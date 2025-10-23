Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка кора стоя
Тренировка кора стоя
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:15

15 минут в день — и пресс оживает: программа, которая меняет тело за две недели

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как накачать пресс без спортзала и тренажёров

Сделать живот подтянутым и рельефным можно и без спортзала. Для этого достаточно выделять всего 15-20 минут в день и выполнять правильные упражнения. Редакция Men Today подготовила подборку движений, которые задействуют все мышцы кора и не требуют специального оборудования.

А фитнес-эксперт Ирина Ротач напомнила: прежде чем стремиться к "кубикам", важно понимать, что они есть у всех — просто их скрывает слой жира.

"Сделать это можно только с помощью правильного питания, а именно — дефицита калорий", — отметила Ротач.

Почему пресс не появляется, даже если вы тренируетесь

Многие выполняют сотни скручиваний и не видят результата. Причина проста: мышцы растут, но остаются под жировой прослойкой. Для видимого рельефа необходим комплексный подход: питание, кардио и упражнения на пресс.

Ключевые принципы:

  • питание с умеренным дефицитом калорий;

  • регулярная активность — не менее 3-4 раз в неделю;

  • разнообразные упражнения на разные зоны пресса;

  • достаточное восстановление и сон.

Тренировка на пресс от Men Today

Все упражнения выполняются в три подхода по 30 секунд. Между подходами — отдых не более 15 секунд.

1. Подъём таза с выпрямленными ногами

Работают нижние мышцы живота и ягодицы.

  • Лягте на спину, руки вытяните вдоль тела.

  • Поднимите прямые ноги вверх под углом 90°.

  • На выдохе приподнимите таз, направляя ступни к потолку.

  • Медленно опуститесь.

Совет: не используйте инерцию — движение должно быть плавным.

2. Подъём прямых ног

Классика, которая развивает нижний пресс.

  • Лягте на спину, руки под ягодицы.

  • Медленно поднимайте прямые ноги вверх, затем опускайте, не касаясь пола.

  • Делайте 10-12 повторов или 30 секунд подряд.

Ошибки: не выгибайте поясницу — прижмите её к полу.

3. Обратные скручивания

Прорабатывают нижнюю часть живота и косые мышцы.

  • Лягте на спину, согните колени под углом 90°.

  • На выдохе подтяните колени к груди, слегка отрывая таз.

  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Совет: держите пресс в напряжении на протяжении всего упражнения.

4. Планка с прыжками (plank jacks)

Динамическая вариация планки, которая включает кардио-эффект.

  • Встаньте в планку на прямых руках.

  • Разводите ноги в стороны прыжком, затем возвращайте обратно.

  • Сохраняйте корпус неподвижным.

Преимущество: одновременно тренирует пресс, плечи и ноги.

5. Ножницы

Развивают нижний и поперечный пресс.

  • Лягте на спину, руки под поясницу.

  • Поднимите ноги на 10-15 см и выполняйте перекрёстные движения, имитируя ножницы.

  • Держите мышцы напряжёнными.

Ошибка: не поднимайте ноги слишком высоко — это снижает нагрузку.

6. Русские скручивания

Акцент на косые мышцы живота.

  • Сядьте, слегка отклонитесь назад, ноги приподнимите.

  • Поворачивайте корпус вправо и влево, держа руки вместе или с утяжелением.

Вариации: можно выполнять с бутылкой воды, мячом или просто с собственным весом.

7. Велосипед

Одно из самых популярных упражнений для пресса.

  • Лягте на спину, руки за головой.

  • Поочерёдно подтягивайте колено к противоположному локтю.

  • Движения плавные, без рывков.

Совет: не тяните голову руками, а работайте мышцами живота.

Таблица: план тренировки на 15 минут

Упражнение Зона воздействия Время Подходы
Подъём таза с выпрямленными ногами Нижний пресс 30 сек 3
Подъём прямых ног Нижний пресс 30 сек 3
Обратные скручивания Косые мышцы 30 сек 3
Планка с прыжками Весь корпус 30 сек 3
Ножницы Поперечный пресс 30 сек 3
Русские скручивания Косые, боковые 30 сек 3
Велосипед Центральный пресс 30 сек 3

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать упражнения каждый день без отдыха.
    Последствие: перетренированность и боль в спине.
    Альтернатива: тренировать пресс через день, давая мышцам восстановиться.

  • Ошибка: выполнять быстро, без контроля.
    Последствие: снижение эффективности и травмы поясницы.
    Альтернатива: двигаться медленно, с концентрацией на напряжении.

  • Ошибка: надеяться только на упражнения.
    Последствие: пресс не будет виден под слоем жира.
    Альтернатива: сочетать с дефицитом калорий и кардио.

Питание: основа рельефного пресса

"Сделать это можно только с помощью правильного питания, а именно — дефицита калорий", — напомнила фитнес-эксперт Ирина Ротач.

Это значит, что нужно потреблять меньше калорий, чем расходуете, но не голодать.

Советы по питанию:

  • уберите сладкие напитки и фастфуд;

  • добавьте больше белка (яйца, рыба, курица, бобовые);

  • выбирайте цельнозерновые продукты вместо выпечки;

  • пейте больше воды (1,5-2 литра в день);

  • ешьте 4-5 раз небольшими порциями.

Такая система не только поможет увидеть мышцы пресса, но и улучшит общее самочувствие.

Мифы и правда

Миф 1. Чтобы накачать пресс, нужно делать 1000 скручиваний в день.
Правда: достаточно 15 минут разнообразных упражнений.

Миф 2. Можно убрать жир локально, только с живота.
Правда: жир уходит равномерно со всего тела.

Миф 3. Пресс — это только верхняя часть живота.
Правда: он состоит из нескольких групп мышц, требующих разных упражнений.

Миф 4. Пресс делают только мужчины.
Правда: крепкий корпус нужен всем — он поддерживает позвоночник и улучшает осанку.

Советы шаг за шагом

  1. Разминка: 3 минуты лёгких прыжков или махов.

  2. Выполните все 7 упражнений подряд. Между ними отдых — не более 10 секунд.

  3. Повторите цикл 3 раза.

  4. После тренировки — растяжка. Сфокусируйтесь на пояснице и животе.

  5. Следите за питанием и сном. Без этого мышцы не восстановятся.

FAQ

— Можно ли делать эти упражнения каждый день?
Лучше через день, чтобы мышцы пресса успевали восстанавливаться.

— Когда будет виден результат?
При регулярных тренировках и контроле питания — через 3-4 недели.

— Можно ли выполнять после еды?
Нет, оптимально через 1,5-2 часа после приёма пищи.

— Что делать, если болит спина?
Уменьшите амплитуду движений и укрепляйте мышцы кора.

— Нужно ли использовать коврик?
Да, чтобы избежать скольжения и дискомфорта в пояснице.

