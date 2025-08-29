Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Интервальные тренировки
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:32

Красивый живот без часов в зале — реально

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, какие упражнения помогают укрепить пресс дома

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала Men Today, что для красивого и сильного пресса не нужны часы тренировок. Достаточно уделять всего пять минут в день — при условии регулярности и правильной техники.

Комплекс упражнений

Ротач рекомендует сочетать четыре эффективных упражнения:

  • Складка — прорабатывает прямую мышцу живота;
  • Медвежья походка — укрепляет корпус и стабилизаторы;
  • Скручивания с касанием ноги — включают в работу косые мышцы;
  • Планка с прыжками — развивает выносливость и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Каждое движение задействует разные группы мышц и помогает не только формировать рельеф, но и улучшать общее физическое состояние.

Условия успеха

Эксперт подчёркивает:

  • важна регулярность тренировок и правильная техника,
  • результат ускорит правильное питание с дефицитом калорий, которое помогает убрать жировую прослойку.

