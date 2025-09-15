Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Интервальные тренировки
Интервальные тренировки
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:34

Быстрая дорога к крепкому прессу: всего три упражнения без лишнего

Лондонский тренер Алекс Маркс предложил 10-минутный комплекс упражнений для пресса и кора

Сильный и стабильный кор — это не только про красивый рельеф пресса, но и про здоровье спины, правильную осанку и эффективность в спорте. И хотя часто говорят, что "кубики" рождаются на кухне, на самом деле они формируются именно в тренировках.

Лондонский тренер студии On Your Marks Алекс Маркс советует всегда включать упражнения на кор в основную часть программы. Но если времени мало, он предлагает короткий и интенсивный комплекс из трёх движений, который можно выполнить всего за 10 минут.

"Даже короткая серия упражнений способна укрепить пресс и стабилизировать корпус, если выполнять её регулярно", — отметил тренер Алекс Маркс.

Этот мини-комплекс можно использовать как самостоятельную тренировку или как "финишер" — завершающий блок после основного занятия.

Как работает абс-финишер

Задача комплекса — довести мышцы до усталости за короткий промежуток времени. Для этого упражнения выполняются подряд, практически без отдыха, что создаёт мощный стимул для роста силы и выносливости кора.

Новичкам рекомендуется начинать с формата "30 секунд работы + 30 секунд отдыха". Со временем можно переходить к 45/15, а затем к полным 60 секундам непрерывной работы.

Три упражнения для пресса

1. Reverse crunch (обратные скручивания)

Лягте на спину, руки — у висков. Поясницу прижмите к полу. Одновременно поднимайте ноги и корпус так, чтобы локти и колени почти встретились. Медленно возвращайтесь в исходное положение.

  • Время: 30-60 секунд

  • Фокус: глубокие мышцы пресса, нижний пресс

2. Anti-rotational dead bug (анти-ротационный "мертвый жук")

Зафиксируйте резиновую ленту на опоре сбоку. Лягте на спину боком к точке крепления, держите ленту у груди. Поднимите ноги в угол 90°. Выпрямите руки вперёд, почувствуйте натяжение. Затем поочерёдно опускайте пятку к полу, удерживая корпус от поворота.

  • Время: 30-60 секунд

  • Фокус: косые мышцы живота, поперечный пресс, стабилизация позвоночника

3. Plank drag through (планка с протяжкой)

Примите упор лёжа, корпус в линию. Поставьте гантель сбоку. Переносите её под телом с одной стороны на другую, поочерёдно меняя руки. Старайтесь удерживать таз неподвижным.

  • Время: 30-60 секунд

  • Фокус: весь кор, плечевой пояс, ягодицы

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстро — всего 10 минут Высокая интенсивность, сложно для новичков
Прорабатывает пресс под разными углами Нужна гантель и резинка
Можно делать дома или в зале Требуется техника, чтобы не перегрузить поясницу
Работает как самостоятельная тренировка Не заменяет полноценного кардио

Сравнение с другими методами

Метод Особенности Для кого
Абс-финишер (3 упражнения, 10 мин) Сильная точечная нагрузка, быстрый результат Те, кто хочет рельефный пресс и крепкий кор
Классические скручивания Легко, без оборудования Новички
Пилатес Мягкое включение кора + дыхание Люди после травм, для профилактики
Интервальные тренировки HIIT Кардио + кор Опытные спортсмены

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь перед финишером: лёгкая кардио-разминка + суставная гимнастика.

  2. Начинайте с коротких интервалов (30 секунд).

  3. Следите за поясницей — она должна быть прижата к полу в упражнениях лёжа.

  4. В планке удерживайте корпус в линии, избегайте "провалов" и перекосов.

  5. Делайте комплекс 2-3 раза в неделю после основной тренировки.

Мифы и правда

  • Миф: пресс формируется только скручиваниями.
    Правда: нужны разные углы нагрузки и упражнения на стабилизацию.

  • Миф: если нет кубиков, значит упражнения бесполезны.
    Правда: сильный кор нужен для здоровья спины и осанки, даже без видимого рельефа.

  • Миф: нужно тренировать пресс каждый день.
    Правда: мышцам кора тоже нужно время на восстановление.

FAQ

Можно ли делать этот комплекс отдельно?
Да, он эффективен и как самостоятельная тренировка на пресс.

Что нужно из оборудования?
Одна гантель и эластичная лента.

Сколько раз в неделю лучше выполнять?
Оптимально — 2-3 раза, оставляя время на восстановление.

Исторический контекст

Понятие "финишера" пришло из силового тренинга и бодибилдинга: это короткий блок в конце тренировки, добивающий отдельные группы мышц. Со временем метод перекочевал в фитнес, где стал популярным способом быстро прокачать пресс, руки или плечи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: торопиться в упражнениях.
    Последствие: потеря техники, нагрузка на шею и поясницу.
    Альтернатива: выполнять медленно и осознанно.

  • Ошибка: забывать про дыхание.
    Последствие: напряжение и головокружение.
    Альтернатива: выдох на усилии, вдох на расслаблении.

  • Ошибка: длительно держать планку с кривой техникой.
    Последствие: перегрузка спины.
    Альтернатива: несколько коротких удержаний по 20-30 секунд.

А что если…

Вы будете добавлять этот финишер после каждой второй тренировки? Это всего 10 минут, но результат накопится быстро — пресс станет крепче, а осанка устойчивее.

Интересные факты

  1. В планке с протяжкой активно включаются не только пресс и плечи, но и ягодицы.

  2. Упражнение dead bug используют физиотерапевты для реабилитации после травм спины.

  3. Всего 10 минут целенаправленной нагрузки на пресс могут повысить стабильность кора на целый день.

