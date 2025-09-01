Без кардио и правильного питания кубики не появятся никогда
Рельефный пресс — это не только эстетика, но и показатель сильного корпуса. По словам фитнес-тренера Лайлы Аджани, добиться заметных кубиков можно, если сочетать силовые упражнения, кардионагрузку и правильное питание.
Секреты тренировок для пресса
Аджани подчёркивает: важно прорабатывать все зоны живота — верхнюю, нижнюю и косые мышцы. Такой подход формирует гармоничный и сбалансированный результат.
Для нижнего пресса тренер рекомендует:
• "ножницы";
• подъёмы прямых ног;
• повороты туловища.
Для верхней части живота подойдут:
• классические скручивания со ступнями на полу;
• скручивания с поднятыми ногами;
• подъёмы бёдер.
Питание и кардио
Один лишь тренинг не поможет, если не убрать излишний жир в области талии. Аджани советует уделять внимание кардиотренировкам и корректировать питание:
• низкокалорийная диета с упором на нежирный белок;
• большое количество овощей и фруктов в рационе.
Такой режим способствует снижению процента жира и позволяет мышцам проявиться визуально.
Итог
Системный подход — сочетание упражнений на разные группы мышц живота, регулярного кардио и сбалансированного питания — поможет сформировать красивый рельеф пресса. Главное — дисциплина и постепенное наращивание нагрузки.
