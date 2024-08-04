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Как приготовить вкусный абрикосовый джем с идеальной консистенцией
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  • Опубликована сегодня в 3:15

Джем из абрикосов: тонкости приготовления, которые помогают получить идеальную консистенцию

Как приготовить вкусный абрикосовый джем с идеальной консистенцией

Абрикосовый джем — вкусное и ароматное лакомство, которое можно приготовить из спелых фруктов. Чтобы джем получился густым, выбирайте слегка недозрелые абрикосы, так как в них содержится больше пектина и меньше сока.

Ингредиенты:

  • абрикосы,
  • сахар,
  • лимонная кислота.

Приготовление

  1. Измельчите абрикосы погружным блендером и добавьте их в кастрюлю.
  2. Доведите до кипения на небольшом огне, часто помешивая. Варите 40-50 минут, чем дольше, тем гуще получится джем.
  3. Добавьте сахар и перемешайте. Увеличьте огонь до среднего и доведите до кипения.
  4. Введите лимонную кислоту и проварите 2-3 минуты. Снимите пену с поверхности.
  5. Разлейте джем по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните и остудите под пледом или одеялом.

Заготовки можно стерилизовать разными способами, например, кипячением, паром или в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org/Vanessa Druckman (CC BY 2.0)

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