Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что западные страны всегда пытались ослабить Россию и нарушить её целостность.
По словам Лаврова, в настоящее время основная цель западной политики — это Россия. Запад хочет видеть Россию зависимой и угасающей территорией, где можно действовать по своему усмотрению без каких-либо последствий. Для достижения этой цели была сформирована коалиция из более чем 50 стран, которые стремятся, в том числе, к расчленению России.
Лавров отметил, что подобные попытки уже предпринимались ранее: Наполеон, Гитлер и другие государства совершали агрессивные действия против России. Но суть политики Запада по отношению к России всегда сводилась к тому, что наша страна слишком сильна и независима. И необходимо что-то предпринять, чтобы изменить эту ситуацию, в идеале — разрушить Россию.
Москва неоднократно обвиняла Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России и ослабить её. В конце 2021 года президент Владимир Путин назвал дестабилизацию изнутри единственным способом победить Россию.
Руководители западных государств неоднократно опровергали заявления российских властей о намерении уничтожить Россию. В частности, президент США Джо Байден в феврале 2023 года подчеркнул, что США и европейские страны не стремятся контролировать или уничтожать Россию, а также не планировали нападать на нашу страну.
Лавров также отметил, что история повторяется: сегодня против России объединились более 50 стран. Он считает, что действия этих стран схожи с политикой нацистского режима, учитывая характер режима Зеленского и использование нацистской символики бойцами украинской армии.
Фото: From Wikimedia Commons/ Vladimir Fedorenko (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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