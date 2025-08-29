Красивый живот без часов в зале — реально

сегодня в 18:10

5 движений, которые заменят десятки скручиваний и защитят от боли в пояснице

Забудьте о планках и скручиваниях — этот комплекс функциональных упражнений прокачает пресс и сделает тело сильнее всего за 20 минут.

сегодня в 17:50

Четыре вариации одного упражнения, которые ломают тренировочное плато

Хотите прорисовать рельеф плеч и избавиться от тренировочного плато? Эти необычные вариации знакомых упражнений помогут нагрузить дельты по-новому.

сегодня в 17:30

Одна деталь в тренировке, которая меняет всё для ягодиц и бёдер

Узнайте, как всего четыре простых упражнения с гирей помогут сделать ноги сильнее, стройнее и мощнее, чем любая тренировка на тренажёрах.

сегодня в 17:10

Тренировки, из-за которых суставы стареют быстрее — проверь, нет ли их в твоём списке

Тугие бёдра мешают тренироваться и даже ходить. Какие упражнения лишь усиливают боль и чем их заменить, чтобы вернуть свободу движения?

сегодня в 16:50

Пять ошибок на старте: то, что убивает марафон ещё до первого километра

Волнение в день забега может обернуться проблемами. Какие ошибки чаще всего мешают бегунам показать лучший результат?

сегодня в 16:30

Пять упражнений, которые превращают обычный HIIT в испытание на выносливость

Пять интенсивных упражнений, которые помогут встряхнуть привычный HIIT и вернуть интерес к тренировкам.

сегодня в 16:10

Секрет короткой тренировки, заменяющей час в спортзале

10-минутная тренировка с гантелями удивит своей эффективностью и поможет развить силу без излишней нагрузки на суставы.

сегодня в 15:50

Живот растёт, мышцы сдаются: когда планка перестаёт быть безопасной

Планка во время беременности: допустима ли она и на каком сроке становится опасной? Эксперты объясняют риски и предлагают безопасные альтернативы.

