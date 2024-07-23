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Российский солдат рассказал о поражении танка Abrams
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Российский солдат рассказал о поражении танка Abrams "одним щелчком"

Российская самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" с первого выстрела поразила танк M1A1 Abrams украинских Вооружённых сил в рамках специальной военной операции.

Информацию об этом предоставил заряжающий орудия с позывным Ёржик, как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По словам военнослужащего, изначально экипаж не был осведомлён о том, что их целью является американская бронетехника. Артиллеристам просто передали установки для высокоточных 152-миллиметровых снарядов "Краснополь", которые после настройки были направлены в цель.

Только после выполнения выстрела расчёт узнал, что их мишенью оказался танк Abrams.

"Уничтожается махом, одним щелчком, грубо говоря", — рассказал военный.

Фото:commons.wikimedia.org/Старший сержант Аарон Аллмон(Creative Commons CC0)

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