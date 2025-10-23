15 минут в день — и пресс оживает: программа, которая меняет тело за две недели
Сделать живот подтянутым и рельефным можно и без спортзала. Для этого достаточно выделять всего 15-20 минут в день и выполнять правильные упражнения. Редакция Men Today подготовила подборку движений, которые задействуют все мышцы кора и не требуют специального оборудования.
А фитнес-эксперт Ирина Ротач напомнила: прежде чем стремиться к "кубикам", важно понимать, что они есть у всех — просто их скрывает слой жира.
"Сделать это можно только с помощью правильного питания, а именно — дефицита калорий", — отметила Ротач.
Почему пресс не появляется, даже если вы тренируетесь
Многие выполняют сотни скручиваний и не видят результата. Причина проста: мышцы растут, но остаются под жировой прослойкой. Для видимого рельефа необходим комплексный подход: питание, кардио и упражнения на пресс.
Ключевые принципы:
-
питание с умеренным дефицитом калорий;
-
регулярная активность — не менее 3-4 раз в неделю;
-
разнообразные упражнения на разные зоны пресса;
-
достаточное восстановление и сон.
Тренировка на пресс от Men Today
Все упражнения выполняются в три подхода по 30 секунд. Между подходами — отдых не более 15 секунд.
1. Подъём таза с выпрямленными ногами
Работают нижние мышцы живота и ягодицы.
-
Лягте на спину, руки вытяните вдоль тела.
-
Поднимите прямые ноги вверх под углом 90°.
-
На выдохе приподнимите таз, направляя ступни к потолку.
-
Медленно опуститесь.
Совет: не используйте инерцию — движение должно быть плавным.
2. Подъём прямых ног
Классика, которая развивает нижний пресс.
-
Лягте на спину, руки под ягодицы.
-
Медленно поднимайте прямые ноги вверх, затем опускайте, не касаясь пола.
-
Делайте 10-12 повторов или 30 секунд подряд.
Ошибки: не выгибайте поясницу — прижмите её к полу.
3. Обратные скручивания
Прорабатывают нижнюю часть живота и косые мышцы.
-
Лягте на спину, согните колени под углом 90°.
-
На выдохе подтяните колени к груди, слегка отрывая таз.
-
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Совет: держите пресс в напряжении на протяжении всего упражнения.
4. Планка с прыжками (plank jacks)
Динамическая вариация планки, которая включает кардио-эффект.
-
Встаньте в планку на прямых руках.
-
Разводите ноги в стороны прыжком, затем возвращайте обратно.
-
Сохраняйте корпус неподвижным.
Преимущество: одновременно тренирует пресс, плечи и ноги.
5. Ножницы
Развивают нижний и поперечный пресс.
-
Лягте на спину, руки под поясницу.
-
Поднимите ноги на 10-15 см и выполняйте перекрёстные движения, имитируя ножницы.
-
Держите мышцы напряжёнными.
Ошибка: не поднимайте ноги слишком высоко — это снижает нагрузку.
6. Русские скручивания
Акцент на косые мышцы живота.
-
Сядьте, слегка отклонитесь назад, ноги приподнимите.
-
Поворачивайте корпус вправо и влево, держа руки вместе или с утяжелением.
Вариации: можно выполнять с бутылкой воды, мячом или просто с собственным весом.
7. Велосипед
Одно из самых популярных упражнений для пресса.
-
Лягте на спину, руки за головой.
-
Поочерёдно подтягивайте колено к противоположному локтю.
-
Движения плавные, без рывков.
Совет: не тяните голову руками, а работайте мышцами живота.
Таблица: план тренировки на 15 минут
|Упражнение
|Зона воздействия
|Время
|Подходы
|Подъём таза с выпрямленными ногами
|Нижний пресс
|30 сек
|3
|Подъём прямых ног
|Нижний пресс
|30 сек
|3
|Обратные скручивания
|Косые мышцы
|30 сек
|3
|Планка с прыжками
|Весь корпус
|30 сек
|3
|Ножницы
|Поперечный пресс
|30 сек
|3
|Русские скручивания
|Косые, боковые
|30 сек
|3
|Велосипед
|Центральный пресс
|30 сек
|3
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: делать упражнения каждый день без отдыха.
Последствие: перетренированность и боль в спине.
Альтернатива: тренировать пресс через день, давая мышцам восстановиться.
-
Ошибка: выполнять быстро, без контроля.
Последствие: снижение эффективности и травмы поясницы.
Альтернатива: двигаться медленно, с концентрацией на напряжении.
-
Ошибка: надеяться только на упражнения.
Последствие: пресс не будет виден под слоем жира.
Альтернатива: сочетать с дефицитом калорий и кардио.
Питание: основа рельефного пресса
"Сделать это можно только с помощью правильного питания, а именно — дефицита калорий", — напомнила фитнес-эксперт Ирина Ротач.
Это значит, что нужно потреблять меньше калорий, чем расходуете, но не голодать.
Советы по питанию:
-
уберите сладкие напитки и фастфуд;
-
добавьте больше белка (яйца, рыба, курица, бобовые);
-
выбирайте цельнозерновые продукты вместо выпечки;
-
пейте больше воды (1,5-2 литра в день);
-
ешьте 4-5 раз небольшими порциями.
Такая система не только поможет увидеть мышцы пресса, но и улучшит общее самочувствие.
Мифы и правда
Миф 1. Чтобы накачать пресс, нужно делать 1000 скручиваний в день.
Правда: достаточно 15 минут разнообразных упражнений.
Миф 2. Можно убрать жир локально, только с живота.
Правда: жир уходит равномерно со всего тела.
Миф 3. Пресс — это только верхняя часть живота.
Правда: он состоит из нескольких групп мышц, требующих разных упражнений.
Миф 4. Пресс делают только мужчины.
Правда: крепкий корпус нужен всем — он поддерживает позвоночник и улучшает осанку.
Советы шаг за шагом
-
Разминка: 3 минуты лёгких прыжков или махов.
-
Выполните все 7 упражнений подряд. Между ними отдых — не более 10 секунд.
-
Повторите цикл 3 раза.
-
После тренировки — растяжка. Сфокусируйтесь на пояснице и животе.
-
Следите за питанием и сном. Без этого мышцы не восстановятся.
FAQ
— Можно ли делать эти упражнения каждый день?
Лучше через день, чтобы мышцы пресса успевали восстанавливаться.
— Когда будет виден результат?
При регулярных тренировках и контроле питания — через 3-4 недели.
— Можно ли выполнять после еды?
Нет, оптимально через 1,5-2 часа после приёма пищи.
— Что делать, если болит спина?
Уменьшите амплитуду движений и укрепляйте мышцы кора.
— Нужно ли использовать коврик?
Да, чтобы избежать скольжения и дискомфорта в пояснице.
