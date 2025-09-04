Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 3:38

Секрет нижнего пресса: почему V-образная линия достаётся не всем

Врачи: рельефный пресс возможен только при низком проценте жира

Каждый человек мечтает о рельефных кубиках, но мало кто задумывается, что пресс — это не отдельная зона для накачки, а часть целостной системы. У профессиональных атлетов мышцы живота формируются естественным образом, как результат работы всего тела.

Фитнес-модели идут по другому пути: их тренировки включают сложные программы, направленные на проработку всех сегментов пресса. Где же граница между этими подходами и что подходит обычным людям?

Что такое пресс

Пресс — это многослойная система мышц:

  • прямая мышца живота отвечает за сгибание корпуса;
  • косые мышцы формируют диагональные линии и поддерживают боковые движения;
  • внутренние мышцы создают основу и стабилизируют корпус.

Важно помнить: пресс есть у всех, но у большинства он скрыт под жировой прослойкой. Поэтому ключ к рельефу — это не только упражнения, но и питание с контролем калорий.

Ошибка новичков

Многие, выполняя скручивания, нагружают вовсе не живот, а поясницу, бедра или даже шею. Особенно сложно почувствовать мышцы пресса людям с лишним весом: внутренний жир буквально растягивает их и мешает включать в работу.

7 правил крепкого пресса

Чтобы добиться результата, придется запастись терпением. Первые изменения заметны лишь через несколько недель, а настоящая трансформация занимает месяцы или годы.

  • Развивайте статику. Пресс поддерживает осанку, поэтому его нужно нагружать планками и изометрическими упражнениями.
  • Освойте вакуум. Это упражнение учит втягивать живот и подключать диафрагму.
  • Активируйте пресс с начала тренировки. Так мышцы будут работать и в других упражнениях.
  • Не спешите с нагрузкой. Переходите к утяжелениям только после полного освоения упражнений с собственным весом.
  • Занимайтесь регулярно. Оптимальная частота — 3-5 раз в неделю.
  • Работайте медленно. Контроль дыхания и ритма важнее количества повторов.
  • Меняйте программу. Раз в полгода стоит пересматривать стратегию, чтобы мышцы не привыкали к однообразию.

Сколько времени нужно?

Всё зависит от уровня жира и умения включать пресс в работу. Людям с минимальными жировыми отложениями достаточно месяца ежедневных планок, чтобы увидеть результат.

Если же процент жира выше нормы, придётся сначала худеть. Без этого кубики останутся скрытыми.

Верх и низ пресса

Рельеф в верхней части живота проявляется проще. А вот нижний пресс с характерной V-образной линией требует строгой дисциплины в питании и особого внимания к упражнениям. Центр и боковые зоны лучше всего развиваются при сочетании скручиваний и "вакуума".

Читайте также

Силовые упражнения помогают снижать вес быстрее кардио — мнение диетолога Алиссы Смолен сегодня в 3:10

Силовые тренировки против кардио: один секретный фактор решает, кто сильнее в борьбе с лишним весом

Что эффективнее для похудения — бег и велосипед или упражнения с весами? Эксперты разобрали плюсы и минусы каждого подхода.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу Реда Элмарди назвал плавание и садовые работы заменой ходьбе сегодня в 2:50

Семь тренировок, которые заменят ходьбу и откроют неожиданные возможности тела

Не только ходьба способна укрепить тело и поднять настроение. Есть несколько альтернативных тренировок, которые подойдут каждому и не перегрузят суставы.

Читать полностью » Эксперты: мышцы груди восстанавливаются за 48–60 часов после тренировки сегодня в 2:17

Ширина хвата решает всё: почему грудь меняется прямо на глазах

Как правильно тренировать грудные мышцы, чтобы добиться силы и объёма? Подробный гид с анатомией, упражнениями и правилами составления программы.

Читать полностью » Врач Йошуа Киньонес: регулярная ходьба улучшает пищеварение и работу суставов сегодня в 2:10

10 минут прогулки в день — и организм начинает работать совсем иначе

Ходьба — это больше, чем способ передвижения. Узнайте, как простая привычка способна укрепить тело и разум, а также защитить от болезней.

Читать полностью » Инструктор Мириам Шестак объяснила, как пилатес помогает задействовать пресс сегодня в 1:50

20 минут, которые меняют осанку: простая тренировка на коврике

Пилатес укрепляет пресс и спину, помогает держать осанку и щадит суставы. Узнайте, как начать с простого 20-минутного комплекса.

Читать полностью » Упражнения для грудных мышц: названы лучшие варианты для массы и рельефа сегодня в 1:22

Новички срывают тренировки: три ошибки, из-за которых грудь остаётся плоской

Правильный тренинг груди — это не только жим штанги. Разбираем лучшие упражнения, программу и ошибки, которые мешают росту мышц.

Читать полностью » Дженнифер Ханкенсон из Йеля перечислила лучшие упражнения с гантелями для укрепления рук сегодня в 1:10

Тайное оружие для рук: простые движения с гантелями меняют тело

Простые, но эффективные упражнения с гантелями помогут укрепить руки, улучшить метаболизм и защитить организм от возрастных изменений.

Читать полностью » Фабиан Траугутт назвал пользу коротких силовых упражнений для рук и спины сегодня в 0:50

Упражнения, о которых молчат фитнес-гуру: хватит и пары гантелей

Всего десять минут — и ваше тело получит заряд энергии, а мышцы рук и плеч ощутимую нагрузку. Простая тренировка, которую можно сделать в любой день.

Читать полностью »

