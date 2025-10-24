Пресс как камень, без беговой дорожки: комплекс, который плавит жир и рисует рельеф
Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения помогают эффективно проработать тело без оборудования. Один из элементов комплекса особенно испытал силу ног.Читать полностью » сегодня в 10:08
Известный бодибилдер рассказал, в какой позе тело лучше всего восстанавливается после тренировок. Советы экспертов помогут спать правильно и с пользой.Читать полностью » сегодня в 9:50
Бег зимой кажется испытанием для лёгких, но это лишь иллюзия. Узнайте, как правильно дышать и защитить дыхательные пути, чтобы тренировки стали комфортными.Читать полностью » сегодня в 9:10
Холод не повод пропускать пробежки, но без правильной разминки можно травмироваться. Узнайте, как разогреть мышцы перед бегом зимой.Читать полностью » сегодня в 8:50
Зимой вода в бутылке быстро превращается в лёд, но есть способы этого избежать. Узнайте, как сохранить питьё жидким даже в мороз.Читать полностью » сегодня в 8:10
Зимой бегуны ищут альтернативу скользким трассам и холодному воздуху. Узнайте, как сайклинг, спиннинг и гидрорайдер помогут не потерять форму.Читать полностью » сегодня в 7:50
Боль в боку способна испортить любую пробежку. Узнайте, как правильно питаться, дышать и реагировать, чтобы неприятные ощущения больше не мешали бегу.Читать полностью » сегодня в 7:10
Лето всё ближе, а тело требует внимания. Узнайте, с каких простых шагов начать путь к сильному прессу без боли и изнуряющих тренировок.Читать полностью »