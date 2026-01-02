Кофе за тысячу ещё до заказа: неожиданные правила отдыха в Абхазии шокируют туристов

Поток российских туристов в Абхазию продолжает расти, однако впечатления от отдыха всё чаще омрачаются неожиданными правилами в местных заведениях. Некоторые гости сталкиваются с платным входом и обязательными депозитами даже в обычных кафе, что вызывает недоумение и разочарование. Об этом сообщает издание АБН24, приводя рассказ одной из туристок.

Подобные ситуации, по словам отдыхающих, формируют ощущение несоответствия между ожиданиями от курортного региона и реальным уровнем сервиса. Особенно остро это воспринимается на фоне популярности направления у россиян.

Платный вход в историческом здании

Россиянка Светлана Орлова рассказала, что была неприятно удивлена визитом в одно из кафе, расположенное в здании, представляющем историческую ценность. По её словам, попасть внутрь оказалось возможно только через ресторанную зону, где установлен платный вход.

Стоимость такого входа составляет 1000 рублей, независимо от целей визита. Это требование стало неожиданностью для туристов, которые хотели лишь осмотреть интерьер или сделать небольшой заказ. Подобный формат, по мнению гостей, выглядит непривычно для курортного кафе.

Депозиты вместо свободного посещения

Отдельное недовольство вызывают депозитные системы, которые действуют в ряде заведений. Как отметила Светлана Орлова, минимальный депозит в некоторых кафе начинается от 1500 рублей.

Даже при заказе одного кофе посетителю необходимо оплатить всю сумму депозита. Такая практика, по словам туристки, приводит к тому, что многие гости разворачиваются и уходят, не желая переплачивать за минимальное потребление.

Туристический рост и проблемы сервиса

Несмотря на подобные жалобы, интерес россиян к отдыху в Абхазии продолжает расти. По количеству туристов республика уже обгоняет Турцию, оставаясь одним из самых востребованных направлений.

При этом вопросы сервиса и прозрачности цен, как отмечают гости, остаются актуальными для местного бизнеса. Туристы ожидают более понятных и комфортных условий, особенно с учётом растущей конкуренции среди курортных регионов.