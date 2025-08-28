Короткий комплекс вместо часа в зале: секрет рельефного живота
Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, что для тренировки мышц живота достаточно пяти минут в день. Главное — правильный подбор упражнений и регулярность. Об этом пишет Men Today.
Комплекс упражнений
Ротач рекомендует включить в короткую тренировку четыре упражнения:
- "Складка" — работает на прямую мышцу живота;
- "Медвежья походка" — укрепляет корпус и стабилизаторы;
- Скручивания с касанием ноги — прорабатывают косые мышцы;
- Планка с прыжками — развивает выносливость и сжигает калории.
Все упражнения задействуют разные группы мышц, формируя сильный и подтянутый корпус.
Роль питания
Эксперт подчеркнула, что одного фитнеса недостаточно. Чтобы увидеть рельефный пресс, важно избавиться от лишнего жира. Для этого необходимо:
- соблюдать дефицит калорий,
- придерживаться сбалансированной диеты.
"Тренировки в сочетании с правильным питанием значительно ускоряют процесс жиросжигания и формирования кубиков на животе", — отметила Ротач.
