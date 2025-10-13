Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина с болью в животе
Мужчина с болью в животе
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:10

Живот тает, как лёд весной: пять упражнений для идеального пресса без спортзала

Фитнес-тренер Яна Стулень назвала пять эффективных упражнений для пресса дома

Сильный и подтянутый пресс — не только эстетика, но и основа здорового позвоночника, устойчивой осанки и баланса тела. Для того чтобы укрепить мышцы живота, вовсе не обязательно посещать спортзал: достаточно нескольких эффективных упражнений, которые можно выполнять дома.

"Пять упражнений можно выполнять без дополнительного инвентаря. Это скручивания, подъемы ног, велосипед, касание пяток лежа и планка с упором на локтях", — рассказала фитнес-тренер Яна Стулень в интервью "Чемпионату".

Почему стоит уделять внимание прессу

Мышцы кора — это не только "кубики" на животе. Они удерживают позвоночник, стабилизируют таз, поддерживают внутренние органы и участвуют в каждом движении. Слабый пресс приводит к болям в пояснице, нарушению осанки и быстрой утомляемости.

Регулярные тренировки укрепляют не только прямые мышцы живота, но и косые, поперечные и глубокие стабилизаторы.

1. Пять базовых упражнений без инвентаря

Эти упражнения подходят даже новичкам: не требуют оборудования и выполняются на коврике дома. Главное — контролировать дыхание и технику.

Упражнение Как выполнять Целевая зона Повторения
Скручивания Лежа на спине, руки за головой, приподнимать плечи, не напрягая шею Верхний пресс 15-20
Подъемы ног Из положения лежа поднимать прямые ноги под углом 90°, затем медленно опускать Нижний пресс 10-15
Велосипед Лежа, поочередно тянуть локоть к противоположному колену Косые мышцы живота 30 секунд
Касание пяток лежа Из положения лежа касаться пяток поочередно, двигаясь влево и вправо Боковой пресс 20-30
Планка на локтях Локти под плечами, тело — прямая линия, держать корпус напряженным Весь пресс, спина 30-60 секунд

Эти движения можно объединить в круговую тренировку — выполнить все подряд, сделать минутный отдых и повторить 2-3 раза.

2. Упражнения с утяжелением

"Еще четыре упражнения делаются с утяжелением. Гантель понадобится для выполнения русского твиста, перекрестных скручиваний с касанием и скручиваний к ногам. Также можно делать подъемы из положения лежа с фитнес-резинками", — уточнила Стулень.

Небольшие веса повышают нагрузку на мышцы, ускоряют рост силы и помогают быстрее добиться рельефа.

Упражнение Оборудование Как выполнять Повторения
Русский твист Гантель или мяч Сидя, корпус слегка назад, вращать туловище из стороны в сторону 15-20
Перекрестные скручивания с гантелью Гантель в руках Поднимать плечи, направляя локоть к противоположному колену 12-16
Скручивания к ногам Гантель на груди Одновременно поднимать корпус и ноги, стараясь коснуться ступней 10-15
Подъемы с резинками Фитнес-резинка Прикрепить резинку к нижней опоре, выполнять подъем корпуса 12-20

FAQ: частые вопросы

Сколько нужно заниматься, чтобы появился рельеф?
При регулярных тренировках и сбалансированном питании первые результаты видны через 4-6 недель.

Можно ли делать упражнения на пресс каждый день?
Нет. Мышцам нужно восстанавливаться, поэтому 3-4 занятия в неделю достаточно.

Что важнее — упражнения или питание?
Оба фактора равнозначны: без контроля рациона пресс "не проявится" даже при идеальных тренировках.

Мифы и правда

Миф 1. Можно убрать жир с живота, качая пресс.
Правда: Локальное жиросжигание невозможно — жир уходит равномерно при общем дефиците калорий.

Миф 2. Женщинам нельзя работать с утяжелением — будут "мужские" мышцы.
Правда: Небольшие гантели только подтягивают тело, не делая его массивным.

Миф 3. Планка не помогает укрепить пресс.
Правда: Это одно из лучших упражнений для стабилизации кора.

Исторический контекст

Тренировки на пресс впервые вошли в спортивные программы в начале XX века, когда гимнасты и акробаты начали использовать упражнения на укрепление корпуса. Позже, в 1980-х, с популярностью аэробики, упражнения на пресс стали неотъемлемой частью домашних занятий.

Сегодня методики эволюционировали: фитнес-резинки, утяжелители и функциональные тренировки позволяют прорабатывать пресс без боли в спине и без похода в зал. Главное — регулярность и внимание к технике.

