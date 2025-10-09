Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка делает упражнения для поясницы
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Тело в огне без штанги: как Крис Херия превращает обычные движения в сталь

Тренер Крис Хериа представил комплекс упражнений для укрепления пресса без оборудования

Крис Хериа — один из самых известных представителей калистеники, создатель популярных онлайн-программ и тренировочных комплексов. Его методика основана на работе с собственным весом и помогает развивать не только силу, но и контроль над телом. Один из таких комплексов рассчитан примерно на полчаса и даёт мощную нагрузку на все мышцы корпуса.

Тренировка объединяет динамические и статические элементы: скручивания, подъёмы ног, боковые планки и баланс-упражнения. Она подойдёт и тем, кто уже тренируется регулярно, и тем, кто хочет сделать пресс заметным, не прибегая к тренажёрам.

Как выполнять тренировку

Крис предлагает чёткий ритм: каждое упражнение выполняется указанное количество раз, после чего следует короткий отдых в 20 секунд. Затем — переход к следующему движению. После завершения круга нужно отдохнуть две минуты и повторить весь комплекс ещё три раза.

  • Колено к локтю в планке — по 15 повторений для каждой руки.

  • Подъём ног лёжа — 20 раз.

  • Подъём и опускание в боковой планке — по 15 повторов на каждую сторону.

  • Скручивания "звезда" — по 10 раз на каждую сторону.

  • Скручивания в боковой планке — по 15 повторов на каждую сторону.

  • Скручивания Crucifix — 20 раз.

  • Скручивания "стул" — 12 повторов на каждую сторону.

Главное — не гнаться за скоростью. Сосредоточьтесь на контроле и осознанном движении. Так мышцы будут работать эффективно, а риск травм снизится.

Советы шаг за шагом

1. Колено к локтю в планке

Поставьте руки под плечами, тело — в одну линию. Подтягивайте колено к противоположному локтю, не позволяя пояснице проваливаться. Держите пресс напряжённым на протяжении всего движения. Это упражнение тренирует не только прямую, но и косые мышцы живота.

2. Подъём ног лёжа

Лягте на спину, вытяните ноги и руки вдоль тела. Поднимайте прямые ноги до вертикали, слегка отрывая таз от пола. Такой подъём активирует сгибатели бедра и нижнюю часть пресса. Не опускайте ноги полностью, чтобы сохранить постоянное напряжение.

3. Подъём и опускание в боковой планке

Примите положение боковой планки, опускайте бедро к полу и возвращайтесь в исходное положение. Корпус должен оставаться в одной линии. Это упражнение укрепляет мышцы-стабилизаторы, улучшает равновесие и формирует подтянутую талию.

4. Скручивания "звезда"

Лягте на спину, раскиньте руки и ноги в стороны. Поднимайте одновременно противоположные руку и ногу, стараясь коснуться пальцев. Не отрывайте поясницу от пола — контроль важнее амплитуды. "Звезда" развивает координацию и укрепляет верхний пресс.

5. Скручивания в боковой планке

Из положения боковой планки заведите руку под корпус, затем вернитесь обратно. Это движение тренирует косые мышцы и улучшает стабильность таза. Следите, чтобы таз не опускался к полу и не поднимался слишком высоко.

6. Скручивания Crucifix

Вытяните руки и ноги, согните колени и коснитесь стоп. Возвращаясь, не опускайте ноги полностью. Дышите спокойно, не задерживайте дыхание — это поможет удерживать ритм и равномерную нагрузку.

7. Скручивания "стул"

Согните ноги в коленях и бедрах под прямым углом. Руки держите перед собой, поднимайте лопатки, тянитесь вверх и удерживайте напряжение. Такое положение максимально изолирует мышцы живота, заставляя их работать непрерывно.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: торопитесь и жертвуете техникой ради количества повторений.

  • Последствие: мышцы не получают нужной нагрузки, а риск травм возрастает.

  • Альтернатива: контролируйте движение, считайте секунды при подъёме и опускании.

  • Ошибка: опускаете ноги на пол во время скручиваний.

  • Последствие: снижается эффективность и нагрузка на пресс.

  • Альтернатива: держите ноги на весу, можно подложить фитнес-резинку для поддержки.

  • Ошибка: слишком прогибаетесь в пояснице при планке.

  • Последствие: нагрузка уходит с пресса на поясницу, появляется боль.

  • Альтернатива: подберите нейтральное положение таза, напрягите ягодицы и пресс.

А что если тяжело выполнять комплекс полностью

Новичкам стоит сократить количество повторений или время выполнения. Например, начать с одного круга и постепенно добавлять. Также можно заменить боковые планки на обычные, а сложные скручивания — на более простые варианты с меньшей амплитудой.

Полезно добавить к тренировке растяжку после каждого круга. Она помогает снять напряжение с поясницы и улучшает восстановление. Простейшие варианты — поза ребёнка, наклоны вперёд, растяжка косых мышц стоя.

Мифы и правда

  • Миф: если делать пресс каждый день, кубики появятся быстрее.

  • Правда: мышцы пресса нуждаются в восстановлении, как и любые другие. Тренируйте их через день, чтобы избежать перетренированности.

  • Миф: скручивания с весом ускоряют рост мышц живота.

  • Правда: дополнительный вес может перегрузить позвоночник. Эффективнее сочетать упражнения на собственном весе с правильным питанием.

  • Миф: только тренировки делают пресс рельефным.

  • Правда: видимый пресс зависит от процента жира. Без корректировки рациона и умеренного дефицита калорий рельефа не будет.

FAQ

Как часто выполнять комплекс?
Оптимально — три раза в неделю. Это позволит мышцам пресса укрепиться, но не приведёт к переутомлению.

Можно ли делать тренировку дома без коврика?
Да, но желательно постелить коврик или плотный плед, чтобы защитить поясницу от давления пола.

Сколько времени займёт видимый результат?
При регулярных тренировках и сбалансированном питании первые изменения можно заметить уже через 3-4 недели.

Нужен ли дополнительный инвентарь?
Нет. Но для усложнения можно использовать утяжелители на ноги или фитнес-резинки.

Три интересных факта

  • Крис Хериа начал тренироваться на уличных площадках Майами и создал стиль, который теперь вдохновляет миллионы людей по всему миру.

  • Его упражнения изначально были частью подготовки уличных спортсменов к соревнованиям по калистенике.

  • В своих программах он делает акцент не на количестве повторов, а на качестве движения и контроле дыхания.

Регулярное выполнение этой тренировки укрепит мышцы пресса, улучшит осанку и повысит выносливость. А сочетание физических упражнений с чистым рационом поможет не просто увидеть рельеф, но и надолго сохранить его. Главное — сохранять последовательность и не терять концентрацию на каждом повторе.

Читайте также

Фитнес-тренер Семир Ясаревик показал домашний комплекс упражнений у дивана сегодня в 1:10
Диван превращается в тренажёр: 6 упражнений, которые сжигают жир быстрее бега

Иногда нет желания идти в спортзал, но хочется нагрузки. Разбираемся, как провести полноценную интервальную тренировку у дивана без оборудования.

Читать полностью » Эксперты назвали безопасные варианты выпадов для домашних тренировок сегодня в 0:50
Это упражнение заменяет тренажёрный зал: мышцы горят, суставы благодарят

Выпады кажутся простыми, но требуют точности. Разбираемся, как выполнять их без вреда для коленей и извлечь максимум пользы для тела.

Читать полностью » Программа Кайлы Ицинес укрепляет пресс и снижает нагрузку на спину — исследования тренеров сегодня в 0:10
10 минут, которые меняют всё: почему программа Кайлы Ицинес стала культовой

Программа Кайлы Ицинес укрепляет пресс без нагрузки на шею и поясницу. Разбираемся, как правильно выполнять упражнения и не потерять мотивацию.

Читать полностью » Рич Кросс: выпады помогают развивать баланс, координацию и корректировать асимметрию тела вчера в 23:20
Главный недооценённый герой фитнеса: почему выпады важнее, чем вы думаете

Выпады кажутся простыми, но именно они способны изменить форму ног и улучшить баланс. Почему тренеры считают это движение незаменимым — рассказываем подробно.

Читать полностью » Исследования показали: 80% людей нарушают фитнес-обещания уже через 17 дней после Нового года вчера в 22:14
Обещали бегать с января? Через 17 дней сдаются 80% — вот как попасть в те 20%

Большинство бросает фитнес-обещания уже через 17 дней после Нового года. Как остаться в числе тех, кто доведёт цель до конца — разбираем пошагово.

Читать полностью » Учёные установили, что музыка во время отдыха ускоряет рост силы и мотивацию спортсменов вчера в 21:11
Музыка вместо допинга: учёные выяснили, как любимые треки усиливают рост мышц

Учёные выяснили: слушая музыку между подходами, можно поднимать вес быстрее и с большей силой. Почему ритм помогает мышцам — читайте в нашем материале.

Читать полностью » Учёные Университета Восточной Каролины доказали пользу спорта во время беременности вчера в 20:07
Беременность не повод лежать: спорт делает будущих мам сильнее, а детей — активнее

Учёные доказали, что спорт во время беременности помогает родить более активного ребёнка. Как безопасно тренироваться и не навредить — в нашем материале.

Читать полностью » Восемь необычных видов спорта для гармонии тела и ума вчера в 19:50
Когда фитнес перестаёт быть скучным: 8 способов прокачать тело и мозг одновременно

Если стандартные тренировки наскучили, попробуйте что-то новое. Разбираемся, какие необычные виды спорта возвращают энергию и вдохновение.

Читать полностью »

