"Большой" автомобиль Hyundai Custin 2024 года начал продаваться в России за 4,5 млн рублей

В России стартовали продажи Hyundai Custin 2024 года от 4,5 млн рублей

В России начались продажи обновлённого Hyundai Custin 2024 года. Этот современный минивэн создан для больших семей и любителей путешествий. Уже сейчас его можно приобрести у дилеров в Москве. Стоимость модели Travel с передним приводом и автоматической коробкой передач начинается от 4,5 млн рублей.

Hyundai Custin оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 лошадиных сил. Автоматическая трансмиссия и передний привод обеспечивают комфорт и безопасность во время поездок.

Комплектация Travel предлагает широкий набор опций. Стильный дизайн подчёркивает цвет кузова "Чёрный жемчуг" и 17-дюймовые легкосплавные диски. Задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом и светодиодные противотуманные фары придают минивэну динамичный и элегантный вид.

В салоне предусмотрено семь посадочных мест. Сиденья второго и третьего ряда можно трансформировать. Интерьер отделан серой искусственной кожей. Передняя панель выполнена в чёрном цвете, создавая элегантную и современную атмосферу.

Hyundai Custin оснащён множеством передовых технологий. Многофункциональное рулевое колесо, электронно-управляемая трансмиссия Shift By Wire и система Drive Mode Select обеспечивают максимальный комфорт и безопасность во время поездок.

В числе опций безопасности — подушки безопасности, система стабилизации, помощь при трогании на уклоне и электронный стояночный тормоз. Автомобиль также оборудован системой бесключевого доступа Smart Key, электроприводом сидений с памятью положения, мультимедийной системой с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида с динамической разметкой и передними и задними парковочными датчиками.

Hyundai Custin — идеальный выбор для тех, кто ищет надёжный, вместительный и комфортабельный минивэн для всей семьи.

Фото: From Wikimedia Commons/ Joraking9824 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)