Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гагра. Проспект Нартаа. Вокзал Гагра-Павильон. - panoramio
Гагра. Проспект Нартаа. Вокзал Гагра-Павильон. - panoramio
© commons.wikimedia.org by Наталья Филатова is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:13

Очарование или разочарование: Абхазия в 2025 году глазами туристов

Разочарование от отдыха в Абхазии: что изменилось с 2019 года?

Ощущение ностальгии, завораживающие пейзажи и обещания отдыха по доступной цене — именно так Абхазия годами привлекала российских туристов. Однако, как отмечает блог "Путешествуй правильно с Penkovs-travel" на платформе "Дзен", реальность 2025 года оказалась далеко не столь радужной.

На первый взгляд, всё по-прежнему: горы, море, зелень и обилие фруктов. Но за кулисами живописных фото — обострившаяся проблема цен, сервис и новые правила, которые делают отдых всё менее "душевным".

Добро пожаловать… в 90-е?
Авторы блога признаются: за время поездки они будто перенеслись в прошлое — только не в лучшее его проявление. Абхазия производит впечатление страны, где время остановилось: архитектура, инфраструктура, сервис — всё напоминает о 80-90-х годах. Однако ценники здесь — уже из будущего.

"Если вы полагаете, что собираетесь посетить страну, где можно купить вино и хачапури по низкой цене, то действительность может оказаться неожиданной", — отмечается в материале.

Больше всего туристов удивляет то, что теперь здесь нужно платить за то, что раньше было доступно бесплатно. Отдельной строкой — настойчивость местных жителей, которую путешественники расценивают как навязчивость или даже агрессию в сфере услуг.

Страховка или штраф: входной билет в страну
Первое, что ждёт автотуристов на границе с Абхазией — необходимость оформить отдельную страховку. Российское ОСАГО здесь не действует.

"Ваше ОСАГО действует только в России. А у нас здесь свои правила", — заявляет представитель абхазской стороны при пересечении КПП.

Стоимость страхового полиса варьируется от 1000 до 3000 рублей в зависимости от срока пребывания. При этом сумма покрытия — всего 120 тысяч рублей, что, как подчёркивают путешественники, в случае серьёзного ДТП окажется явно недостаточной.

Для сравнения: в Казахстане аналогичный полис на 2 недели обходится в 1250–2000 рублей.

Легендарный "Гагрипш": за фото — плати
Ресторан "Гагрипш" в Гагре давно стал символом абхазского туризма. Историческое здание, привезённое в своё время из Парижа, ещё в 2019 году можно было свободно осматривать, фотографировать и даже подниматься на второй этаж.

Но при повторном визите в 2025 году авторы блога столкнулись с новым правилом: чтобы просто зайти внутрь, необходимо внести депозит — 2000 рублей с человека. Бесплатные фотографии запрещены, и нарушение может повлечь штраф.

Кроме того, в ресторане не принимают банковские карты. Как, впрочем, и в большинстве заведений страны. Туристам рекомендуют иметь при себе наличные: без них здесь практически не обойтись — ни в кафе, ни на рынке, ни у достопримечательностей.

Деньги, бензин и еда: куда уходят средства
Несмотря на уверения о "доступном отдыхе", поездка в Абхазию обернулась ощутимыми расходами. Только за 5 дней путешественники потратили около 35 тысяч рублей на троих.

Вот как распределились основные траты:

  • Страховка — 1000 рублей (на 15 дней, хотя поездка длилась 5).
  • Проживание — 4500 рублей в сутки за номер на троих с трёхразовым питанием (в 2019 году аналогичный номер стоил 3000).
  • Рынок и деликатесы — около 10 000 рублей на местные продукты и сувениры.
  • Вино — 2000 рублей за несколько бутылок местного производства.
  • Экскурсии — 2100 рублей за посещение Новоафонской пещеры (другие локации — бесплатно).
  • Парковка и топливо — непредвиденные, но обязательные расходы. Топливо здесь дороже, чем в России, поэтому авторы захватили с собой канистру. Это спасло от лишних трат.

Отдельной строкой идёт парковка. Даже при бронировании отеля стоит уточнять, входит ли стоянка в стоимость. К примеру, на парковке рядом с достопримечательностями часто требуют оплату отдельно.

Приятные исключения
Не всё в Абхазии стало платным. Авторы блога отмечают, что многие природные и культурные достопримечательности по-прежнему можно посещать бесплатно:

  • монастырь и водопад в Новом Афоне,
  • заброшенный театр в Гагре,
  • парк принца Ольденбургского.

Прогулки по тенистым аллеям и практически пустым пляжам стали для путешественников настоящей отдушиной.

К тому же, если ехать на автомобиле, география доступных локаций существенно расширяется. Правда, к стилю вождения местных жителей стоит привыкнуть — и быть начеку из-за часто появляющихся на дорогах коров.

Так стоит ли ехать?
Несмотря на массу спорных моментов, авторы однозначны в своём мнении: да, ехать стоит. У Абхазии по-прежнему остаются важные преимущества — чистый воздух, благодаря обилию зелени и отсутствию плотного автопотока, немноголюдные пляжи и удивительная природа.

"Если вам наскучил отдых в Абхазии, то вы в любое время можете отправиться в Россию", — с иронией подытоживают путешественники.

Также отмечается, что исследовать заброшенные здания здесь никто не запрещает — и это стало своеобразной "фишкой" региона. Для тех, кто ищет атмосферу, а не комфорт, Абхазия по-прежнему способна подарить уникальный опыт. Но считать её по-настоящему дешёвым направлением уже не приходится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как я хотел заказать кофе, а получил сюрприз от официанта в Черногории сегодня в 7:06

Когда "да" на жестах оказалось "нет": мой языковой конфуз в кафе Черногории

Заказал капучино и думал, что понял официанта. Оказалось, он говорил что-то совсем другое, и моя улыбка стала главной разгадкой ситуации.

Читать полностью » Как я искал идеальный эспрессо в тихих улочках Подгорицы сегодня в 6:03

Кофейни вне туристических маршрутов: мой маршрут по Подгорице

Пошёл за эспрессо — нашёл уютные кофейни с авторскими десертами и спокойной атмосферой вдали от толп. Мой гид по лучшим адресам Подгорицы.

Читать полностью » Как я нашёл идеальный бутерброд с хамоном среди уличных киосков Будвы сегодня в 5:57

От сочных ćevapi до необычного мороженого с базиликом: гастротур по Будве

Прогуляйтесь по Будве вместе со мной: от бутербродов с прошутто до шарика мороженого с базиликом и свежих мидий на шпажках — уличная еда, которая не ударит по кошельку и порадует вкус.

Читать полностью » От гор до залива: пять блюд, раскрывающих душу Черногории сегодня в 4:53

Пять вкусов Черногории: от сытных каш до морских деликатесов

Откройте для себя пять легендарных блюд Черногории: от угольных ćevapi до ароматного Njeguški_pršut и морских мидий в buzara — мой опыт гастротуриста и советы, где искать лучшее.

Читать полностью » Один день по улицам Котора и секреты гостеприимства в Черногории сегодня в 3:51

Иду, куда глаза глядят: как я заблудился среди оливковых рощ и обрел друзей в Черногории

За 24 часа я прошёл от старинных стен Котора до уютных улочек Будвы, выпил эспрессо с таксистом и попробовал домашний сыр у пастуха — история о дне, который стал маленьким путешествием в сердца людей.

Читать полностью » Что важно знать туристу перед поездкой в Дагестан — традиции, поведение, дресс-код сегодня в 2:22

Дагестан зовёт, но не всех пускает: что нужно знать перед поездкой, чтобы не нарваться

Как добраться до Дагестана быстро и с комфортом? Путеводитель по транспорту, советам путешественников и самым впечатляющим местам республики.

Читать полностью » Правила провоза животных в самолёте: требования, документы и ограничения сегодня в 1:22

Провал на регистрации: почему животное может не попасть в салон, даже если вы всё сделали правильно

Как без паники и стресса организовать перелёт с питомцем: от согласования с авиакомпанией до правил размещения в салоне и багажном отсеке.

Читать полностью » Загар, который старит кожу быстрее времени: как не угробить лицо за неделю отпуска сегодня в 0:24

Кому нельзя загорать: список противопоказаний от дерматологов

Идеальный загар — не миф, если знать, как и когда загорать. Рассказываем, как получить ровный оттенок без ожогов, фотостарения и риска для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Соломон рассказал, как в 40 лет поддерживать гибкость и мобильность
Красота и здоровье

Врачи Перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского спасли троих недоношенных девочек
Красота и здоровье

Первая в мире персонализированная вакцина от рака: Россия совершила прорыв
Дом

Какой потолок не прощает влага в ванной: история одного глупого выбора
Питомцы

Ветеринары объясняют, как помочь кошке преодолеть страх и неуверенность
Еда

Как приготовить картофель с лимоном и кумином: восточный рецепт пикантной закуски
Еда

Бюджетный чизкейк без сыра: экономия и вкус в одном десерте
Еда

Рецепт маринованного толстолобика: ингредиенты и пошаговый способ приготовления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru