Дискотеки в Гагре и монастырь в Новом Афоне: осень в Абхазии обещает быть яркой

Интерес россиян к отдыху в Абхазии заметно вырос. Причины очевидны: прямые поезда и возобновление авиасообщения с Сухумом. По словам турагента Ольги Косенко (чат "Курилка ТурДома 2.0"), направление вышло в топ продаж на осень:

"Море всё ещё тёплое, а цены ниже, чем на Черноморском побережье России".

Как выбрать курорт

Гагра - больше для молодёжи: дискотеки, тусовки.

Новый Афон - камерный и душевный, с пещерой, крепостью, тропами в горы и монастырём.

Пицунда - хороша для семей с детьми в начале сентября, а позже — для любителей спокойного отдыха.

Сухум - столица с богатой историей и прогулочными маршрутами, при этом цены чуть ниже, чем в других курортных зонах.

Обзор отелей

Гагра

Apsuana Rosé (бутик-отель) - собственная зона на пляже, хвалят питание. 10 ночей на двоих в середине сентября — от 144 тыс. руб. (номеров мало).

Amra Park-Hotel & SPA - "полный пансион, шведский стол". Стоимость — от 250 тыс. руб.

Отель "Белла" - только завтраки, зато у главной дискотеки на пляже. От 75 тыс. руб.

Пицунда

Отель "Киараз Арена" 4* - номера с балконом и видом на море от 88 тыс. руб. , питание не включено.

Пансионат "Сосновая роща" - трёхразовое питание "шведский стол". От 106,5 тыс. руб. (без балкона) и от 122,5 тыс. руб. (с видом на море).

Курорт "Пицунда" (бывший "Интурист") - часть корпусов после реновации. Студия (2022 г.) с полным пансионом — от 105,5 тыс. руб.

Новый Афон

Курорт компактный, выбор ограничен. На середину сентября свободных мест в 4*-отелях нет.

Сухум

Отель "Страна Души" - бронируется через туроператоров. Полный пансион, номера с видом на город. От 106 тыс. руб.

Гранд Отель Сухум 4* - без питания, от 140 тыс. руб. за 10 ночей.

Riviera hotel 4* - только в последней декаде сентября. Балкон + полный пансион — от 74,5 тыс. руб.

Итог

Абхазия этой осенью предлагает широкий выбор: от демократичных "четвёрок" в Пицунде до комфортных SPA-отелей Гагры и панорамных номеров в Сухуме. Для семейного отдыха лучше выбирать Пицунду, для активного — Сухум, а для тусовочного настроения — Гагру.