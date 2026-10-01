Отопление включили, а батареи ледяные: куда жаловаться в первую очередь

Первым делом при отсутствии тепла звонить в управляющую компанию, пояснила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. Алгоритм действий эксперт раскрыла в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Московской области стартует с первого октября. Как заявил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов, приоритет в подаче ресурса отдается социальным объектам: медицинским учреждениям, школам и детским садам.

Основной причиной отсутствия нагрева радиаторов в отдельно взятых помещениях часто становятся технические неполадки внутри домовых систем, отметила эксперт. Часто внутри радиатора скапливается лишний воздух, препятствующий циркуляции теплоносителя. Для решения проблемы достаточно вызвать слесаря из управляющей организации, который спустит воздушную пробку.

Москвина подчеркнула, что именно управляющая компания несет ответственность за состояние внутренних сетей, тогда как за подачу тепла до границы дома отвечает ресурсоснабжающая организация. Подготовка коммуникаций подтверждается паспортом готовности, который оформляется в середине лета. Если документ не подписан вовремя, ситуация переходит под контроль муниципальных властей и жилищной инспекции.

"В первую очередь обратиться нужно в управляющую организацию и сказать: "Ребята, у меня нет в доме тепла". Возможно, там воздушная пробка. Приходит слесарь, спускает воздух и все, батарея работает", — отметила Москвина.

При выявлении проблем собственникам рекомендуется сначала уточнить наличие тепла у соседей, чтобы исключить локальную поломку в конкретной квартире. Для предотвращения аварийных ситуаций эксперты советуют проводить проверку отопления заблаговременно.

Если управляющая компания игнорирует заявку, жильцам следует обращаться в вышестоящие инстанции по цепочке: государственная жилищная инспекция, профильный департамент ЖКХ или администрация города. В ряде случаев модернизация инфраструктуры проходит через управление коммунальными системами на основе концессионных соглашений с частным бизнесом.

"Жаловаться нужно управляющей компания, затем жилищная инспекция, потом мэру города или в департамент ЖКХ. В зависимости от того, как вашу заявку отработает управляющая компания. Если поняли, что детские сады в городе запустили, школы запустили, больницы запустили, соседний дом запустили, а вас не запустили — срочно звоните в управляющую компанию", — рассказала специалист.

Стоит помнить, что несвоевременное предоставление услуг является основанием для защиты своих прав. Потребителям полезно знать, когда управляющая компания обязана вернуть деньги за некачественный сервис. При этом важно учитывать, что ошибки в эксплуатации приборов учета могут привести к переходу на расчет по нормативу, что существенно увеличит сумму в квитанции.

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