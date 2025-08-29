Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:18

Упражнение без опоры на ноги оказалось самым эффективным для пресса

Лиана: тренировки на ски-эрге и питание с акцентом на белок дают быстрый результат

Многие стремятся тренировать пресс ради плоского живота, но польза этих упражнений куда шире: они улучшают осанку, укрепляют мышцы корпуса и помогают держать равновесие.

Опыт Лианы и её результаты

25-летняя фитнес-энтузиастка Лиана показала, что всего за восемь недель можно добиться заметных изменений фигуры. Она рассказала, что регулярные тренировки с упором на корпус позволили ей получить выраженный рельеф мышц пресса.

Особое внимание девушка уделяет занятиям на ски-эрге в положении на коленях. По её словам, именно это упражнение, вместе с подъёмами ног, стало ключом к «шести кубикам» за два месяца.

"Шесть кубиков пресса за два месяца", — сказала фитнес-энтузиастка Лиана.

Её подход вдохновил тысячи подписчиков, которые ищут эффективные и доступные способы укрепить пресс.

Как выполняется упражнение

Чтобы повторить технику Лианы, нужно встать на колени перед ски-эргом и имитировать движения лыжников, активно работая руками и корпусом. Важно сохранять устойчивость и контролировать каждое движение.

Такой вариант тренировки:
• активно задействует верхнюю часть тела и мышцы пресса;
• минимизирует нагрузку на ноги;
• подходит тем, кто восстанавливается после травм нижних конечностей или хочет сосредоточиться на корпусе.

Отсутствие опоры на ноги делает упражнение особенно интенсивным для мышц живота: они остаются в напряжении на протяжении всего подхода, что повышает эффективность тренировки.

Роль питания

Помимо тренировок, Лиана подчёркивает значимость питания. На своём сайте она делится рекомендациями по выбору продуктов, которые помогают ускорить прогресс.

В её рационе приоритет отдан нежирным источникам белка: творогу, тофу, яичным белкам и другим продуктам с низким содержанием жиров и углеводов.

"Белковые продукты содержат незаменимые аминокислоты и помогают формировать мышечную массу", — отметила Лиана.

Фитнес-блогер объясняет, что такой подход не исключает углеводы и жиры, а лишь делает акцент на белке. Это позволяет лучше контролировать калорийность рациона, сохраняя при этом баланс питательных веществ.

Секрет успеха

Комбинация регулярных тренировок на ски-эрге и грамотного питания дала Лиане быстрый и заметный результат. Её история показывает: при системном подходе можно укрепить корпус и сделать живот подтянутым всего за несколько недель.

