Тело в огне без штанги: как Крис Херия превращает обычные движения в сталь
Крис Хериа — один из самых известных представителей калистеники, создатель популярных онлайн-программ и тренировочных комплексов. Его методика основана на работе с собственным весом и помогает развивать не только силу, но и контроль над телом. Один из таких комплексов рассчитан примерно на полчаса и даёт мощную нагрузку на все мышцы корпуса.
Тренировка объединяет динамические и статические элементы: скручивания, подъёмы ног, боковые планки и баланс-упражнения. Она подойдёт и тем, кто уже тренируется регулярно, и тем, кто хочет сделать пресс заметным, не прибегая к тренажёрам.
Как выполнять тренировку
Крис предлагает чёткий ритм: каждое упражнение выполняется указанное количество раз, после чего следует короткий отдых в 20 секунд. Затем — переход к следующему движению. После завершения круга нужно отдохнуть две минуты и повторить весь комплекс ещё три раза.
-
Колено к локтю в планке — по 15 повторений для каждой руки.
-
Подъём ног лёжа — 20 раз.
-
Подъём и опускание в боковой планке — по 15 повторов на каждую сторону.
-
Скручивания "звезда" — по 10 раз на каждую сторону.
-
Скручивания в боковой планке — по 15 повторов на каждую сторону.
-
Скручивания Crucifix — 20 раз.
-
Скручивания "стул" — 12 повторов на каждую сторону.
Главное — не гнаться за скоростью. Сосредоточьтесь на контроле и осознанном движении. Так мышцы будут работать эффективно, а риск травм снизится.
Советы шаг за шагом
1. Колено к локтю в планке
Поставьте руки под плечами, тело — в одну линию. Подтягивайте колено к противоположному локтю, не позволяя пояснице проваливаться. Держите пресс напряжённым на протяжении всего движения. Это упражнение тренирует не только прямую, но и косые мышцы живота.
2. Подъём ног лёжа
Лягте на спину, вытяните ноги и руки вдоль тела. Поднимайте прямые ноги до вертикали, слегка отрывая таз от пола. Такой подъём активирует сгибатели бедра и нижнюю часть пресса. Не опускайте ноги полностью, чтобы сохранить постоянное напряжение.
3. Подъём и опускание в боковой планке
Примите положение боковой планки, опускайте бедро к полу и возвращайтесь в исходное положение. Корпус должен оставаться в одной линии. Это упражнение укрепляет мышцы-стабилизаторы, улучшает равновесие и формирует подтянутую талию.
4. Скручивания "звезда"
Лягте на спину, раскиньте руки и ноги в стороны. Поднимайте одновременно противоположные руку и ногу, стараясь коснуться пальцев. Не отрывайте поясницу от пола — контроль важнее амплитуды. "Звезда" развивает координацию и укрепляет верхний пресс.
5. Скручивания в боковой планке
Из положения боковой планки заведите руку под корпус, затем вернитесь обратно. Это движение тренирует косые мышцы и улучшает стабильность таза. Следите, чтобы таз не опускался к полу и не поднимался слишком высоко.
6. Скручивания Crucifix
Вытяните руки и ноги, согните колени и коснитесь стоп. Возвращаясь, не опускайте ноги полностью. Дышите спокойно, не задерживайте дыхание — это поможет удерживать ритм и равномерную нагрузку.
7. Скручивания "стул"
Согните ноги в коленях и бедрах под прямым углом. Руки держите перед собой, поднимайте лопатки, тянитесь вверх и удерживайте напряжение. Такое положение максимально изолирует мышцы живота, заставляя их работать непрерывно.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: торопитесь и жертвуете техникой ради количества повторений.
-
Последствие: мышцы не получают нужной нагрузки, а риск травм возрастает.
-
Альтернатива: контролируйте движение, считайте секунды при подъёме и опускании.
-
Ошибка: опускаете ноги на пол во время скручиваний.
-
Последствие: снижается эффективность и нагрузка на пресс.
-
Альтернатива: держите ноги на весу, можно подложить фитнес-резинку для поддержки.
-
Ошибка: слишком прогибаетесь в пояснице при планке.
-
Последствие: нагрузка уходит с пресса на поясницу, появляется боль.
-
Альтернатива: подберите нейтральное положение таза, напрягите ягодицы и пресс.
А что если тяжело выполнять комплекс полностью
Новичкам стоит сократить количество повторений или время выполнения. Например, начать с одного круга и постепенно добавлять. Также можно заменить боковые планки на обычные, а сложные скручивания — на более простые варианты с меньшей амплитудой.
Полезно добавить к тренировке растяжку после каждого круга. Она помогает снять напряжение с поясницы и улучшает восстановление. Простейшие варианты — поза ребёнка, наклоны вперёд, растяжка косых мышц стоя.
Мифы и правда
-
Миф: если делать пресс каждый день, кубики появятся быстрее.
-
Правда: мышцы пресса нуждаются в восстановлении, как и любые другие. Тренируйте их через день, чтобы избежать перетренированности.
-
Миф: скручивания с весом ускоряют рост мышц живота.
-
Правда: дополнительный вес может перегрузить позвоночник. Эффективнее сочетать упражнения на собственном весе с правильным питанием.
-
Миф: только тренировки делают пресс рельефным.
-
Правда: видимый пресс зависит от процента жира. Без корректировки рациона и умеренного дефицита калорий рельефа не будет.
FAQ
Как часто выполнять комплекс?
Оптимально — три раза в неделю. Это позволит мышцам пресса укрепиться, но не приведёт к переутомлению.
Можно ли делать тренировку дома без коврика?
Да, но желательно постелить коврик или плотный плед, чтобы защитить поясницу от давления пола.
Сколько времени займёт видимый результат?
При регулярных тренировках и сбалансированном питании первые изменения можно заметить уже через 3-4 недели.
Нужен ли дополнительный инвентарь?
Нет. Но для усложнения можно использовать утяжелители на ноги или фитнес-резинки.
Три интересных факта
-
Крис Хериа начал тренироваться на уличных площадках Майами и создал стиль, который теперь вдохновляет миллионы людей по всему миру.
-
Его упражнения изначально были частью подготовки уличных спортсменов к соревнованиям по калистенике.
-
В своих программах он делает акцент не на количестве повторов, а на качестве движения и контроле дыхания.
Регулярное выполнение этой тренировки укрепит мышцы пресса, улучшит осанку и повысит выносливость. А сочетание физических упражнений с чистым рационом поможет не просто увидеть рельеф, но и надолго сохранить его. Главное — сохранять последовательность и не терять концентрацию на каждом повторе.
