Детский сад, большие аппетиты: заведующая забирала зарплаты и утаскивала имущество

В Екатеринбурге заведующая детским садом № 384 попала под суд — женщину обвиняют в том, что она отнимала часть зарплаты у трёх подчинённых и забирала домой имущество, купленное для учреждения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, общая сумма ущерба составила более 101 тысячи рублей.

Что установило следствие

По данным прокуратуры, своими действиями руководитель нарушила права работников на оплату труда и причинила им материальный ущерб.

"Действия обвиняемой повлекли нарушение прав и законных интересов сотрудников детского сада, выразившееся в причинении материального ущерба и нарушении права на вознаграждение за труд", — уточнили в ведомстве.

В чём её обвиняют

Женщине предъявлено обвинение по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности. Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд.

Что дальше

Если вина заведующей будет доказана, ей может грозить лишение свободы на срок до десяти лет и запрет занимать руководящие должности.