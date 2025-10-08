Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
"Скалолаз"
"Скалолаз"
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Этот короткий комплекс заменяет спортзал: мышцы кора горят, даже когда вы отдыхаете

Фитнес-эксперты показали семиминутный комплекс для развития пресса

Эта семиминутная тренировка прорабатывает мышцы кора куда лучше привычных скручиваний. Всего за несколько минут движения из комплекса утомят пресс так, что на следующий день даже смех будет напоминать о работе. При этом не нужно никакого оборудования — только коврик и немного терпения.

Как устроена тренировка

Комплекс состоит из семи упражнений, каждое из которых длится от 30 до 60 секунд. Между ними — короткие 30-секундные паузы. Такой формат не даёт мышцам расслабиться и ускоряет сжигание калорий. Главное — сохранять темп и постоянно держать пресс в напряжении.

Программа тренировки

  • Круги ногами сидя против часовой стрелки — 60 секунд

  • Круги ногами сидя по часовой стрелке — 60 секунд

  • "Пьяный скалолаз" — 60 секунд

  • Отдых — 30 секунд

  • Шаги в планке — 60 секунд

  • "Ножницы" — 60 секунд

  • Скручивания "морская звезда" — 30 секунд

  • Отдых — 30 секунд

  • Русские V-скручивания — 30 секунд

Старайтесь не останавливаться. Только так мышцы получат нужную нагрузку.

Как правильно выполнять упражнения

Круги ногами сидя против часовой стрелки

Сядьте на пол, слегка отклоните корпус назад и вытяните ноги. Выполняйте круги против часовой стрелки, не касаясь пола. Работает нижний пресс, а заодно бедра и сгибатели.

Круги ногами сидя по часовой стрелке

Сохраняйте ту же позицию и вращайте ноги в другую сторону. Следите за дыханием, держите живот подтянутым. Это движение развивает устойчивость корпуса.

"Пьяный скалолаз"

Из положения планки подтягивайте колени к груди по диагонали, направляя их к противоположным локтям. Пресс всё время напряжён, корпус неподвижен. Упражнение активно нагружает косые мышцы живота.

Шаги в планке

Стоя в планке, поочерёдно поднимайте ноги, будто делаете шаги. Не спешите, чтобы не потерять контроль. Пресс держит всё тело в стабильности.

"Ножницы"

Лягте на спину, руки под ягодицами. Поднимайте ноги попеременно, не касаясь пола. Чем ниже амплитуда, тем сильнее нагрузка. Поясница должна оставаться прижатой к полу.

Скручивания "морская звезда"

Разведите руки и ноги в стороны, затем поднимайте корпус и тянитесь рукой к противоположной ноге. Это сочетает обычное скручивание и диагональное, нагружая пресс и плечи.

Русские V-скручивания

Сядьте, чуть откиньтесь назад, вытяните ноги. На подъёме корпуса поворачивайтесь, касаясь пола рядом с бедром. Работают и верх, и низ живота, а также косые мышцы.

Советы шаг за шагом

  1. Сделайте разминку — 2-3 минуты лёгких прыжков или вращений корпуса.

  2. Настройте таймер или используйте приложение с интервальными тренировками.

  3. Если тяжело выдерживать полную минуту, начните с 40 секунд и постепенно увеличивайте время.

  4. После тренировки выполните растяжку для пресса и спины.

  5. Пейте воду небольшими глотками, чтобы ускорить восстановление.

При желании добавьте коврик с антискользящим покрытием и лёгкие утяжелители на ноги — они помогут усложнить упражнения без риска травмы.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: слишком быстрые движения.

  • Последствие: теряется техника, нагрузка уходит в ноги.

  • Альтернатива: двигайтесь медленно, концентрируясь на работе мышц.

  • Ошибка: провисание поясницы в планке.

  • Последствие: болит спина, страдает осанка.

  • Альтернатива: держите живот втянутым и выстраивайте тело в одну линию.

  • Ошибка: задержка дыхания.

  • Последствие: повышается давление и усталость наступает раньше.

  • Альтернатива: выдыхайте при усилии, вдыхайте при расслаблении.

А что если…

  • начинают болеть мышцы спины? Попробуйте заменить динамические движения статическими — например, планкой.
  • не хватает нагрузки? Используйте утяжелители или мяч для фитнеса.
  • тренировка кажется однообразной? Комбинируйте её с кардио: бегом, прыжками на скакалке или велосипедом.

Мифы и правда

  • Миф: ежедневные тренировки на пресс делают живот плоским.

  • Правда: мышцы растут только при отдыхе, а жир уходит при дефиците калорий.

  • Миф: упражнения на пресс убирают жир с живота.

  • Правда: жир не сгорает локально, но сильный пресс делает фигуру подтянутой.

  • Миф: девушкам нельзя качать пресс с весом.

  • Правда: умеренные отягощения делают мышцы рельефнее, не увеличивая талию.

Три интересных факта

  • После короткой, но интенсивной тренировки обмен веществ ускоряется на сутки.

  • Укрепление кора улучшает осанку и снижает риск боли в пояснице.

  • Даже без оборудования можно прокачать пресс так же эффективно, как в спортзале.

Исторический контекст

Идея коротких функциональных комплексов появилась в 1990-х, когда канадские исследователи доказали эффективность интервальных тренировок. Их методика легла в основу современных фитнес-приложений, где тренировки на 7-10 минут стали стандартом домашнего формата.

Регулярность важнее интенсивности. Если выполнять этот комплекс хотя бы через день, пресс станет крепче, а мышцы кора — сильнее и выносливее.

