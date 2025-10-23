15 минут в день — и пресс оживает: программа, которая меняет тело за две недели

Сделать живот подтянутым и рельефным можно и без спортзала. Для этого достаточно выделять всего 15-20 минут в день и выполнять правильные упражнения. Редакция Men Today подготовила подборку движений, которые задействуют все мышцы кора и не требуют специального оборудования.

А фитнес-эксперт Ирина Ротач напомнила: прежде чем стремиться к "кубикам", важно понимать, что они есть у всех — просто их скрывает слой жира.

"Сделать это можно только с помощью правильного питания, а именно — дефицита калорий", — отметила Ротач.

Почему пресс не появляется, даже если вы тренируетесь

Многие выполняют сотни скручиваний и не видят результата. Причина проста: мышцы растут, но остаются под жировой прослойкой. Для видимого рельефа необходим комплексный подход: питание, кардио и упражнения на пресс.

Ключевые принципы:

питание с умеренным дефицитом калорий;

регулярная активность — не менее 3-4 раз в неделю;

разнообразные упражнения на разные зоны пресса;

достаточное восстановление и сон.

Тренировка на пресс от Men Today

Все упражнения выполняются в три подхода по 30 секунд. Между подходами — отдых не более 15 секунд.

1. Подъём таза с выпрямленными ногами

Работают нижние мышцы живота и ягодицы.

Лягте на спину, руки вытяните вдоль тела.

Поднимите прямые ноги вверх под углом 90°.

На выдохе приподнимите таз, направляя ступни к потолку.

Медленно опуститесь.

Совет: не используйте инерцию — движение должно быть плавным.

2. Подъём прямых ног

Классика, которая развивает нижний пресс.

Лягте на спину, руки под ягодицы.

Медленно поднимайте прямые ноги вверх, затем опускайте, не касаясь пола.

Делайте 10-12 повторов или 30 секунд подряд.

Ошибки: не выгибайте поясницу — прижмите её к полу.

3. Обратные скручивания

Прорабатывают нижнюю часть живота и косые мышцы.

Лягте на спину, согните колени под углом 90°.

На выдохе подтяните колени к груди, слегка отрывая таз.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Совет: держите пресс в напряжении на протяжении всего упражнения.

4. Планка с прыжками (plank jacks)

Динамическая вариация планки, которая включает кардио-эффект.

Встаньте в планку на прямых руках.

Разводите ноги в стороны прыжком, затем возвращайте обратно.

Сохраняйте корпус неподвижным.

Преимущество: одновременно тренирует пресс, плечи и ноги.

5. Ножницы

Развивают нижний и поперечный пресс.

Лягте на спину, руки под поясницу.

Поднимите ноги на 10-15 см и выполняйте перекрёстные движения, имитируя ножницы.

Держите мышцы напряжёнными.

Ошибка: не поднимайте ноги слишком высоко — это снижает нагрузку.

6. Русские скручивания

Акцент на косые мышцы живота.

Сядьте, слегка отклонитесь назад, ноги приподнимите.

Поворачивайте корпус вправо и влево, держа руки вместе или с утяжелением.

Вариации: можно выполнять с бутылкой воды, мячом или просто с собственным весом.

7. Велосипед

Одно из самых популярных упражнений для пресса.

Лягте на спину, руки за головой.

Поочерёдно подтягивайте колено к противоположному локтю.

Движения плавные, без рывков.

Совет: не тяните голову руками, а работайте мышцами живота.

Таблица: план тренировки на 15 минут