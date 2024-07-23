Подразделения группировки ВС РФ "Центр" поразили живую силу Вооружённых сил Украины и ликвидировали три танка противника, включая американский Abrams, сообщает Минобороны России.
Ведомство отмечает, что боестолкновения российской армии и ВСУ произошли в ДНР, в районах Торецка, Димитрова, Гродовки, Розовки, Камышевки Новосёловки Первой.
В результате боёв украинские силы лишились 405 военнослужащих, двух пикапов, 155 мм САУ "Богдана", 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм САУ "Гвоздика", 122 мм гаубицы Д-30, 100 мм противотанковой пушки "Рапира". Также ВС РФ ликвидировали три полевых склада боеприпасов ВСУ, перечисляет Минобороны.
Напомним, что США поставили Киеву 31 танк Abrams в прошлом году, а также запчасти к ним и инструкторов для обучения ВСУ управлению американской техникой. Вскоре выяснилось, что "неуязвимое" оружие США становится лёгкой мишенью для российских беспилотников, а также противотанковых ракет и других видов вооружения.
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Фото: Flickr/mark6mauno (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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