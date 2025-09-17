Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
упражнение с гантелями
упражнение с гантелями
© freepik by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Почему занятия для новичков превращаются в тупик: скрытые пределы ABL

ABL-тренировки: упражнения для живота, бёдер и ягодиц в домашних условиях

Фитнес-клубы предлагают десятки направлений, но далеко не все рассчитаны на новичков. Одним из популярных форматов считаются ABL-тренировки, которые обещают подтянутый пресс, крепкие ягодицы и сильные ноги. Разберёмся, в чём их суть, каких результатов стоит ожидать и кому они принесут максимальную пользу.

Основная идея метода

Аббревиатура ABL расшифровывается как Abs, Buttocks, Legs — то есть "пресс, ягодицы, ноги". Это не лицензированная программа, а скорее собирательное название для занятий, где акцент делается на нижнюю часть тела. Продолжительность варьируется от 45 до 60 минут. В процессе соединяются элементы кардионагрузки и силовых упражнений, движения повторяются в разных вариациях и темпах, часто с лёгкими отягощениями.

Тренеры используют широкий арсенал: приседания, выпады, планки, скручивания, наклоны. Чтобы нагрузка ощущалась, включают пульсирующие движения и ускоренные фазы. Для работы применяют гантели весом 1-3 кг, бодибары, фитнес-резинки, медболы. Всё это создаёт интенсивность, но без тяжёлых весов и сложных техник.

Чем полезны такие занятия

ABL-формат даёт сразу несколько эффектов:

  1. Повышается общая энергозатрата — при активном темпе с минимальными паузами пульс держится высоким, а это значит, что организм расходует больше калорий.

  2. Развивается выносливость мышц ног и живота, при регулярных тренировках они становятся плотнее и чуть увеличиваются в объёме.

  3. Тренируется сердечно-сосудистая система: комбинация силовых и кардиоблоков улучшает работу дыхания и сердца.

  4. Новички знакомятся с миром силовых нагрузок без риска "раскачаться" — работа с малым весом снимает психологический барьер, а тренер помогает отрабатывать технику.

Ограничения метода

У ABL-тренировок есть и пределы.

  • Они не убирают жир локально. Даже сотни скручиваний не сделают живот плоским, если не снизить процент жира через питание и общий расход энергии.
  • Рост ягодичных мышц ограничен. Без постепенного увеличения веса и персонализированной программы прогресс быстро замедляется.
  • Целлюлит не исчезнет сам собой: для этого нужны более интенсивные нагрузки и контроль рациона.

Поэтому ABL стоит рассматривать как комфортный старт, а в дальнейшем добавлять силовые тренировки со штангой, функциональный тренинг или высокоинтенсивные интервалы.

Советы шаг за шагом

  1. Найдите зал, где в расписании есть ABL-направление. Лучше начать под руководством инструктора.

  2. Для первой тренировки подготовьте удобную одежду, кроссовки и бутылку воды. Остальное оборудование предоставляется клубом.

  3. Если хотите заниматься дома, купите лёгкие гантели (около 2 кг), коврик и эластичную ленту.

  4. Ставьте себе цель не в "сбросе 5 кг за месяц", а в регулярности. Занимайтесь 2-3 раза в неделю, и через 6-8 недель появится выносливость и первые заметные изменения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать только на ABL как на способ кардинально изменить фигуру.
  • Последствие: разочарование через пару месяцев, когда прогресс замедляется.
  • Альтернатива: подключите силовой тренинг с прогрессией весов или круговые функциональные тренировки.
  • Ошибка: игнорировать питание, полагаясь на активность.
  • Последствие: вес остаётся прежним, даже если вы устаете на занятиях.
  • Альтернатива: скорректируйте рацион — добавьте больше белка, овощей и уберите лишние сладости.
  • Ошибка: заниматься при травмах или хронических проблемах без консультации.
  • Последствие: обострение болей или новых повреждений.
  • Альтернатива: сначала визит к врачу и обсуждение с тренером индивидуальных ограничений.

А что если…

  • А что если вы уже ходите на йогу или пилатес? ABL станет отличным дополнением — здесь выше интенсивность и больше акцент на динамику.
  • А что если цель — именно красивая форма ягодиц? Тогда через несколько месяцев ABL придётся дополнить приседаниями и тягами со штангой.
  • А что если хочется худеть быстрее? Попробуйте сочетать ABL с интервальным бегом или велотренировками.

FAQ

Сколько стоят такие тренировки?
В клубах они входят в абонемент групповых занятий. В среднем стоимость — от 300 до 600 рублей за разовое посещение.

Можно ли заниматься дома без оборудования?
Да, но даже пара гантелей и эластичная лента сделают программу эффективнее.

Что лучше для похудения: ABL или бег?
Бег тратит больше калорий, но ABL дополнительно укрепляет мышцы и делает нагрузку разнообразнее.

Мифы и правда

  • Миф: "Пресс качают упражнениями на пресс".
  • Правда: плоский живот зависит от дефицита калорий, а упражнения лишь укрепляют мышцы.
  • Миф: "Лёгкие веса не работают".
  • Правда: многократные повторения дают мышцам выносливость и форму, особенно у новичков.
  • Миф: "Только интенсивные тренировки полезны для сердца".
  • Правда: средняя нагрузка, как на ABL, тоже развивает кардиореспираторную систему.

Интересные факты

  • Впервые формат ABL начали активно внедрять в Европе ещё в 1990-х, когда групповые занятия стали трендом.
  • В Италии и Испании ABL часто включают в расписание наряду с Zumba и Step, но там тренировки короче — около 40 минут.
  • В России некоторые клубы подают ABL как "женский фитнес", хотя мужчины тоже успешно используют этот формат для старта.

Исторический контекст

Групповые тренировки как массовое явление появились в 1980-е с приходом аэробики Джейн Фонды. Чуть позже появились брендированные программы — Body Pump, Zumba, Les Mills. На их фоне ABL стал демократичным направлением: не требовал лицензий, был прост в адаптации и быстро распространился в фитнес-клубах по всему миру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Историки: дыхание, растяжка и медитация пришли в фитнес из древних практик Индии и Китая сегодня в 19:10

Это не йога и не фитнес: неожиданный способ убрать усталость и зажимы

Простая тренировка для восстановления энергии и снятия стресса. Дыхание, растяжка и массаж помогут почувствовать лёгкость и гармонию.

Читать полностью » Эффективные упражнения с эспандером для спины, рук и ног сегодня в 18:50

Фитнес-резинка заменяет спортзал: почему маленькая лента работает как тренажёрный комплекс

Узнайте, как простая резинка способна заменить тренажёрный зал и помочь прокачать мышцы всего тела, даже если у вас мало места для занятий.

Читать полностью » Домашние упражнения для всего тела без гантелей и инвентаря сегодня в 18:10

Обычный коврик вместо тренажёра — и тело меняется быстрее, чем вы думаете

Комплекс упражнений без оборудования, который развивает силу, выносливость и баланс. Узнайте, как правильно выполнять движения и избежать ошибок.

Читать полностью » Врачи: регулярная гимнастика укрепляет спину и возвращает подвижность позвоночника сегодня в 17:50

Боль в пояснице приходит внезапно: простая гимнастика помогает там, где лекарства бессильны

Эти 12 упражнений помогут облегчить дискомфорт в пояснице, вернуть лёгкость движения и почувствовать себя увереннее.

Читать полностью » Учёные: попытки сжечь калории тренировками снижают метаболизм и повышают риск травм сегодня в 17:10

Тортик не отработаешь: миф о спорте, который разрушает здоровье

Кажется логичным компенсировать калорийную еду тренировкой. Но почему такая стратегия может оказаться ловушкой для здоровья и психики?

Читать полностью » Кардиотренировки повышают выносливость и снижают риск смерти на 9% — исследование сегодня в 16:50

Сердце работает дольше, если тренировать не силу, а дыхание

Как сделать сердце и мышцы сильнее, улучшить сон и настроение и при этом не перегореть на первых же тренировках.

Читать полностью » Какие упражнения входят в гиревой спорт: рывок, толчок и длинный цикл сегодня в 16:10

Три движения, которые превращают обычного человека в выносливого атлета

Гири кажутся простыми снарядами, но за ними скрыт целый вид спорта с историей, дисциплиной и характером. Чем он может быть полезен именно вам?

Читать полностью » Что выбрать в спортзале — тренажёры или свободные веса: мнение экспертов сегодня в 15:50

Свободные веса против тренажёров: мифы рушатся, когда узнаёшь правду

Тренажёры или свободные веса: что выбрать и как правильно сочетать, чтобы тренировки приносили результат и радость.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Чеснок, как только что с грядки: 5 простых шагов к идеальному хранению без погреба
Культура и шоу-бизнес

"Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года с королевской свадьбой Анны и Кристоффа — Disney
Еда

Спортивный диетолог Дон Джексон Блатнер назвала креатин полезным для выносливости и гидратации
Дом

Простая паста из соды и пудры уничтожает колонии муравьёв без химии
Наука

Эндрес: сложность клеток указывает на внеземное вмешательство в возникновение жизни
Красота и здоровье

Актриса Кэти Бейтс сбросила 45 кг после диагноза диабета 2 типа
Туризм

Осенние каникулы вызвали ажиотаж в московских гостиницах — эксперты рекомендуют бронировать заранее
Садоводство

Хризантемы зацветают осенью и сохраняют декоративность до заморозков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet