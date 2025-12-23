Цитрусовая подмена: почему на полках стало больше гнили вместо абхазских мандаринов

Привычные всем плоды из соседней республики могут оказаться совсем не теми, за кого их выдает яркая наклейка на ящике. Об этом NewsInfo.Ru рассказал заместитель исполнительного директора Российской ассоциации рынка ритейла Шамиль Магомедов.

Специфика абхазского экспорта

Традиционный зимний фрукт, который ассоциируется у россиян с Абхазией, на поверку часто имеет иное происхождение. Из-за ограниченных мощностей собственного производства местные поставщики вынуждены идти на хитрость, используя популярность регионального бренда. Турция, обладающая огромными плантациями, становится основным донором для формирования товарных партий, которые позже пересекают границу под видом абхазских.

Подобная схема переупаковки стала привычной практикой для многих экспортеров, работающих в южном направлении. Покупатель, ориентируясь на знакомый с детства вкус и аромат, зачастую приобретает импортный товар в новой обертке. Эксперты отмечают, что реальный объем урожая в самой республике физически не может покрыть тот колоссальный спрос, который возникает в России в декабре.

"Они часть своего мандарина, турецкий, привозят и продают его как абхазский. У них есть такой нюанс. У них очень мало своего мандарина. Они привозят из Турции мандарин, перефасовывают в свои коробки и продают его как абхазский", — рассказал заместитель исполнительного директора Российской ассоциации рынка ритейла Шамиль Магомедов.

Маркетинговые уловки и брендинг

На сегодняшний день словосочетание "абхазский мандарин" превратилось из географического указания в эффективный инструмент маркетинга. Потребитель доверяет этому названию больше, чем турецким или египетским аналогам, что позволяет продавцам поддерживать высокий уровень реализации. При этом фактическая разница между плодами может быть минимальной, если закупки производились в приграничных регионах.

Важно понимать, что за вывеской локального продукта часто скрывается сложная логистическая цепочка, связывающая несколько стран. Продавцам выгодно поддерживать легенду о массовом абхазском урожае, так как это позволяет устанавливать более привлекательные для бизнеса цены. В итоге на прилавках создается иллюзия изобилия именно кавказских фруктов.

"Просто когда говорят абхазский, это не факт, что он сам действительно есть абхазский. Это как бренд уже используют. Абхазский мандарин, а за ним бывает турецкий", — пояснил Магомедов.

Качество и особенности хранения

Погодные условия в текущем сезоне оказались более благоприятными по сравнению с прошлым годом, когда температурные скачки в Причерноморье негативно повлияли на сохранность плодов. Сейчас ритейлеры активно наполняют склады, готовясь к пику предновогодних продаж. Однако покупателям стоит помнить о технических нюансах созревания некоторых сортов, которые могут влиять на их срок жизни.

Для ускорения готовности фруктов к продаже иногда применяется газация, что может сделать плод более уязвимым к долгой транспортировке. Некоторые сорта, такие как популярная "Сацума", изначально отличаются тонкой кожурой и высокой чувствительностью к внешним факторам. Если такие мандарины подвергались искусственному дозреванию, они могут начать портиться значительно быстрее обычного.

"В основном Турция, в Турции есть такой сорт мандаринов Сацума, и он быстро портится, вот есть такая история, что он быстро портится и не доезжает", — отметил заместитель исполнительного директора Российской ассоциации рынка ритейла Шамиль Магомедов.

Ситуация на рынке цитрусовых остается стабильной, и дефицита любимых новогодних лакомств в ближайшее время не предвидится. Основной объем качественных и лежких сортов, которые отличаются легким очищением, появится в массовом доступе ближе к январю. Потребителям рекомендуется обращать внимание не только на бренд, но и на внешний вид плодов, чтобы праздник не был омрачен покупкой некачественного товара.