Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тест на беременность
Тест на беременность
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Россия
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:02

Отцовство под контролем: новый законопроект вмешивается в самое личное и обещает сократить аборты

Требование уведомлять мужа при аборте внесли на рассмотрение — Дмитрий Кузнецов

Рост числа законодательных инициатив в сфере демографической политики вновь привлёк внимание к теме абортов и роли отца в принятии решений. На этот раз обсуждение вызвало предложение об обязательном уведомлении мужа о намерении жены прервать беременность. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Суть законодательной инициативы

Депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов, представляющий фракцию "Справедливая Россия", заявил о внесении законопроекта, который предполагает обязательное информирование супруга при проведении искусственного прерывания беременности по желанию женщины. Документ направлен в нижнюю палату парламента и, по словам автора, не ограничивает право женщины самостоятельно принимать решение о материнстве.

Речь идёт о поправках в статью 56 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Действующая норма, закрепляющая право женщины на самостоятельный выбор, сохраняется без изменений. Нововведение касается исключительно процедуры уведомления мужа, если женщина состоит в официальном браке на момент обращения за абортом.

Уведомление после развода

Отдельным пунктом в законопроекте прописано информирование бывшего супруга, если с момента расторжения брака прошло не более 12 недель. Инициатор подчёркивает, что данная мера призвана учитывать сложные семейные обстоятельства, которые могут возникать в период после развода.

По словам парламентария, вопросы материнства и отцовства в браке, согласно положениям Семейного кодекса РФ, предполагают совместное участие супругов. Именно этот принцип, как отмечает Кузнецов, и положен в основу предлагаемых изменений.

Позиция автора законопроекта

Дмитрий Кузнецов связывает инициативу с задачами поддержки ответственного отцовства и снижения числа абортов. В его интерпретации информирование не является инструментом давления, а создаёт возможность для диалога между родителями.

"Особенное внимание я хочу обратить на необходимость уведомлять о планах сделать аборт в течение 12 недель после развода. Не секрет, что к убийству нерожденных детей могут приводить нерешенные конфликты супругов. Необходимо дать возможность отцу узнать, одуматься, проявить ответственность и предотвратить ужасное решение", — сказал депутат Дмитрий Кузнецов.

Участие общественных организаций

Парламентарий также отметил вклад Международного союза отцов в разработку законопроекта. Отдельная благодарность была выражена юридической службе организации под руководством адвоката Анны Глущенко, принимавшей участие в подготовке правовых формулировок.

Инициатива, как подчёркивает её автор, ориентирована на баланс интересов семьи и не предполагает пересмотра базовых прав женщины, закреплённых в действующем законодательстве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5 процента — Михаил Мишустин сегодня в 17:31
Онлайн-преступность теряет хватку: статистика показала редкий разворот тренда

В 2025 году в России впервые за долгое время сократилось число цифровых преступлений. Власти связывают это с уже принятыми мерами против кибермошенничества.

Читать полностью » В России заблокировали 14 млн номеров в 2025 году — Дмитрий Угнивенко сегодня в 17:29
Телефоны начали неметь один за другим: цифры на экране перестали быть гарантией связи

Операторы связи заблокировали миллионы номеров в рамках новых правил по сим-картам. Ограничения затронули и россиян, и иностранцев.

Читать полностью » В Ставрополе запретят кормить белок после роста укусов — Mash сегодня в 17:20
Милота обманчива: почему встречи с белками в Ставрополе всё чаще заканчиваются у врача

В Ставрополе обсуждают запрет на кормление белок: за год зверьки покусали сотни людей, а врачи фиксируют рост опасных последствий.

Читать полностью » Привязка IMEI к SIM-картам позволит смягчить ограничения мобильной связи — замглавы Минцифры Угнивенко сегодня в 17:11
Отключения интернета могут уйти в прошлое: что придумали с IMEI и мобильной связью

В России готовят новую систему учета мобильных устройств, которая может изменить подход к блокировкам связи и повлиять на повседневное использование интернета.

Читать полностью » Стоимость проезда в Якутске с 1 января 2026 года составит 58 рублей — Григорьев сегодня в 14:32
Жители Якутска готовятся платить больше: мэр раскрыл причины повышения тарифа на проезд

С 1 января 2026 года стоимость проезда в Якутске увеличится до 58 рублей, что связано с ростом затрат на топливо, запчасти и высокими процентными ставками.

Читать полностью » Почти 50% ипотечных кредитов в России оформлено на покупку нового жилья — ОКБ сегодня в 12:51
Рост ставок и снижение объемов: Кубань на грани изменения ипотечного тренда — что не так с недвижимостью

Ипотечное кредитование в Краснодарском крае снизилось в ноябре, но регион продолжает занимать четвертое место по объему выданных кредитов.

Читать полностью » В Краснодарском крае насчитывается более 243 тыс. работающих пенсионеров — СФР сегодня в 12:36
Работающие пенсионеры становятся новой экономической силой: Краснодарский край на четвёртом месте в России

Краснодарский край вошел в число лидеров по числу работающих пенсионеров, занимая четвёртое место среди российских регионов.

Читать полностью » Рост расходов туристов на Кубани составил 3,2% в 2025 году — Сбераналитика сегодня в 12:27
Туристы на Кубани не скупятся: как рост расходов меняет экономику региона

Средние дневные расходы туристов на Кубани в 2025 году выросли на 3,2%, что поставило регион в число лидеров по этому показателю среди российских территорий.

Читать полностью »

Новости
Россия
3 млн пользователей включили защиту от мошенников в Госуслугах — Дмитрий Григоренко
Красота и здоровье
Горячая вода при душе удаляет защитные кожные масла — Daily Mail
Красота и здоровье
Низкое артериальное давление может говорить о нарушении работы почек — кардиолог Конев
Туризм
За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин
Дом
Глубокий сине зелёный цвет делает кухню более собранной — эксперт Карлос Найс
Культура и шоу-бизнес
В Туле не продали почти половину билетов на концерт Долиной — данные продаж
Садоводство
Уплотненную почву аэрируют перед выравниванием — House Digest
Происшествия
В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet