устройство в пищеводе и успешно вернули ему возможность говорить.

Читать полностью » Соломатина: идеальные на вид яблоки часто обработаны химикатами сегодня в 2:38

Почему кривые яблоки полезнее глянцевых

Диетолог рассказала, почему ровные и глянцевые яблоки часто менее полезны, чем «корявые». Отдавайте предпочтение местным сортам с упругой кожурой — в них больше витаминов и антиоксидантов.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Ольга Исаева предупредила об опасности отравления арбузами в конце лета сегодня в 1:34

Нитраты в арбузе: скрытая угроза летнего лакомства

Арбуз — один из главных символов лета, но при неправильном выборе он легко может стать причиной серьёзного отравления. Врач объясняет, как выбрать безопасный плод и на какие признаки обратить внимание.

Читать полностью » Прокофьев предупредил, чем грозит апноэ: гипоксия, усталость и риск остановки дыхания сегодня в 0:30

Мужской храп может оказаться смертельно опасным: врачи предупреждают

Храп – не просто громкий звук. Врач объяснил, когда он связан с остановками дыхания и может угрожать жизни, а в каких случаях требуется хирургия или СИПАП-терапия.

Читать полностью » Как избежать гиперактивного мочевого пузыря: советы уролога по предотвращению частого мочеиспускания вчера в 23:23

На всякий случай — и вот результат: как привычка ходить в туалет без позыва нарушает мочевой пузырь

Привычка ходить в туалет "на дорожку" может вызвать проблемы с мочеиспусканием. Узнайте, как это влияет на здоровье и что говорят специалисты.

Читать полностью » Учёные уточнили, что известно о пользе и рисках сахарозаменителей вчера в 23:21

Секреты замены сахара: почему искусственные подсластители могут обернуться неминуемыми рисками для диабетиков

В последние годы заменители сахара становятся всё более распространёнными, но новые исследования показывают, что они могут не так безопасны. Узнайте, как они могут повлиять на здоровье диабетиков.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Личный опыт: какие привычки из путешествий я перенёс домой
Еда

Как запекать куриные ножки с картошкой в рукаве для запекания
Еда

Как приготовить сырные шарики во фритюре
Авто и мото

Стоимость Lamborghini Fenomeno превысит 3 млн евро за каждый экземпляр
Садоводство

Как дрожжевая подкормка поможет петуниям: секреты идеального ухода
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперты назвали три причины использовать коврик под эллиптический тренажёр
Наука и технологии

Саморегулирующаяся куртка: термокомфорт при любой погоде – разработка Китая
Авто и мото

МВД предупредило о новых схемах мошенничества при покупке автомобилей онлайн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru