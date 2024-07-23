Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 87,7805
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 95,7591
МО: подразделения группировки
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

МО: подразделения группировки "Центр" ликвидировали Abrams в зоне СВО

Подразделения группировки ВС РФ "Центр" поразили живую силу Вооружённых сил Украины и ликвидировали три танка противника, включая американский Abrams, сообщает Минобороны России.

Ведомство отмечает, что боестолкновения российской армии и ВСУ произошли в ДНР, в районах Торецка, Димитрова, Гродовки, Розовки, Камышевки Новосёловки Первой.

В результате боёв украинские силы лишились 405 военнослужащих, двух пикапов, 155 мм САУ "Богдана", 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм САУ "Гвоздика", 122 мм гаубицы Д-30, 100 мм противотанковой пушки "Рапира". Также ВС РФ ликвидировали три полевых склада боеприпасов ВСУ, перечисляет Минобороны.

Напомним, что США поставили Киеву 31 танк Abrams в прошлом году, а также запчасти к ним и инструкторов для обучения ВСУ управлению американской техникой. Вскоре выяснилось, что "неуязвимое" оружие США становится лёгкой мишенью для российских беспилотников, а также противотанковых ракет и других видов вооружения.

Ранее в Госдуме разъяснили, кого будут наказывать арестом за использование гаджетов в зоне спецоперации.

Фото: Flickr/mark6mauno (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

Мир

Россия внесла в санкционный список 15 британских граждан

Россия внесла в санкционный список 15 британских граждан

МИД РФ расширило санкционный список, добавив 15 британских граждан, включая высокопоставленных руководителей оборонных предприятий, таких как BAE Systems PLC и Pearson Engineering Limited, а также экспертов и журналистов.

Читать полностью
Проведённый опрос показал отношение американцев к выходу из президентской гонки Джо Байдена

Проведённый опрос показал отношение американцев к выходу из президентской гонки Джо Байдена

Недавний опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov совместно с телеканалом CBS News, выявил высокий уровень поддержки среди избирателей-демократов решения президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах.

Читать полностью

Общество

IBC Real Estate: средняя цена за номер в отеле в Москве выросла на 65%

IBC Real Estate: средняя цена за номер в отеле в Москве выросла на 65%

Средняя цена за номер в московских гостиницах за последние два года выросла на 65% и достигла 10,1 тыс. рублей.

Читать полностью
Диетолог Попова усомнилась в существовании универсального завтрака

Диетолог Попова усомнилась в существовании универсального завтрака

Эксперт в области питания Юлия Попова в беседе с NewsInfo.Ru поделилась своим видением идеального завтрака.

Читать полностью

Новости