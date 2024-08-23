Стало известно количество потерянных Украиной танков Abrams

За последние шесть месяцев украинская армия в ходе боевых действий против российской армии потеряла около 20 американских танков Abrams. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).
При этом стоит отметить, что всего Соединенные Штаты передали Киеву 31 танк Abrams.
"С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного", — говорится в публикации американского военного журнала.
Кроме того, автор публикации сообщает, что американская бронетехника, по сравнению с другими западными коллегами, самая дефицитная. Европейские союзники Украины уже выражали готовность восполнить потери ВСУ своей военной техникой, однако Вашингтон пока не делал подобных заявлений касательно танков Abrams.
Стоит отметить, что ранее командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщал об уничтожении очередного танка Abrams в Курской области.
Фото: flickr/Kārlis Dambrāns (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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