Джем из абрикосов: тонкости приготовления, которые помогают получить идеальную консистенцию

Абрикосовый джем — вкусное и ароматное лакомство, которое можно приготовить из спелых фруктов. Чтобы джем получился густым, выбирайте слегка недозрелые абрикосы, так как в них содержится больше пектина и меньше сока.

Ингредиенты:

абрикосы,

сахар,

лимонная кислота.

Приготовление

Измельчите абрикосы погружным блендером и добавьте их в кастрюлю. Доведите до кипения на небольшом огне, часто помешивая. Варите 40-50 минут, чем дольше, тем гуще получится джем. Добавьте сахар и перемешайте. Увеличьте огонь до среднего и доведите до кипения. Введите лимонную кислоту и проварите 2-3 минуты. Снимите пену с поверхности. Разлейте джем по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните и остудите под пледом или одеялом.

Заготовки можно стерилизовать разными способами, например, кипячением, паром или в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org/Vanessa Druckman (CC BY 2.0)