Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 90,0013
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 99,2613
Лавров назвал несколько десятков стран, которые жаждут развалить Россию
  1. Главная
  2. Мир

Лавров заявил, что десятки стран так и норовят разорвать Россию на куски

Лавров назвал несколько десятков стран, которые жаждут развалить Россию

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что западные страны всегда пытались ослабить Россию и нарушить её целостность.

По словам Лаврова, в настоящее время основная цель западной политики — это Россия. Запад хочет видеть Россию зависимой и угасающей территорией, где можно действовать по своему усмотрению без каких-либо последствий. Для достижения этой цели была сформирована коалиция из более чем 50 стран, которые стремятся, в том числе, к расчленению России.

Лавров отметил, что подобные попытки уже предпринимались ранее: Наполеон, Гитлер и другие государства совершали агрессивные действия против России. Но суть политики Запада по отношению к России всегда сводилась к тому, что наша страна слишком сильна и независима. И необходимо что-то предпринять, чтобы изменить эту ситуацию, в идеале — разрушить Россию.

Москва неоднократно обвиняла Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России и ослабить её. В конце 2021 года президент Владимир Путин назвал дестабилизацию изнутри единственным способом победить Россию.

Руководители западных государств неоднократно опровергали заявления российских властей о намерении уничтожить Россию. В частности, президент США Джо Байден в феврале 2023 года подчеркнул, что США и европейские страны не стремятся контролировать или уничтожать Россию, а также не планировали нападать на нашу страну.

Лавров также отметил, что история повторяется: сегодня против России объединились более 50 стран. Он считает, что действия этих стран схожи с политикой нацистского режима, учитывая характер режима Зеленского и использование нацистской символики бойцами украинской армии.

Фото: From Wikimedia Commons/ Vladimir Fedorenko (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

Цена на кофе робуста упала на 4% после рекордного роста

Цена на кофе робуста упала на 4% после рекордного роста

Биржевая стоимость сорта робуста по всему миру в понедельник упала на 4% после того, как в пятницу достигла беспрецедентной отметки в 5 580 долларов за тонну, согласно данным ICE Futures.

Читать полностью
SOCAR начинает поставки газа в Хорватию с 1 сентября

SOCAR начинает поставки газа в Хорватию с 1 сентября

С 1 сентября Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) начала поставки газа в Хорватию, как сообщила ГНКАР.

Читать полностью

Общество

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.

Читать полностью
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью

Новости