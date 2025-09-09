Дискотеки в Гагре и монастырь в Новом Афоне: осень в Абхазии обещает быть яркой
Интерес россиян к отдыху в Абхазии заметно вырос. Причины очевидны: прямые поезда и возобновление авиасообщения с Сухумом. По словам турагента Ольги Косенко (чат "Курилка ТурДома 2.0"), направление вышло в топ продаж на осень:
"Море всё ещё тёплое, а цены ниже, чем на Черноморском побережье России".
Как выбрать курорт
-
Гагра - больше для молодёжи: дискотеки, тусовки.
-
Новый Афон - камерный и душевный, с пещерой, крепостью, тропами в горы и монастырём.
-
Пицунда - хороша для семей с детьми в начале сентября, а позже — для любителей спокойного отдыха.
-
Сухум - столица с богатой историей и прогулочными маршрутами, при этом цены чуть ниже, чем в других курортных зонах.
Обзор отелей
Гагра
-
Apsuana Rosé (бутик-отель) - собственная зона на пляже, хвалят питание. 10 ночей на двоих в середине сентября — от 144 тыс. руб. (номеров мало).
-
Amra Park-Hotel & SPA - "полный пансион, шведский стол". Стоимость — от 250 тыс. руб.
-
Отель "Белла" - только завтраки, зато у главной дискотеки на пляже. От 75 тыс. руб.
Пицунда
-
Отель "Киараз Арена" 4* - номера с балконом и видом на море от 88 тыс. руб., питание не включено.
-
Пансионат "Сосновая роща" - трёхразовое питание "шведский стол". От 106,5 тыс. руб. (без балкона) и от 122,5 тыс. руб. (с видом на море).
-
Курорт "Пицунда" (бывший "Интурист") - часть корпусов после реновации. Студия (2022 г.) с полным пансионом — от 105,5 тыс. руб.
Новый Афон
Курорт компактный, выбор ограничен. На середину сентября свободных мест в 4*-отелях нет.
Сухум
-
Отель "Страна Души" - бронируется через туроператоров. Полный пансион, номера с видом на город. От 106 тыс. руб.
-
Гранд Отель Сухум 4* - без питания, от 140 тыс. руб. за 10 ночей.
-
Riviera hotel 4* - только в последней декаде сентября. Балкон + полный пансион — от 74,5 тыс. руб.
Итог
Абхазия этой осенью предлагает широкий выбор: от демократичных "четвёрок" в Пицунде до комфортных SPA-отелей Гагры и панорамных номеров в Сухуме. Для семейного отдыха лучше выбирать Пицунду, для активного — Сухум, а для тусовочного настроения — Гагру.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru