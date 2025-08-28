Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стройный пресс
Стройный пресс
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Короткий комплекс вместо часа в зале: секрет рельефного живота

Эксперт по фитнесу объяснила, как питание и короткие тренировки помогают сделать пресс рельефным

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, что для тренировки мышц живота достаточно пяти минут в день. Главное — правильный подбор упражнений и регулярность. Об этом пишет Men Today.

Комплекс упражнений

Ротач рекомендует включить в короткую тренировку четыре упражнения:

  • "Складка" — работает на прямую мышцу живота;
  • "Медвежья походка" — укрепляет корпус и стабилизаторы;
  • Скручивания с касанием ноги — прорабатывают косые мышцы;
  • Планка с прыжками — развивает выносливость и сжигает калории.

Все упражнения задействуют разные группы мышц, формируя сильный и подтянутый корпус.

Роль питания

Эксперт подчеркнула, что одного фитнеса недостаточно. Чтобы увидеть рельефный пресс, важно избавиться от лишнего жира. Для этого необходимо:

  • соблюдать дефицит калорий,
  • придерживаться сбалансированной диеты.

"Тренировки в сочетании с правильным питанием значительно ускоряют процесс жиросжигания и формирования кубиков на животе", — отметила Ротач.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Карпов рассказал, в каких случаях тренировки с наставником стоит прекратить сегодня в 22:26

Когда спорт превращается в стресс: как понять, что тренер вам вредит

Фитнес-тренер объяснил, в каких случаях нужно менять наставника: нарушение личных границ, советы по препаратам и сомнения в его профессионализме.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо перечислила шесть упражнений с гантелями для силы и выносливости сегодня в 18:10

Эти упражнения с гантелями сжигают силы и калории быстрее, чем бег по лестнице

Шесть упражнений с гантелями, которые прокачают всё тело, сожгут больше калорий и помогут добиться прогресса даже при минимуме времени.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо назвала эффективные упражнения для роста ягодиц сегодня в 17:50

Главный секрет упругих ягодиц: что забывают даже в спортзале

Хотите, чтобы ягодицы стали не только красивыми, но и по-настоящему сильными? Узнайте, какие упражнения на разгибание бедра меняют игру.

Читать полностью » Жим гантелей с резиной увеличивает нагрузку на мышцы — тренер NYU Брэд Годболд сегодня в 17:10

Простой аксессуар делает грудные мышцы крепче, чем самые тяжёлые веса

Привычный жим гантелей можно сделать сложнее без добавления веса. Узнайте, как резиновая петля превращает простое упражнение в мощный стимул для роста мышц.

Читать полностью » Физиотерапевт Мэри Нори-Мичели объяснила, как восстановление пульса связано со здоровьем сердца сегодня в 16:50

Сердце играет в молчанку: когда редкий пульс становится сигналом беды

Почему замедленный пульс может быть признаком опасной брадикардии, а быстрое восстановление после тренировки — показателем здорового сердца?

Читать полностью » Ханна Иден: практика Animal Flow сочетает элементы йоги и силовых упражнений сегодня в 16:10

Тренировка, которая превращает тело в хищника: неожиданный эффект Animal Flow

Animal Flow объединяет гибкость йоги и силу тренировок с собственным весом. Узнай, как за 20 минут почувствовать тело по-новому.

Читать полностью » Тренер Джоди Ранд перечислила главные факторы, замедляющие восстановление после нагрузок сегодня в 15:50

Таймер здоровья: сколько на самом деле нужно телу, чтобы отдохнуть после нагрузок

Успех в спорте зависит не только от тренировок. Узнайте, сколько времени нужно для восстановления мышц и какие привычки ускорят этот процесс.

Читать полностью » Фитнес-тренер Каролина Араухо описала трёхэтапную программу тренировки ног сегодня в 15:10

20 минут, которые заменяют час в зале: неожиданный эффект простой скакалки

20 минут — и ноги будут гореть! Узнайте, как сочетание скакалки и простых упражнений превращается в эффективный комплекс для силы и кардио.

Читать полностью »

Новости
СФО

Бюджет Новосибирска впервые превысил 100 миллиардов рублей
ПФО

В Чебоксарах завершила работу первая в ПФО молодежная научная школа для музейных специалистов
Красота и здоровье

Врач предупредила о скрытых последствиях некачественного пломбирования зубов
ДФО

Владивосток ввел комендантский час для электросамокатов в центре города
Культура и шоу-бизнес

Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого — песни восстановили с помощью ИИ
Наука и технологии

Осознанность помогает снизить интернет-зависимость, по данным исследований в психологии
ЦФО

Подмосковье вводит целевую поддержку для студентов, ставших родителями
Авто и мото

Безопасное вождение: советы по предотвращению ДТП с наглыми водителями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru