Скручивания для пресса
Скручивания для пресса
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:31

Пресс как камень, без беговой дорожки: комплекс, который плавит жир и рисует рельеф

Фитнес-блогер Арсений Ким назвал упражнения для рельефного пресса и плоского живота
Многие уверены, что чтобы убрать живот и сделать пресс рельефным, достаточно выполнять упражнения на мышцы живота. Однако фитнес-блогер Арсений Ким объяснил, что для настоящего результата нужна системная работа, сочетающая силовые и кардионагрузки. Его советы опубликовало издание Men Today.

"Эксперт рекомендовал включить в тренировку упражнение ножницы, русские скручивания, касание колен, сведение рук под коленями, лодочку, касания пяток, подъемы прямых ног, касание стоп, велосипед, а также радугу", — приводит слова издание.

Это комплексное решение, направленное на проработку всех мышц пресса — от верхних до нижних и боковых. Такие упражнения задействуют корпус в разных плоскостях, что помогает не только укрепить мышцы, но и улучшить осанку, повысить выносливость и ускорить обмен веществ.

"Для рельефных мышц живота упражнения на корпус тоже важны", — отметил тренер.
"Для сжигания жира в животе также требуются аэробные нагрузки", — добавил он.

Как работает комплекс

Главная цель предложенной программы — сочетать статические и динамические движения, активирующие все мышцы брюшного пресса. Это помогает убрать излишний жир, подтянуть кожу и сделать силуэт визуально стройнее.

  1. Ножницы. Упражнение развивает нижнюю часть пресса и бедра, улучшает кровообращение.

  2. Русские скручивания. Задействуют боковые мышцы живота и косые мышцы спины.

  3. Касание колен. Подходит для начинающих, помогает активировать верхний пресс.

  4. Сведение рук под коленями. Работает на все мышцы кора, развивает координацию.

  5. Лодочка. Укрепляет поясницу и ягодицы, выравнивает осанку.

  6. Касания пяток. Изолирует боковые мышцы живота.

  7. Подъемы прямых ног. Укрепляют нижний пресс и бедра.

  8. Касание стоп. Упражнение для тонуса верхнего пресса.

  9. Велосипед. Универсальное движение, включающее все зоны живота.

  10. Радуга. Для выполнения нужно сесть на пол, упереться руками и, выпрямив ноги, провести ими полукруг слева направо и обратно.

Таблица "Сравнение" упражнений

Упражнение Основная зона воздействия Уровень сложности
Ножницы Нижний пресс, бедра Средний
Русские скручивания Косые мышцы, корпус Средний
Касание колен Верхний пресс Лёгкий
Сведение рук под коленями Кора, пресс Средний
Лодочка Спина, поясница Средний
Касания пяток Боковые мышцы живота Лёгкий
Подъемы прямых ног Нижний пресс Сложный
Касание стоп Верхний пресс Средний
Велосипед Весь пресс Средний
Радуга Косые мышцы, ноги Сложный

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте тренировку с лёгкой разминки — наклоны, вращения корпуса, дыхательные упражнения.

  2. Выполняйте каждое упражнение по 15-20 повторений. Между подходами отдыхайте 20-30 секунд.

  3. Делайте 3-4 круга, в зависимости от уровня подготовки.

  4. В конце уделите 5 минут растяжке, чтобы снизить напряжение в пояснице и животе.

  5. После тренировки выпейте воду — это поможет ускорить обмен веществ.

Для удобства используйте коврик для фитнеса и влажные салфетки для лица, а в качестве дополнительного снаряда можно взять утяжелители для ног.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения только на пресс.
    Последствие: мышцы укрепляются, но жир остаётся.
    Альтернатива: добавьте кардио — бег, скакалку или ходьбу на месте.

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение.
    Последствие: снижается эффективность и повышается риск травм.
    Альтернатива: делайте движения медленно и осознанно, контролируя дыхание.

  • Ошибка: тренировки без отдыха.
    Последствие: переутомление и боли в пояснице.
    Альтернатива: чередуйте дни занятий и восстановления.

А что если нет времени?

Можно использовать мини-комплекс: "ножницы", "русские скручивания" и "велосипед". Эти три упражнения задействуют почти весь пресс и занимают не более 10 минут. Такой короткий сет можно выполнять утром перед работой или вечером после душа.

FAQ

Как часто делать упражнения на пресс?
Достаточно 3-4 раз в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Сколько нужно времени, чтобы увидеть результат?
При регулярных тренировках — первые изменения видны уже через 2-3 недели.

Можно ли заниматься натощак?
Лучше через 1-1,5 часа после лёгкого перекуса. На голодный желудок падает выносливость.

Какие продукты ускоряют появление рельефа?
Белковая пища, овощи, чистая вода и отказ от сладких напитков.

Мифы и правда

Миф 1: можно убрать жир только с живота.
Правда: жир уходит равномерно по всему телу, а локальное "сжигание" невозможно.

Миф 2: ежедневные скручивания приведут к кубикам.
Правда: без дефицита калорий пресс не проявится, даже при отличной форме мышц.

Миф 3: кардио бесполезно для пресса.
Правда: именно аэробные нагрузки помогают сжигать жир и сделать мышцы видимыми.

