Отцовство под контролем: новый законопроект вмешивается в самое личное и обещает сократить аборты

Рост числа законодательных инициатив в сфере демографической политики вновь привлёк внимание к теме абортов и роли отца в принятии решений. На этот раз обсуждение вызвало предложение об обязательном уведомлении мужа о намерении жены прервать беременность. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Суть законодательной инициативы

Депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов, представляющий фракцию "Справедливая Россия", заявил о внесении законопроекта, который предполагает обязательное информирование супруга при проведении искусственного прерывания беременности по желанию женщины. Документ направлен в нижнюю палату парламента и, по словам автора, не ограничивает право женщины самостоятельно принимать решение о материнстве.

Речь идёт о поправках в статью 56 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Действующая норма, закрепляющая право женщины на самостоятельный выбор, сохраняется без изменений. Нововведение касается исключительно процедуры уведомления мужа, если женщина состоит в официальном браке на момент обращения за абортом.

Уведомление после развода

Отдельным пунктом в законопроекте прописано информирование бывшего супруга, если с момента расторжения брака прошло не более 12 недель. Инициатор подчёркивает, что данная мера призвана учитывать сложные семейные обстоятельства, которые могут возникать в период после развода.

По словам парламентария, вопросы материнства и отцовства в браке, согласно положениям Семейного кодекса РФ, предполагают совместное участие супругов. Именно этот принцип, как отмечает Кузнецов, и положен в основу предлагаемых изменений.

Позиция автора законопроекта

Дмитрий Кузнецов связывает инициативу с задачами поддержки ответственного отцовства и снижения числа абортов. В его интерпретации информирование не является инструментом давления, а создаёт возможность для диалога между родителями.

"Особенное внимание я хочу обратить на необходимость уведомлять о планах сделать аборт в течение 12 недель после развода. Не секрет, что к убийству нерожденных детей могут приводить нерешенные конфликты супругов. Необходимо дать возможность отцу узнать, одуматься, проявить ответственность и предотвратить ужасное решение", — сказал депутат Дмитрий Кузнецов.

Участие общественных организаций

Парламентарий также отметил вклад Международного союза отцов в разработку законопроекта. Отдельная благодарность была выражена юридической службе организации под руководством адвоката Анны Глущенко, принимавшей участие в подготовке правовых формулировок.

Инициатива, как подчёркивает её автор, ориентирована на баланс интересов семьи и не предполагает пересмотра базовых прав женщины, закреплённых в действующем законодательстве.