Абу-Даби
Абу-Даби
© commons.wikimedia.org by Darthjipsu is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:48

Город огней и тишины: что скрывает столица Эмиратов после заката

Абу-Даби ночью: концерты, ужины у моря и прогулки по пустыне под звездами

Путешествие в Абу-Даби летом может показаться не самой очевидной идеей: жара днем достигает пика, и кажется, что исследовать город удобнее только в кондиционированных помещениях. Но стоит дождаться заката — и столица Эмиратов преображается. Ночи здесь долгие, теплые и полные жизни, а уединенные прогулки совершенно безопасны даже для женщин, путешествующих в одиночку. Атмосфера после захода солнца дарит особую магию, когда современные небоскребы и культурные жемчужины блистают в огнях.

Корниш: пикники и прогулки

На набережной Корниш вечерами собираются семьи, расстилая пледы для пикников. Воздух наполняется ароматами восточных закусок и солоноватым морским бризом. Туристам стоит купить мезе в супермаркете и наблюдать за оживленной картиной вокруг. Здесь же можно взять электросамокат и прокатиться вдоль восьмикилометровой линии моря, сделав остановку ради мороженого.

Великая мечеть в сиянии луны

Одна из самых впечатляющих достопримечательностей столицы — мечеть шейха Зайда — вечером производит особое впечатление. Освещение меняется в зависимости от фаз луны: белоснежный свет в полнолуние и мягкие голубые оттенки в остальное время. После захода солнца здесь тише и спокойнее, а мраморные стены словно светятся изнутри.

Вечер в Мине Зайед

Рынки гавани Мина Зайед открыты до позднего вечера. Здесь можно вдохнуть сладкий аромат жимолости и франжипани, попробовать свежие финики на дегустации и заглянуть в маленькие рестораны у рыбного рынка. Обязательно стоит попробовать хаммур на гриле или густой суп из моллюсков в заведении Gandofly.

Концерты и шоу в Etihad Arena

Абу-Даби славится масштабными концертами. На арене Etihad Arena выступают мировые звезды — от Дженнифер Лопес до Guns N' Roses. После концерта лучше всего отправиться на Yas Waterfront: там до глубокой ночи открыты лаунжи с кальяном и панорамой на море.

Ужин на Саадият

Пляж Мамша на острове Саадият вечером превращается в уютное место для неторопливых ужинов у моря. В ресторанах Beirut Sur Mer и Antonia предлагают блюда, которые прекрасно сочетаются с прохладным бризом. Даже ужин в одиночестве здесь ощущается естественным и комфортным.

Панорама с Etihad Towers

Смотровая площадка Observation Deck at 300 на 74 этаже Etihad Towers открывает лучший ночной вид на город: золотые купола Каср Аль Ватан, огни набережной Корниш и мерцающие парусники у берега. Атмосфера идеально дополняется десертом в небесном кафе.

Вечерняя активность на Яс-Марина

Автодром Yas Marina открыт для тренировок в определенные дни: здесь можно бегать, кататься на велосипеде или просто гулять по трассе, где проходят гонки Формулы-1. Такой фитнес в необычной обстановке заменяет спортзал.

Искусство и культура на Саадият

Лувр Абу-Даби и центр teamLab Phenomena работают до вечера, а в отдельные дни устраивают "Ночи в музее" с кинопоказами и экскурсиями. Это отличная возможность увидеть экспозиции в необычной атмосфере.

Торговый вечер в Yas Mall

Летом жители эмирата любят вечерние походы в торговые центры. В Yas Mall можно не только пройтись по магазинам, но и заглянуть в Al Fanar с аутентичной эмиратской кухней. Атмосфера ретро и блюда вроде бирьяни с креветками создают ощущение настоящего путешествия во времени.

Звездное небо в пустыне

Всего в двух часах езды от столицы находится Аль-Куаа — место, где ночное небо расцветает миллиардами звезд. Минимум городского света позволяет отчетливо увидеть Млечный Путь. Туристы могут присоединиться к сафари с барбекю и ночевкой в палатке среди дюн.

Абу-Даби после захода солнца — это удивительный сплав городской роскоши и природной гармонии. Здесь одинаково приятно ужинать на берегу моря, наслаждаться искусством или смотреть на звезды в пустыне.

