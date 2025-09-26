Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Кубики так и не появляются? Возможно, вы делаете скручивания впустую

Тренер по фитнесу заявил, что скручивания нельзя делать ежедневно

Скручивания давно считаются одним из главных упражнений для укрепления пресса. Их ценят за простоту, доступность и возможность выполнять практически где угодно. Однако именно из-за кажущейся легкости многие новички допускают ошибки, которые сводят эффект на нет или даже приводят к болям в шее и пояснице.

Что представляют собой скручивания

Название упражнения говорит само за себя: во время скручиваний мы округляем корпус и слегка приподнимаем плечи от пола, активируя прямую мышцу живота. В отличие от подъемов туловища, где нагрузка часто ложится на сгибатели бедра и поясницу, здесь основной акцент смещен на абдоминальные мышцы.

Классическая техника подразумевает короткую амплитуду — достаточно приподняться на 10-15 сантиметров, задержаться на секунду и вернуться вниз, не касаясь пола плечами.

Существует множество вариаций — боковые, обратные, со снарядами или на специальных тренажерах. Каждая из них включает в работу разные отделы мышц живота: прямые, косые и поперечные.

Сравнение популярных видов скручиваний

Вариация Основная нагрузка Уровень сложности
Классические Прямая мышца живота (верхний отдел) Для начинающих
Обратные Нижняя часть пресса Средний
Косые Боковые мышцы живота Средний
На фитболе Корпус, баланс Легкий
С роликом Прямая и глубокие мышцы корпуса Продвинутый
"Велосипед" Косые и поперечные мышцы Универсальный

Советы шаг за шагом

  1. Лягте на спину, ноги согнуты, стопы упираются в пол.

  2. Руки положите за голову или вытяните вперед для упрощения.

  3. На выдохе плавно приподнимите плечи вверх и вперед.

  4. Задержитесь в верхней точке 1-2 секунды, почувствовав напряжение пресса.

  5. На вдохе медленно опуститесь вниз, но не касайтесь пола.

  6. Выполняйте 3 подхода по 15-25 повторов в медленном темпе.

Не забывайте контролировать дыхание и сохранять поясницу плотно прижатой к полу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерный подъем корпуса → нагрузка на поясницу → делайте короткую амплитуду.

  • Быстрый темп → потеря контроля, риск травмы → выполняйте плавно и медленно.

  • Сильное натяжение шеи руками → боли в шее → держите локти в стороны и не тяните голову.

  • Слишком частые тренировки → мышцы не успевают восстанавливаться → оставляйте 2-3 дня на отдых.

А что если…

Если у вас есть хронические боли в спине или шее, лучше заменить скручивания на более щадящие упражнения: планку, "вакуум" или работу на фитболе. Эти варианты также эффективно укрепляют пресс, но уменьшают нагрузку на позвоночник.

Плюсы и минусы скручиваний

Плюсы Минусы
Простота выполнения, не нужен инвентарь Не сжигают жир
Можно делать дома без коврика При неправильной технике — риск боли в спине
Разнообразие вариаций Быстрая адаптация мышц к нагрузке
Хорошо ощущается работа пресса Требуют сочетания с диетой и кардио

FAQ

Как часто делать скручивания?
Не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Можно ли накачать кубики только скручиваниями?
Нет, без диеты и кардио жировая прослойка будет мешать проявлению рельефа.

Что лучше — планка или скручивания?
Планка укрепляет глубокие мышцы корпуса, а скручивания — в первую очередь прямую мышцу живота. Лучше сочетать оба упражнения.

Мифы и правда

  • Миф: скручивания сжигают жир на животе.
    Правда: они укрепляют мышцы, но жир уходит только при дефиците калорий.

  • Миф: чем больше повторов, тем быстрее появятся кубики.
    Правда: без прогрессии нагрузки мышцы быстро адаптируются, и роста не будет.

  • Миф: при скручиваниях можно держать руки за голову и помогать себе тянуться вверх.
    Правда: так легко перегрузить шею, работать должны мышцы живота.

Интересные факты

  1. Первые методики скручиваний появились в американских армейских тренировках середины XX века.

  2. В фитнесе упражнение часто заменяет подъемы туловища, признанные травмоопасными.

  3. Скручивания входят в обязательную программу для бодибилдеров при подготовке к соревнованиям.

Исторический контекст

В 1980-е годы скручивания стали популярными благодаря волне аэробики и видеотренировок. Их активно продвигали как безопасную альтернативу подъемам туловища, которые тогда использовали в школьных тестах физподготовки. Со временем появились новые вариации: на скамье, с роликом, с фитболом — и каждое поколение тренеров добавляло свои модификации.

