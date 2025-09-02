Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:13

Кошка, похожая на миниатюрную пуму: раскрыт секрет популярности абиссинской породы

Ветеринар Вера Меньшикова: абиссинская кошка отличается грациозностью и умом

Абиссинская кошка — это грациозное и умное животное, которое по праву считается одной из самых элегантных пород. Она сочетает эффектную внешность, активный характер и преданность хозяину, поэтому идеально подойдёт тем, кто ищет ласкового и игривого компаньона.

История происхождения

Точная родина породы остаётся загадкой. Существует версия, что абиссинские кошки появились в Эфиопии (Абиссинии), где их почитали как священных животных. По другой теории, их родина — Древний Египет: изображения на фресках удивительно похожи на этих кошек. В Европу порода попала в XIX веке благодаря британским солдатам и быстро завоевала популярность.

Внешний вид и окрасы

Абиссинская кошка — животное среднего размера (3-6 кг), с мускулистым и грациозным телом. У неё клиновидная голова, большие уши и длинные лапы. Особенность породы — мягкая шерсть с тикингом: на каждом волоске чередуются несколько оттенков, создавая переливы.

Стандартные окрасы:
• дикий (тёмно-коричневый с рыжим подшерстком);
• соррель (от светло-оранжевого до коричневого);
• фавн (розово-бежевый с коричневым тикингом);
• голубой (серо-голубая шерсть со светлым животом).

Реже встречаются серебристый и черепаховый окрасы.

Характер

Абиссинские кошки известны своей энергичностью и игривостью. Их часто называют "кошками-обезьянами" за активность и любопытство. Они умны, легко обучаются, любят общение и игры. Очень привязываются к хозяину и нередко выбирают одного "любимого" человека.

Уход и содержание

Эта порода неприхотлива: достаточно вычёсывать шерсть раз в неделю и обеспечить простор для игр. Абиссинцам необходимы когтеточки, игрушки и место для лазания. Они почти не линяют, но стресс может усилить выпадение шерсти.

Питание

Рацион должен соответствовать возрасту и активности. Для котят нужны корма с высоким содержанием белка и кальция, взрослым — с умеренным количеством жиров. Подойдут сухие и влажные промышленные корма или натуральное питание (мясо, овощи, крупы). Обязателен доступ к свежей воде.

Дрессировка

Благодаря уму абиссинцы легко обучаются. Их можно научить простым командам, приносить предметы и даже гулять на поводке. Главное — использовать похвалу и положительное подкрепление.

Здоровье и продолжительность жизни

В среднем абиссинские кошки живут 12-15 лет. У них хорошее здоровье, но есть генетическая предрасположенность к болезням почек, атрофии сетчатки и стоматологическим проблемам.

"Абиссинские кошки входят в группу риска по амилоидозу почек… Заболевание протекает бессимптомно и выявить его на ранней стадии невозможно. Важно регулярно сдавать анализы для контроля состояния питомца", — пояснила ветеринарный врач Вера Меньшикова.

Как выбрать котёнка

• выбирайте питомник или заводчика с хорошей репутацией;
• проверяйте документы и ветеринарную карту;
• оценивайте условия содержания животных;
• осматривайте котёнка на признаки заболеваний;
• учитывайте цели покупки: для души, разведения или выставок.

Плюсы и минусы породы

Плюсы:
• ум и обучаемость;
• активность и игривость;
• красота и элегантность;
• дружелюбие к детям и питомцам;
• простота в уходе.

Минусы:
• могут портить мебель;
• не всегда дружелюбны к посторонним;
• есть наследственные риски по здоровью.

Цена

Стоимость абиссинского котёнка зависит от класса, пола и окраса. В среднем цены варьируются от 5 до 50 тысяч рублей. Котята "пет-класса" дешевле, чем животные для разведения и выставок.

