Абу-Даби, ОАЭ
© commons.wikimedia.org by Fabio Achilli from Milano, Italy is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:05

Где мечеть сияет сильнее небоскрёбов: секрет притяжения Абу-Даби

Ferrari World в Абу-Даби предлагает самые быстрые американские горки в мире

Абу-Даби не спешит соревноваться с соседним Дубаем в рекордах и шумных развлечениях. Столица ОАЭ делает ставку на культурное наследие, семейный отдых и близость к природе. Здесь можно увидеть впечатляющие мечети, насладиться морем, исследовать мангровые заросли и пустыню, а также открыть для себя уникальные музеи и старые кварталы.

Величие Большой мечети шейха Зайда

Самое узнаваемое место Абу-Даби — грандиозная мечеть, вмещающая до 40 тысяч человек. Её белоснежные купола и минареты отражаются в воде, а внутри поражают колонны с инкрустацией из драгоценных камней и люстры из сусального золота. Лучшее время для посещения — вечер, когда здание подсвечивается голубым сиянием. Прямо напротив находится мемориальный комплекс Вахат Аль Карама, с которого открывается завораживающий вид на мечеть.

Дом семьи Авраама: символ толерантности

Недавно в Абу-Даби появился уникальный комплекс, включающий мечеть, церковь и синагогу. Каждое здание одинаково по величине, что подчёркивает равенство трёх религий. В интерьере угадываются символы и детали, отражающие духовные традиции. Вход свободный, но требуется онлайн-бронирование и скромная одежда.

Развлечения для всей семьи

Остров Яс — сердце активного отдыха. Здесь расположен Ferrari World с самыми быстрыми в мире американскими горками, аквапарк Yas Waterworld с десятками аттракционов и крытый Warner Bros World, где можно встретить любимых персонажей мультфильмов. Для любителей зимних забав — Snow Abu Dhabi с горками, катанием на тюбингах и даже снежными прогулками.

Пустыня Руб-эль-Хали: море песка

Огромная территория "Пустого квартала" занимает большую часть эмирата. Здесь проводят сафари на джипах, прогулки на верблюдах и сэндбординг. Популярный вариант — ночёвка под звёздами с ужином в бедуинском стиле. Для тех, кто предпочитает комфорт, доступны глэмпинги с традиционным гостеприимством.

Лувр Абу-Даби: культурное сердце столицы

Музей под парящим куполом Жана Нувеля соединяет Восток и Запад. В коллекции — работы Пикассо, Магритта и Османа Хамди-бея, а также временные выставки. Внутри легко потеряться на несколько часов, но даже короткий тур даёт яркое впечатление. Особенно красив музей с воды во время заката — можно арендовать каяк и обогнуть его по лагуне.

Набережная Корниш

Прогулочная зона протянулась вдоль моря и стала любимым местом отдыха горожан. Здесь есть ухоженные парки, детские площадки, кафе и пляж с "Голубым флагом". На Корнише можно взять напрокат велосипед или гидроцикл, а затем перекусить у популярных фудтраков.

Пляжные клубы: отдых в стиле люкс

Клуб Saadiyat Beach славится белым песком и бассейном с видом на море. В отелях St. Regis Abu Dhabi и InterContinental Abu Dhabi работают клубы Nation Riviera и Bayshore — отличное место для отдыха всей семьёй. Вход возможен по дневным абонементам, которые включают и посещение ресторанов.

Мангровые заросли: оазис посреди города

Национальный парк Mangrove National Park — удивительный контраст пустыне. Здесь обитают фламинго, цапли и дюгони. Лучший способ познакомиться с этим природным миром — отправиться на каяке или сапборде с опытным инструктором.

Старые кварталы Аль-Дана и Аль-Захия

За современными небоскрёбами скрываются улочки, где сохранился дух прошлого. Небольшие пекарни, текстильные лавки и кафе работают здесь десятилетиями. Эти районы называют "городскими сокровищами". Особая точка притяжения — кафетерий Abu Al Afwal, где подают фул по старинному рецепту, популярному с 1975 года.

