ФБР заявило, что обыски у политолога Саймса были санкционированы судом

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости, что в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса был проведен обыск, который был санкционирован американским судом.
В официальном заявлении ФБР отмечается, что были осуществлены действия правоохранительного характера, разрешенные судом, и добавляется, что дополнительных комментариев не будет, так как дело находится на стадии активного расследования.
Сам Саймс ранее заявил, что не был осведомлен о том, что он является объектом какого-либо расследования. Он также выразил намерение получить необходимую информацию и предпринять соответствующие действия. В 2023 году Саймс выступал модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Фото: www. flickr.com/André Gustavo Stumpf (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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