Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:06

Забудьте про дорогую подкормку: ваши комнатные растения расцветут как сумасшедшие от этого простого средства

Эксперты советуют: касторовое масло – лучшее средство для пышного цветения комнатных растений

Многие любители комнатных растений сталкиваются с одной и той же проблемой: купленный в магазине цветок радует яркими бутонами, но спустя несколько недель дома он начинает терять декоративность. Главная причина в том, что растениям недостаёт питания. В условиях оранжереи они получают целый комплекс удобрений и строгий режим ухода, а дома цветоводы часто ограничиваются только поливом.

Почему растения теряют цветы после покупки

Бутоны и цветы требуют больших затрат энергии, а без подкормки растение быстро ослабевает. Даже при регулярном поливе и хорошем освещении ему не хватает микроэлементов, которые были доступны в тепличных условиях. В итоге листья желтеют, бутоны мельчают или вовсе не образуются.

Простая подкормка для обильного цветения

Садоводы и цветоводы выделяют один эффективный способ, который подходит практически для всех комнатных культур. В период формирования бутонов можно использовать касторовое масло. Оно укрепляет корневую систему, способствует наращиванию зелёной массы и стимулирует образование крупных, ярких цветов.

"Касторовое масло помогает добиться пышного цветения и продлить жизнь растения", — отметил кандидат сельскохозяйственных наук Александр Сурнин.

Как правильно приготовить раствор

  1. Взять 1 литр воды комнатной температуры, желательно предварительно отстоявшейся.
  2. Добавить 1 чайную ложку касторового масла.
  3. Тщательно размешать до однородности, чтобы не оставались капли на поверхности, так как они могут повредить корни.

Очень важно помнить: такой раствор нельзя хранить. Его используют сразу после приготовления.

Когда лучше применять

  • Растения, которые цветут раз в год, подкармливают только в период бутонизации.
  • Те культуры, которые выпускают бутоны несколько раз за сезон, подкармливают перед каждым новым циклом цветения.

При этом не стоит злоупотреблять подкормкой: достаточно одного раза на этапе подготовки к цветению.

Дополнительные советы по уходу

Помимо подкормки касторовым маслом, важно соблюдать общие правила ухода: обеспечивать растениям свет, избегать сквозняков и не переливать почву. Лёгкая влажность и правильный температурный режим позволяют поддерживать здоровье даже капризных культур.

Комнатные цветы благодарно реагируют на заботу: стоит только создать условия, близкие к тепличным, и они будут радовать хозяев долгим и обильным цветением.

Три интересных факта

  1. Касторовое масло получают из семян клещевины, растения, ядовитого в сыром виде.
  2. В косметологии касторку используют для укрепления волос и ресниц.
  3. В старину касторовое масло применяли как ламповое топливо, поскольку оно даёт ровное и яркое пламя.

