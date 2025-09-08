Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скручивания для пресса
Скручивания для пресса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:47

8 недель — и живот меняется: секрет упражнений из HIIT

Тренеры Дан и Тиффани показали комплекс упражнений для пресса по методу HIIT

Большинство людей уверены: чтобы накачать пресс, нужно бесконечно крутить скручивания и считать повторения. Но такой подход быстро приедается и перестаёт приносить результат. Мышцы адаптируются, и без дополнительного веса упражнения теряют эффективность.

Именно поэтому специалисты всё чаще предлагают другой метод — высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Такой формат позволяет за короткое время включить в работу все группы мышц живота и не заскучать от однообразия.

Как работает методика?

Программа, предложенная Fitseven, длится восемь недель. Каждое занятие строится по схеме: 30-40 секунд активной работы и 10-20 секунд отдыха. За счёт этого создаётся нагрузка, сравнимая с получасовым бегом или велотренажёром, но времени требуется вдвое меньше.

HIIT стал популярным именно в начале 2020-х — во время локдаунов, когда тренировки дома стали единственным доступным вариантом. Главное преимущество метода в том, что он решает сразу две задачи: помогает формировать рельеф и укрепляет мышцы кора.

Что важно знать о мышцах пресса?

Пресс — это не только знаменитая прямая мышца живота. Слои мускулатуры расположены вертикально, горизонтально и по диагонали. Их основная функция — поддержка осанки и стабильности корпуса.

Поэтому эффективнее работать не с большим весом и низким числом повторений, а уделять внимание скорости, технике и ощущению включённости мышц. Попытки "добить" пресс тяжёлым утяжелением зачастую заканчиваются перегрузкой позвоночника.

Неделя 6: комплексная проработка кора

В рамках цикла "Гид новичка — как накачать пресс" тренировки ведёт Дан вместе с девушкой Тиффани. Их канал в YouTube собрал аудиторию именно благодаря авторским и модифицированным упражнениям.

Вот упражнения шестой недели:

  • Русские скручивания с подтягиванием ног. Начинать нужно с лёгкого отклонения корпуса назад и выполнять подъём ног на выдохе.
  • Боковые скручивания с выбросом ног. Здесь важно дополнительно задействовать верхнюю часть мышц живота и работать в финальной точке движения.
  • Перекрестные подтягивания ног в планке. Выполняются поочерёдно каждой ногой, при этом пресс всё время в лёгком напряжении.
  • Скручивания "Бабочка". Упражнение редко встречается, но отлично развивает прямую мышцу живота и нижний пресс.
  • Подъёмы и опускания прямых ног лёжа. Одно из самых эффективных движений для низа пресса, требующее контроля и силы в пояснице.

Для кого подходит программа?

Программа предназначена для людей без серьёзных травм позвоночника и суставов. Перед началом тренировок при наличии сомнений рекомендуется консультация со специалистом.

При этом важно помнить: добиться подтянутого живота можно не только упражнениями. В повседневной жизни также стоит контролировать мышцы кора — при ходьбе, выполнении силовых движений или даже в сидячем положении.

Подтянутый живот или кубики?

Существует разница между рельефным прессом и просто подтянутым животом. В первом случае нужны действительно тяжёлые нагрузки, а во втором — умение удерживать мышцы в тонусе и контролировать их волевым усилием.

Тренировки по методике HIIT дают шанс совместить оба подхода: развить силу мышц и сделать живот более выразительным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты по фитнесу назвали 7 упражнений с гантелями для рук и плечевого пояса сегодня в 3:11

Подъёмы гантелей не спасут: без этих движений руки не станут мощными

Главная ошибка при тренировке рук — упор лишь на бицепс и трицепс. Разбираем, какие мышцы на самом деле формируют силу и как работать с гантелями.

Читать полностью » Как коврик и фитбол помогают снизить нагрузку на копчик при выполнении упражнений на пресс сегодня в 3:10

Невидимая ловушка для пресса: почему копчик не выдерживает нагрузки

Почему при выполнении подъёмов корпуса иногда болит копчик и какие простые замены помогут избежать этой проблемы — рассказываем подробно.

Читать полностью » American Heart Association назвала правила разминки и заминки перед 5K сегодня в 0:50

Пять километров, которые меняют жизнь: секрет дистанции для каждого

Пробежать 5 километров не так сложно, как кажется. Узнайте, сколько времени занимает подготовка и какие шаги помогут дойти до финиша без травм.

Читать полностью » Учёные сравнили эффективность отжиманий и жима штанги для роста мышц сегодня в 0:30

Два движения, но разный результат: какой выбор меняет тело быстрее

Отжимания или работа с гантелями и штангой — что выбрать для гармоничного развития тела? Оба варианта имеют плюсы и минусы, и выбор зависит от ваших целей.

Читать полностью » Для пробежки 1,5 мили за 10 минут нужно чередовать длинные и скоростные тренировки сегодня в 0:10

Как одна привычка в беге ломает все планы на рекордное время

Узнайте, как правильно сочетать выносливость, скорость и восстановление, чтобы приблизиться к непростой цели — пробежать 1,5 мили за 10 минут.

Читать полностью » Методы Лагри и Пилатеса: различия в интенсивности и подходах к тренировкам вчера в 23:54

Осанка против рельефа: в чём различие между Пилатесом и Лагри

Пилатес и Лагри похожи на первый взгляд, но различаются по целям, оборудованию и интенсивности. Разбираем, какой метод подойдёт именно вам.

Читать полностью » Эксперты: хроническое напряжение в спине может быть связано с неправильным дыханием вчера в 23:47

Сутулость начинается не в мышцах: виновато ваше дыхание

Неправильное дыхание портит осанку и провоцирует боль. Узнайте, как длинный выдох и диафрагмальное дыхание восстанавливают тело и снижают стресс.

Читать полностью » Университет Калгари: ходьба помогает замедлить развитие болезни Альцгеймера вчера в 23:29

Генетика против вас? Есть привычка, которая способна переписать сценарий мозга

Ходьба снижает риск деменции и особенно помогает людям с геном APOE4. Учёные объясняют, почему каждый шаг поддерживает мозг и защищает от Альцгеймера.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Университет Нью-Мексико сообщил, как часто тренировать мышцы кора
Еда

Фаршированный судак, запечённый в духовке, сохраняет нежность мяса
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала драму Кутюр самым личным фильмом в карьере
Красота и здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская напомнила о пользе дневного сна для взрослых
Еда

Фисташковый кофейный торт с кардамоном и йогуртом: рецепт Мелиссы Грей-Стритт
Дом

Эксперты рассказали, как ухаживать за комнатными растениями осенью
Наука и технологии

В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии
Авто и мото

Эксперты назвали самые доступные автомобили с автоматом в России до 2,5 млн рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet