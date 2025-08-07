Очарование или разочарование: Абхазия в 2025 году глазами туристов

Ощущение ностальгии, завораживающие пейзажи и обещания отдыха по доступной цене — именно так Абхазия годами привлекала российских туристов. Однако, как отмечает блог "Путешествуй правильно с Penkovs-travel" на платформе "Дзен", реальность 2025 года оказалась далеко не столь радужной.

На первый взгляд, всё по-прежнему: горы, море, зелень и обилие фруктов. Но за кулисами живописных фото — обострившаяся проблема цен, сервис и новые правила, которые делают отдых всё менее "душевным".

Добро пожаловать… в 90-е?

Авторы блога признаются: за время поездки они будто перенеслись в прошлое — только не в лучшее его проявление. Абхазия производит впечатление страны, где время остановилось: архитектура, инфраструктура, сервис — всё напоминает о 80-90-х годах. Однако ценники здесь — уже из будущего.

"Если вы полагаете, что собираетесь посетить страну, где можно купить вино и хачапури по низкой цене, то действительность может оказаться неожиданной", — отмечается в материале.

Больше всего туристов удивляет то, что теперь здесь нужно платить за то, что раньше было доступно бесплатно. Отдельной строкой — настойчивость местных жителей, которую путешественники расценивают как навязчивость или даже агрессию в сфере услуг.

Страховка или штраф: входной билет в страну

Первое, что ждёт автотуристов на границе с Абхазией — необходимость оформить отдельную страховку. Российское ОСАГО здесь не действует.

"Ваше ОСАГО действует только в России. А у нас здесь свои правила", — заявляет представитель абхазской стороны при пересечении КПП.

Стоимость страхового полиса варьируется от 1000 до 3000 рублей в зависимости от срока пребывания. При этом сумма покрытия — всего 120 тысяч рублей, что, как подчёркивают путешественники, в случае серьёзного ДТП окажется явно недостаточной.

Для сравнения: в Казахстане аналогичный полис на 2 недели обходится в 1250–2000 рублей.

Легендарный "Гагрипш": за фото — плати

Ресторан "Гагрипш" в Гагре давно стал символом абхазского туризма. Историческое здание, привезённое в своё время из Парижа, ещё в 2019 году можно было свободно осматривать, фотографировать и даже подниматься на второй этаж.

Но при повторном визите в 2025 году авторы блога столкнулись с новым правилом: чтобы просто зайти внутрь, необходимо внести депозит — 2000 рублей с человека. Бесплатные фотографии запрещены, и нарушение может повлечь штраф.

Кроме того, в ресторане не принимают банковские карты. Как, впрочем, и в большинстве заведений страны. Туристам рекомендуют иметь при себе наличные: без них здесь практически не обойтись — ни в кафе, ни на рынке, ни у достопримечательностей.

Деньги, бензин и еда: куда уходят средства

Несмотря на уверения о "доступном отдыхе", поездка в Абхазию обернулась ощутимыми расходами. Только за 5 дней путешественники потратили около 35 тысяч рублей на троих.

Вот как распределились основные траты:

Страховка — 1000 рублей (на 15 дней, хотя поездка длилась 5).

Проживание — 4500 рублей в сутки за номер на троих с трёхразовым питанием (в 2019 году аналогичный номер стоил 3000).

Рынок и деликатесы — около 10 000 рублей на местные продукты и сувениры.

Вино — 2000 рублей за несколько бутылок местного производства.

Экскурсии — 2100 рублей за посещение Новоафонской пещеры (другие локации — бесплатно).

Парковка и топливо — непредвиденные, но обязательные расходы. Топливо здесь дороже, чем в России, поэтому авторы захватили с собой канистру. Это спасло от лишних трат.

Отдельной строкой идёт парковка. Даже при бронировании отеля стоит уточнять, входит ли стоянка в стоимость. К примеру, на парковке рядом с достопримечательностями часто требуют оплату отдельно.

Приятные исключения

Не всё в Абхазии стало платным. Авторы блога отмечают, что многие природные и культурные достопримечательности по-прежнему можно посещать бесплатно:

монастырь и водопад в Новом Афоне,

заброшенный театр в Гагре,

парк принца Ольденбургского.

Прогулки по тенистым аллеям и практически пустым пляжам стали для путешественников настоящей отдушиной.

К тому же, если ехать на автомобиле, география доступных локаций существенно расширяется. Правда, к стилю вождения местных жителей стоит привыкнуть — и быть начеку из-за часто появляющихся на дорогах коров.

Так стоит ли ехать?

Несмотря на массу спорных моментов, авторы однозначны в своём мнении: да, ехать стоит. У Абхазии по-прежнему остаются важные преимущества — чистый воздух, благодаря обилию зелени и отсутствию плотного автопотока, немноголюдные пляжи и удивительная природа.

"Если вам наскучил отдых в Абхазии, то вы в любое время можете отправиться в Россию", — с иронией подытоживают путешественники.

Также отмечается, что исследовать заброшенные здания здесь никто не запрещает — и это стало своеобразной "фишкой" региона. Для тех, кто ищет атмосферу, а не комфорт, Абхазия по-прежнему способна подарить уникальный опыт. Но считать её по-настоящему дешёвым направлением уже не приходится.