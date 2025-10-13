Живот тает, как лёд весной: пять упражнений для идеального пресса без спортзала

Сильный и подтянутый пресс — не только эстетика, но и основа здорового позвоночника, устойчивой осанки и баланса тела. Для того чтобы укрепить мышцы живота, вовсе не обязательно посещать спортзал: достаточно нескольких эффективных упражнений, которые можно выполнять дома.

"Пять упражнений можно выполнять без дополнительного инвентаря. Это скручивания, подъемы ног, велосипед, касание пяток лежа и планка с упором на локтях", — рассказала фитнес-тренер Яна Стулень в интервью "Чемпионату".

Почему стоит уделять внимание прессу

Мышцы кора — это не только "кубики" на животе. Они удерживают позвоночник, стабилизируют таз, поддерживают внутренние органы и участвуют в каждом движении. Слабый пресс приводит к болям в пояснице, нарушению осанки и быстрой утомляемости.

Регулярные тренировки укрепляют не только прямые мышцы живота, но и косые, поперечные и глубокие стабилизаторы.

1. Пять базовых упражнений без инвентаря

Эти упражнения подходят даже новичкам: не требуют оборудования и выполняются на коврике дома. Главное — контролировать дыхание и технику.