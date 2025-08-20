С непривычки: 5 минусов отдыха в Абхазии, которые важно знать перед поездкой

Стоит ли ехать отдыхать в Абхазию? Вопрос не праздный: регион с живописной природой и чистым морем по-прежнему привлекает туристов, но вместе с достоинствами у поездки есть и свои подводные камни. Об этом рассказывает блог "Зоркий", автор которого с семьёй посетил республику более десяти раз.

Почему туристы выбирают Абхазию

Несмотря на критику, у отдыха в Абхазии есть очевидные плюсы, из-за которых многие возвращаются сюда вновь и вновь:

Ностальгия . Первые поездки часто ассоциируются с началом семейной жизни и тёплыми воспоминаниями.

. Первые поездки часто ассоциируются с началом семейной жизни и тёплыми воспоминаниями. Отсутствие "человейников" . В отличие от перегруженных курортов Краснодарского края, здесь меньше суеты и толп.

. В отличие от перегруженных курортов Краснодарского края, здесь меньше суеты и толп. Чистое море . Особенно это заметно на южных курортах — Кындыг и Очамчира.

. Особенно это заметно на южных курортах — Кындыг и Очамчира. Природа . Субтропический климат обеспечивает буйство зелени, пальмы соседствуют с горами.

. Субтропический климат обеспечивает буйство зелени, пальмы соседствуют с горами. "Диковатость" и шарм. Не вся Абхазия покорена цивилизацией, и в этом для многих заключается её изюминка.

Отдельный аргумент последних лет — безопасность. Туристы отмечают, что в 2022–2025 годах именно этот фактор стал решающим при выборе направления.

Вопрос сервиса

Летом 2025 года в обсуждениях туристов особенно часто всплывала тема абхазского сервиса. Одни жаловались на недружелюбие и скромные условия, другие утверждали: всё зависит от выбора жилья.

Так, родственники автора в 2023 году столкнулись с неприятным случаем в Гагре: хозяйка гостевого дома оказалась недоброжелательной, и поездка оставила негативные впечатления. Однако в следующем сезоне, когда бронированием занимались уже опытные путешественники, отдых прошёл безупречно.

Совет очевиден: выбирать стоит проверенные отели с современным ремонтом и хорошими отзывами. В числе рекомендуемых — "Гранд Отель Абхазия", "Амра", "Амза", "Орхидея" в Гагре, "Феникс" в Цандрипше и "Лофт" в Новом Афоне.

Минусы, о которых нужно знать

Однако у медали есть и обратная сторона. Опытные туристы предупреждают: прежде чем отправляться в Абхазию, стоит учитывать ряд особенностей.

1. Бродячие собаки

На улицах и пляжах встречается немало животных. В Гагре большинство собак стерилизованы и привиты, они спокойные и не сбиваются в стаи. Но людям, испытывающим боязнь, может быть некомфортно.

2. Сжигание мусора

Во дворах и даже рядом с кафе нередко можно увидеть, как жгут отходы. Запах гари способен испортить впечатление от прогулки. В России подобное карается штрафом, но здесь это считается обыденным.

3. Вино лучше привезти с собой

Качество местного вина заметно снизилось. Даже известные марки — "Лыхны", "Апсны", "Чегем" — часто разочаровывают. Туристы жалуются на подделки и однотипный вкус напитков. Автор признаётся, что дважды попадал на поддельное вино, которое пришлось вылить.

4. Опасные гонки на воде

Скоростные водные мотоциклы и катера мчатся вдоль берега почти вплотную к купающимся. Опасность для детей и взрослых очевидна, однако замечания отдыхающих лодочники встречают без энтузиазма: их цель — привлекать клиентов.

5. Курение в общественных местах

В отличие от России, где действует запрет на курение в кафе и на пляжах, в Абхазии дымят практически везде: на набережных, шезлонгах и даже детских площадках. Для некурящих туристов это может стать настоящим испытанием.

Взгляд опытного туриста

Автор подчёркивает:

"Недостатки есть, но их при желании можно отыскать в любой точке мира. Ехать или нет — это выбор и решение каждого".

И действительно, Абхазия остаётся направлением со своим особым характером. Она не похожа на Краснодарский край или Крым — и именно этим притягивает путешественников.

Отдых в Абхазии — это сочетание тёплого моря, красивой природы и своеобразного быта, к которому стоит быть готовым. Те, кто знает местные особенности, возвращаются сюда снова, а впервые приехавшие могут испытать культурный шок. В любом случае, поездка обещает быть запоминающейся — со всеми плюсами и минусами.