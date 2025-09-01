Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дуэт кардио и силовой
Дуэт кардио и силовой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:11

Без кардио и правильного питания кубики не появятся никогда

Фитнес-тренер Лайла Аджани рассказала, как правильно качать пресс для рельефа

Рельефный пресс — это не только эстетика, но и показатель сильного корпуса. По словам фитнес-тренера Лайлы Аджани, добиться заметных кубиков можно, если сочетать силовые упражнения, кардионагрузку и правильное питание.

Секреты тренировок для пресса

Аджани подчёркивает: важно прорабатывать все зоны живота — верхнюю, нижнюю и косые мышцы. Такой подход формирует гармоничный и сбалансированный результат.

Для нижнего пресса тренер рекомендует:
• "ножницы";
• подъёмы прямых ног;
• повороты туловища.

Для верхней части живота подойдут:
• классические скручивания со ступнями на полу;
• скручивания с поднятыми ногами;
• подъёмы бёдер.

Питание и кардио

Один лишь тренинг не поможет, если не убрать излишний жир в области талии. Аджани советует уделять внимание кардиотренировкам и корректировать питание:
• низкокалорийная диета с упором на нежирный белок;
• большое количество овощей и фруктов в рационе.

Такой режим способствует снижению процента жира и позволяет мышцам проявиться визуально.

Итог

Системный подход — сочетание упражнений на разные группы мышц живота, регулярного кардио и сбалансированного питания — поможет сформировать красивый рельеф пресса. Главное — дисциплина и постепенное наращивание нагрузки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тамика Кросс: тренировки при менструации могут уменьшить спазмы и отеки сегодня в 7:50

Менструальный цикл и спорт: то, что скрывает женское тело от тренеров

Гормональные колебания во время менструального цикла могут влиять на тренировки. Узнайте, как спорт способен облегчить неприятные симптомы.

Читать полностью » Тренировки с наклоном на беговой дорожке помогают снизить нагрузку на суставы сегодня в 7:10

Один рычажок на панели — и нагрузка растёт в разы

Беговая дорожка может стать не просто заменой пробежке на улице, а полноценным тренажёром для силы, выносливости и контроля нагрузки.

Читать полностью » Брэд Годболд: плавание помогает похудеть и безопасно для суставов сегодня в 6:50

Бассейн против спортзала: неожиданное преимущество, о котором молчат

Плавание и простое удержание на воде могут превратиться в эффективный инструмент для снижения веса. Но есть один важный нюанс, о котором часто забывают.

Читать полностью » Лиз Фэйсон назвала растяжку до пальцев ног показателем здоровья суставов сегодня в 6:10

Коснулся пальцев ног? Проверь, что это говорит о твоём здоровье

Простое упражнение способно показать реальный уровень вашей гибкости и защитить суставы от боли. Но для успеха нужен правильный план.

Читать полностью » Упражнение 7-7-7 для бицепса помогает увеличить мышцы и выносливость сегодня в 5:50

Секрет Арнольда: упражнение, которое превращает руки в стальные канаты

Эта методика тренировок помогала легендам бодибилдинга добиваться внушительных результатов. Почему "21-е" до сих пор остаются актуальными?

Читать полностью » Снижение веса при ходьбе и тренировках на эллипсоиде: вывод Лиз Ван Вурхис сегодня в 5:10

Эллиптический тренажёр или ходьба: что скрывают цифры калорий

Ходьба и эллиптический тренажёр по-разному влияют на суставы, мышцы и сердце. Как понять, что лучше выбрать именно вам?

Читать полностью » Лаура Чапман: какие упражнения помогают убрать жир и подтянуть тело сегодня в 4:50

Два месяца, которые меняют тело: как тренировки стирают лишний вес

Узнайте, какие упражнения и питание помогут за два месяца подтянуть тело, уменьшить жир и укрепить мышцы, не изнуряя организм.

Читать полностью » Тренер: важно развить нейромышечную связь для эффективной тренировки нижнего пресса сегодня в 4:26

5 упражнений для нижнего пресса, которые работают в 2 раза быстрее, чем стандартные

Как эффективно тренировать нижний пресс, избегая ошибок и травм? Узнайте, какие упражнения помогут вам прокачать низ живота и избавиться от жира на животе.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Netflix готовит документальный фильм о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси — The Sun
Авто и мото

Новый Geely Galaxy Star 6 сопоставим по размерам с Toyota Camry
Авто и мото

Вступили в силу новые правила перевозки детей: разрешены только автокресла и бустеры
Туризм

Гастрономический туризм: тренд путешествий по России
Красота и здоровье

Трихолог Татьяна Варёнова объяснила, почему тугие причёски вредны для детей
Садоводство

Парафиновые свечи защитят теплицы от заморозков — эксперты раскрыли нормы расхода
Авто и мото

Мантуров назвал главную задачу автопрома в условиях кризиса — не допустить ухода опытных специалистов
Авто и мото

Volkswagen представил седан Sagitar L для китайского рынка с турбомотором 1.5 и DSG
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru