Город огней и тишины: что скрывает столица Эмиратов после заката
Путешествие в Абу-Даби летом может показаться не самой очевидной идеей: жара днем достигает пика, и кажется, что исследовать город удобнее только в кондиционированных помещениях. Но стоит дождаться заката — и столица Эмиратов преображается. Ночи здесь долгие, теплые и полные жизни, а уединенные прогулки совершенно безопасны даже для женщин, путешествующих в одиночку. Атмосфера после захода солнца дарит особую магию, когда современные небоскребы и культурные жемчужины блистают в огнях.
Корниш: пикники и прогулки
На набережной Корниш вечерами собираются семьи, расстилая пледы для пикников. Воздух наполняется ароматами восточных закусок и солоноватым морским бризом. Туристам стоит купить мезе в супермаркете и наблюдать за оживленной картиной вокруг. Здесь же можно взять электросамокат и прокатиться вдоль восьмикилометровой линии моря, сделав остановку ради мороженого.
Великая мечеть в сиянии луны
Одна из самых впечатляющих достопримечательностей столицы — мечеть шейха Зайда — вечером производит особое впечатление. Освещение меняется в зависимости от фаз луны: белоснежный свет в полнолуние и мягкие голубые оттенки в остальное время. После захода солнца здесь тише и спокойнее, а мраморные стены словно светятся изнутри.
Вечер в Мине Зайед
Рынки гавани Мина Зайед открыты до позднего вечера. Здесь можно вдохнуть сладкий аромат жимолости и франжипани, попробовать свежие финики на дегустации и заглянуть в маленькие рестораны у рыбного рынка. Обязательно стоит попробовать хаммур на гриле или густой суп из моллюсков в заведении Gandofly.
Концерты и шоу в Etihad Arena
Абу-Даби славится масштабными концертами. На арене Etihad Arena выступают мировые звезды — от Дженнифер Лопес до Guns N' Roses. После концерта лучше всего отправиться на Yas Waterfront: там до глубокой ночи открыты лаунжи с кальяном и панорамой на море.
Ужин на Саадият
Пляж Мамша на острове Саадият вечером превращается в уютное место для неторопливых ужинов у моря. В ресторанах Beirut Sur Mer и Antonia предлагают блюда, которые прекрасно сочетаются с прохладным бризом. Даже ужин в одиночестве здесь ощущается естественным и комфортным.
Панорама с Etihad Towers
Смотровая площадка Observation Deck at 300 на 74 этаже Etihad Towers открывает лучший ночной вид на город: золотые купола Каср Аль Ватан, огни набережной Корниш и мерцающие парусники у берега. Атмосфера идеально дополняется десертом в небесном кафе.
Вечерняя активность на Яс-Марина
Автодром Yas Marina открыт для тренировок в определенные дни: здесь можно бегать, кататься на велосипеде или просто гулять по трассе, где проходят гонки Формулы-1. Такой фитнес в необычной обстановке заменяет спортзал.
Искусство и культура на Саадият
Лувр Абу-Даби и центр teamLab Phenomena работают до вечера, а в отдельные дни устраивают "Ночи в музее" с кинопоказами и экскурсиями. Это отличная возможность увидеть экспозиции в необычной атмосфере.
Торговый вечер в Yas Mall
Летом жители эмирата любят вечерние походы в торговые центры. В Yas Mall можно не только пройтись по магазинам, но и заглянуть в Al Fanar с аутентичной эмиратской кухней. Атмосфера ретро и блюда вроде бирьяни с креветками создают ощущение настоящего путешествия во времени.
Звездное небо в пустыне
Всего в двух часах езды от столицы находится Аль-Куаа — место, где ночное небо расцветает миллиардами звезд. Минимум городского света позволяет отчетливо увидеть Млечный Путь. Туристы могут присоединиться к сафари с барбекю и ночевкой в палатке среди дюн.
Абу-Даби после захода солнца — это удивительный сплав городской роскоши и природной гармонии. Здесь одинаково приятно ужинать на берегу моря, наслаждаться искусством или смотреть на звезды в пустыне.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru