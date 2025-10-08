Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:18

Перерыв отменяется: в тюменских вузах ужесточили правила академического отпуска

В тюменских вузах академический отпуск теперь дают только по болезни или беременности

В тюменских вузах резко сократилось число студентов, получающих академический отпуск. После вступления в силу нового закона учебные заведения стали жёстче регулировать основания для его предоставления. Об этом URA. RU рассказал один из студентов местного университета.

"Одобрили только больным и беременным"

"Я решил уйти в академический отпуск из-за личных интересов. Нас тогда на приёме было 15 человек, в том числе пара беременных студенток. Вуз сразу отказал мне и ещё 12 коллегам. Одобрение получили только ребята с серьёзными заболеваниями", — рассказал агентству Сергей (имя изменено).

По словам молодого человека, ранее академический отпуск можно было получить без строгих ограничений.

"Я уже брал до этого "академ". Пришёл с аналогичным запросом — дали без проблем. Теперь же всем, кто хочет взять перерыв на два года, фактически отказывают", — добавил студент.

Что изменилось по закону

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила предоставления академического отпуска. Согласно документу:

  • двухлетний отпуск теперь положен только по медицинским показаниям или для прохождения военной службы (включая контрактную);

  • во всех остальных случаях студент может оформить перерыв максимум на 12 месяцев.

Таким образом, желающие взять академический отпуск "по личным причинам" теперь вынуждены либо уйти из университета, либо искать другие законные основания для перерыва.

Последствия для студентов

По словам опрошенных, нововведение уже привело к тому, что часть студентов предпочла отчислиться. Молодые люди, покинувшие университет, планируют пойти служить в армию, а вернуться к обучению после демобилизации.

