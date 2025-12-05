Не только мандарины: Абхазия отправляет в Россию тонны фейхоа и хурмы — вот новые цифры

Поставки абхазских лимонов на российский рынок в текущем цитрусовом сезоне резко ускорились: объёмы выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС. В Государственном таможенном комитете Абхазии уточнили, что с начала сезона в октябре экспорт лимонов в Россию достиг 413,9 тонны против 194,3 тонны годом ранее, то есть прибавка составила 219,6 тонны.

Лимоны: рост более чем в два раза с начала сезона

Данные привела начальник управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния. На её цифрах видно, что сезонный старт оказался заметно сильнее прошлогоднего: почти половина тысячи тонн лимонов ушла в Россию уже с октября. При этом в сообщении подчёркивается именно сопоставление одинаковых периодов — "с начала сезона", что делает динамику показательной для начала продаж.

Сам рост в тоннах отдельно выделен: плюс 219,6 тонны к прошлому году. Такая прибавка подтверждает, что изменения в поставках — не статистическая погрешность, а ощутимое расширение экспортного потока, который должен отразиться на ассортименте абхазских цитрусовых в России в предновогодний период.

Хурма и фейхоа тоже прибавили

Помимо лимонов, в Абхазии вырос экспорт двух других сезонных позиций — хурмы и фейхоа. По словам Квицинии, хурмы было вывезено 413,8 тонны, что на 170,4 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт фейхоа составил 1 233 тонны, прибавив 183,3 тонны год к году.

Эти цифры показывают, что увеличение поставок не ограничивается одним товаром. В структуре экспорта заметно присутствует и фейхоа — по объёму этот продукт превосходит как лимоны, так и хурму. При этом в каждом случае подчёркивается сезонный отсчёт от октября, что позволяет сравнивать темп начала поставок между годами.

Мандарины: объём снизился, но пик ещё впереди

На фоне роста по лимонам, хурме и фейхоа мандариновая статистика выглядит иначе. Объём экспорта мандаринов составил 12 327,6 тонны, что на 1,6 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году. В сообщении это снижение не трактуется как "провал сезона" — скорее подчёркивается, что мандарины имеют выраженную сезонность поставок.

Отдельно отмечено, что пик мандаринового сезона традиционно приходится на середину декабря, когда фрукты массово идут на российский рынок перед Новым годом. Поэтому текущие показатели начала сезона описываются как промежуточные: итоговая динамика по мандаринам будет зависеть от того, как пройдёт основная волна поставок в декабре.