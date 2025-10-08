Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подъёмы таза в боковой планке
Подъёмы таза в боковой планке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

10 минут, которые меняют всё: почему программа Кайлы Ицинес стала культовой

Программа Кайлы Ицинес укрепляет пресс и снижает нагрузку на спину — исследования тренеров

Комплекс австралийского фитнес-тренера Кайлы Ицинес (Kayla Itsines) стал символом эффективных домашних тренировок без боли и перегрузок. Он направлен на укрепление пресса и ног, при этом щадит шею и поясницу. Программа занимает всего десять минут и не требует оборудования, поэтому подойдёт и новичкам, и тем, кто хочет просто вернуть тонус.

Почему этот комплекс стал популярным

Тренировка из программы Bikini Body Guide известна во всём мире благодаря своей простоте и реальному эффекту. Главное отличие — отсутствие скручиваний и излишнего давления на шею. Все движения естественные, активируют мышцы глубоко изнутри и развивают устойчивость корпуса.

"Главная цель моих программ — сделать фитнес доступным, безопасным и вдохновляющим", — сказала тренер Кайла Ицинес.

Такая система помогает не только укрепить пресс, но и улучшить осанку, снизить нагрузку на спину, а также развить чувство баланса. Уже через несколько недель регулярных занятий тело становится подтянутым и устойчивым.

Основные принципы тренировки

  1. Работают сразу несколько групп мышц: пресс, плечи, ягодицы и бёдра.

  2. Каждое движение выполняется плавно, без рывков и пауз.

  3. Интенсивность регулируется в зависимости от уровня подготовки.

  4. Главное — контроль и техника, а не скорость.

  5. Для занятий не нужны тренажёры, достаточно коврика и таймера.

Эти принципы делают комплекс безопасным и универсальным — им можно заниматься дома, на даче или в спортзале.

Комплекс упражнений Кайлы Ицинес

Тренировка состоит из пяти движений, выполняемых по кругу. На каждое упражнение — 10-20 повторений или 20 секунд работы. После завершения цикла начинайте заново и повторяйте, пока не истекут 10 минут.

  • Подъём противоположных руки и ноги, стоя на четвереньках - 10 повторений, по 5 на каждую сторону.

  • Подтягивание колена к локтю - 10 повторений, по 5 на каждую ногу.

  • Подъём ноги в боковой планке - 20 секунд, по 10 на каждую сторону.

  • Подъём согнутых ног, лёжа на спине - 10 повторений.

  • Попеременный подъём согнутых ног, лёжа на спине - 20 повторений, по 10 на каждую ногу.

Поставьте таймер на 10 минут и выполняйте цикл столько раз, сколько сможете, не нарушая технику. Лучше двигаться медленно, чем быстро, но с ошибками.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом тренировки сделайте разминку: наклоны, вращения рук и таза.

  2. Следите за дыханием — выдох на усилии, вдох при возвращении в исходное положение.

  3. Держите спину прямой, не сутультесь и не тяните подбородок к груди.

  4. Если чувствуете боль в шее, остановитесь и проверьте осанку.

  5. После комплекса уделите пару минут растяжке мышц пресса и бёдер.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: поднимаете плечи и тянете шею.

  • Последствие: появляется боль и напряжение.

  • Альтернатива: расслабьте плечи, взгляд направлен вверх.

  • Ошибка: выполняете движения рывками.

  • Последствие: теряется контроль, растёт риск травмы.

  • Альтернатива: двигайтесь плавно, концентрируйтесь на мышцах пресса.

  • Ошибка: задерживаете дыхание.

  • Последствие: быстро появляется усталость.

  • Альтернатива: дышите ритмично, считайте повторения вслух.

А что если болит поясница?

Если во время тренировки ощущается боль, попробуйте снизить амплитуду движений или убрать планку. Можно начать с первых двух упражнений, выполняя их медленно, пока мышцы-стабилизаторы не укрепятся. При хронических болях стоит посоветоваться с врачом или инструктором по лечебной физкультуре.

Частые вопросы (FAQ)

Как часто выполнять тренировку?
Три-четыре раза в неделю достаточно. Между занятиями оставляйте день для восстановления.

Можно ли заниматься утром натощак?
Да, если самочувствие нормальное. Главное — выпить воду и дать телу проснуться перед нагрузкой.

Нужен ли инвентарь?
Нет. Всё, что понадобится — коврик, таймер и немного пространства.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы накачать пресс, нужно делать сотни скручиваний.

  • Правда: комплексные движения, как в программе Ицинес, активируют глубокие мышцы эффективнее и безопаснее.

  • Миф: короткая тренировка не даёт результата.

  • Правда: при высокой интенсивности 10 минут достаточно, чтобы включить все мышцы корпуса.

  • Миф: женские тренировки легче мужских.

  • Правда: упражнения Кайлы Ицинес универсальны и дают серьёзную нагрузку любому спортсмену.

Интересные факты

  • Кайла Ицинес начала работать тренером в 16 лет, помогая клиентам в небольшом фитнес-зале в Аделаиде.

  • Её приложение Sweat входит в топ-5 мировых фитнес-платформ.

  • По статистике Forbes, её программы используют более 40 миллионов человек по всему миру.

Тренировка Кайлы Ицинес остаётся одним из самых доступных способов привести себя в форму. Она помогает развить силу, устойчивость и уверенность в теле. Главное — уделять 10 минут в день, слушать своё тело и работать в собственном темпе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жим Арнольда: как правильно выполнять для безопасного развития плеч вчера в 18:10
Почему профессионалы советуют избегать жима Арнольда: неожиданные последствия для плеч

Жим Арнольда — упражнение, которое помогает развивать плечи, но не всем подойдёт из-за повышенной нагрузки на суставы. Разбираемся, кому стоит его выполнять, а кому нет.

Читать полностью » Как правильно выбрать рабочий вес для тренировки: советы для новичков вчера в 17:50
Не рискуйте своим здоровьем в зале: правильный выбор веса решает всё

Многие ошибаются, подбирая вес для тренировок. Разбираемся, как избежать травм и добиться постоянного прогресса в зале.

Читать полностью » Фитнес-эксперты объяснили, почему бёрпи считается универсальным упражнением вчера в 17:10
Бёрпи не про фитнес — это экзамен на выносливость, который не сдают даже тренированные

Бёрпи можно превратить в полноценную функциональную тренировку. Разбираемся, какие вариации делают её мощнее и как выполнять их безопасно.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как скорректировать растительный рацион для роста мышц вчера в 16:50
Протеин без стейка: главный парадокс набора массы по-вегански

Можно ли нарастить мышцы без мяса? Разбираемся, как вегетарианцу или вегану набрать массу без потери сил и энергии, и какие добавки при этом выбрать.

Читать полностью » Программа Анны Виктории включает три упражнения для укрепления груди, бёдер и кора вчера в 16:10
Минимум времени — максимум результата: секрет программы, которую повторяют тысячи

Короткая, но интенсивная тренировка поможет укрепить всё тело без оборудования и зала. Разбираемся, как три простых движения заменяют полноценное занятие.

Читать полностью » Комплекс отжиманий без инвентаря укрепляет верхнюю часть тела и улучшает выносливость вчера в 15:50
Этот 12-минутный комплекс заменит спортзал: тело горит, а мышцы просят пощады

Домашняя тренировка без снаряжения поможет накачать грудь, плечи и руки. Разбираемся, как выполнять отжимания, чтобы они приносили результат.

Читать полностью » Программа Джен Эскуэр помогает укрепить мышцы и повысить гибкость за 12 минут вчера в 15:10
Программа, после которой исчезает скованность: почему стул — лучший спортивный инвентарь дома

Эта 12-минутная тренировка объединяет силу и растяжку. Разбираемся, как укрепить мышцы и повысить гибкость без спортзала и лишнего оборудования.

Читать полностью » Исследователи: высокоинтенсивные интервальные тренировки замедляют старение клеток вчера в 9:50
Метаболизм, мышцы, мозг — что действительно стареет раньше, чем паспорт

С возрастом мышцы слабеют, суставы теряют подвижность, а энергия будто испаряется. Разбираемся, какие тренировки действительно помогают замедлить эти процессы.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Весенние работы в винограднике помогают восстановить лозу после зимы
Красота и здоровье
Инфекционист Наталья Турская: ромашка и календула не лечат хламидиоз
Авто и мото
General Motors отказалась от схемы получения налоговой льготы на электромобили в США
Спорт и фитнес
Эксперты назвали безопасные варианты выпадов для домашних тренировок
Садоводство
В Оренбургской области используют лапник, солому и мешковину для утепления сада
Еда
Пекарь Костас Даремас рассказал, как возродил старинный рецепт мустокулур
Туризм
Губернатор Камчатского края Солодов предложил наказывать турфирмы рублём
Авто и мото
Аналитик Болховский: цены на автозапчасти снизятся в начале 2026 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet