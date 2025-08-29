Красивый живот без часов в зале — реально
Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала Men Today, что для красивого и сильного пресса не нужны часы тренировок. Достаточно уделять всего пять минут в день — при условии регулярности и правильной техники.
Комплекс упражнений
Ротач рекомендует сочетать четыре эффективных упражнения:
- Складка — прорабатывает прямую мышцу живота;
- Медвежья походка — укрепляет корпус и стабилизаторы;
- Скручивания с касанием ноги — включают в работу косые мышцы;
- Планка с прыжками — развивает выносливость и поддерживает сердечно-сосудистую систему.
Каждое движение задействует разные группы мышц и помогает не только формировать рельеф, но и улучшать общее физическое состояние.
Условия успеха
Эксперт подчёркивает:
- важна регулярность тренировок и правильная техника,
- результат ускорит правильное питание с дефицитом калорий, которое помогает убрать жировую прослойку.
