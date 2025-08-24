Контактные линзы под прицелом амеб: как избежать редкой болезни глаз, грозящей слепотой

Врач-терапевт Илона Баскакова заявила, что в бочках с водой или в бассейне на даче обитают возбудители редкой, но опасной болезни глаз — акантамебного кератита, представляющего серьезную угрозу для зрения. Врач подчеркивает, что акантамебный кератит может привести к тяжелым осложнениям, включая слепоту, и требует своевременной диагностики и лечения.

"Эти организмы широко распространены в природе и могут обитать в почвенных и озерных водах, а также в плавательных бассейнах, в дачных бочках с водой и даже в питьевой воде. Но, в основном, страдают люди, которые носят контактные линзы", — сказала доктор.

Акантамебы являются одноклеточными организмами, которые могут существовать в двух формах: активной (трофозоит) и неактивной (циста). В форме цисты амебы устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как дезинфицирующие средства и высыхание.

Группа риска: носители контактных линз и люди с травмами роговицы

По ее словам, в группе риска — люди с травмами роговицы, а в неактивной форме возбудители особенно устойчивы. Ношение контактных линз значительно увеличивает риск развития акантамебного кератита, так как амебы могут прикрепляться к поверхности линз и вызывать инфекцию при контакте с роговицей.

Симптомы акантамебного кератита могут включать боль в глазу, покраснение, слезотечение, светобоязнь, ощущение инородного тела в глазу и ухудшение зрения. В тяжелых случаях кератит может вызвать воспаление переднего отдела сосудистой оболочки глаза и склеры. В запущенных случаях он может привести к образованию язв на роговице, ее перфорации и полной или частичной слепоте.

Лечение акантамебного кератита

Для лечения заболевания врачи обычно назначают специальные глазные капли, содержащие антиамебные препараты. Лечение может быть длительным и сложным, и в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, такое как пересадка роговицы.

Профилактика акантамебного кератита включает в себя соблюдение правил гигиены при использовании контактных линз, таких как мытье рук перед надеванием и снятием линз, использование только рекомендованных растворов для хранения и дезинфекции линз, избегание контакта линз с водой из-под крана, озер, бассейнов и дачных бочек, а также регулярные посещения офтальмолога.

Интересные факты об акантамебном кератите

Акантамебный кератит чаще встречается в странах с теплым климатом.

Диагностика акантамебного кератита может быть затруднена, так как симптомы заболевания могут быть похожи на другие глазные инфекции.

Акантамебный кератит может привести к длительной инвалидности и значительно снизить качество жизни.

Рекомендации врача-терапевта

Врач-терапевт Илона Баскакова призывает всех, особенно тех, кто носит контактные линзы, соблюдать правила гигиены и избегать контакта линз с водой из потенциально загрязненных источников. При появлении симптомов акантамебного кератита необходимо немедленно обратиться к офтальмологу для диагностики и лечения.

В заключение, акантамебный кератит является редким, но опасным заболеванием глаз, которое может привести к тяжелым осложнениям. Соблюдение правил гигиены, осторожное использование контактных линз и своевременное обращение к врачу помогут предотвратить развитие этого заболевания и сохранить зрение.