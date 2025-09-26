Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Черное море Абхазия
Черное море Абхазия
© commons.wikimedia.org by Avobukhov is licensed under CC BY 4.0
Опубликована сегодня в 7:24

Абхазия за один уикенд: море у ног, снег под колёсами, каньоны по пути

Путеводитель по Абхазии: транспорт, сезоны и ключевые локации у моря

Абхазия была и остается любимым направлением для летнего отдыха. Пляжи, реликтовые сосновые рощи, горы и водопады, реки и озёра с кристальной водой всегда будут местом притяжения городских жителей. Здесь можно нежиться в тёплом море, глядя на горы, а уже через несколько часов оказаться на высоте 2000 м в долине озёр. Зимой регион тоже интересен: вместо купания можно отправиться кататься на снегоходах и любоваться морскими просторами с заснеженных вершин.

Мы подготовили гид по стране горных рек, где рассказываем, как добраться, чем заняться и какие достопримечательности посетить.

Как добраться

Самолёт. Самый быстрый способ попасть в Абхазию — долететь до Сочи, а оттуда за 20 минут доехать автобусом или такси до границы. В мае билеты Москва — Сочи в обе стороны стоят от 8 240 рублей*. На границе действует паспортный контроль: подойдет как российский, так и заграничный паспорт.

Поезд. Из Москвы до Сухума поезд идёт около полутора суток. Можно доехать за сутки до Адлера, а затем на автобусе или такси за полчаса пересечь границу. Билеты Москва — Сухум стоят около 13 100 рублей*, Москва — Адлер — от 7 700 рублей*.

Автомобиль. Расстояние от Москвы до Абхазии — примерно 1 700-1 800 км. Дорога займёт около суток без остановок. На въезде действует паспортный контроль. Аренда автомобиля среднего класса в Москве стоит от 6 000 рублей* в день.

Когда ехать

Абхазия хороша в любое время года. Для купания в море лучше выбирать период с мая по октябрь. Летом погода самая жаркая, а осенью становится комфортнее: меньше туристов и мягкий климат.

Зимой и весной отдых меняет формат: пешие и конные прогулки, рыбалка, поездки на внедорожниках и снегоходах. Февраль и март особенно красивы благодаря цветущим рощам мимоз. Единственный нюанс — часть кафе и заведений в холодное время закрываются.

Туристические города Абхазии

Популярные направления — Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум. Все города расположены на побережье и отличаются сочетанием природы, архитектуры и истории.

Гагра. Курорт с мягким климатом, где купаются даже в ноябре. Среди достопримечательностей — набережная, колоннада в Приморском парке, Зимний театр и замок принца Ольденбургского.

Пицунда. Город известен своим целебным воздухом, сочетающим бриз, хвою и эвкалипт. Здесь стоит увидеть заповедник "Великий Питиунт", реликтовую сосновую рощу и маяк.

Новый Афон. Сочетает пляжный отдых и богатое культурное наследие. Главные объекты — Новоафонский монастырь, пещера, Анакопийская крепость и Кипарисовая аллея.

Сухум. Столица Абхазии, основанная ещё в VI веке до н. э. Здесь можно прогуляться по Проспекту Леона, ботаническому саду, набережным, а также посетить храмы и музеи.

Достопримечательности Абхазии

Озеро Рица. Лежит на высоте 1000 м среди гор. Купаться в нём нельзя, но можно прокатиться на катамаране. По дороге к озеру открываются виды на ущелья, водопады и реки.

Юпшарский каньон. Живописное ущелье длиной около 8 км, по которому протекает река Юпшара. Неподалёку расположены водопады "Девичьи слёзы" и "Мужские слёзы", Голубое озеро и Гегский водопад.

Дача Сталина на Холодной речке. Резиденция, построенная в скале в 15 км от Гагры. Место примечательно видом на море и сосновой рощей, ведущей к воде.

Новоафонский монастырь. Мужской православный комплекс с шестью храмами, включая величественный Пантелеймоновский собор.

Новоафонская пещера. Огромная карстовая полость с девятью залами, открытая для туристов. Добраться можно по искусственному тоннелю на пещерном поезде.

Станция "Псырцха". Заброшенная железнодорожная платформа в Новом Афоне. Построенная в 1944 году, сегодня она выглядит таинственно и живописно.

Сухумский ботанический сад. Один из старейших на Кавказе, основанный в 1840 году. Здесь более 5 000 видов растений, включая секвойи, пальмы и лотосы.

Абхазия — круглогодичное направление с морем, горами и заповедниками: летом — пляжи и экскурсии, зимой — снегоходы и панорамы Чёрного моря с заснеженных вершин. Добраться проще всего через Сочи (самолёт/поезд + трансфер до границы); также возможны поезд, авто. Главные курорты — Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум; везде есть варианты размещения от бюджетных гостевых домов до отелей у моря. Топ-достопримечательности: озеро Рица и Юпшарский каньон, Новоафонский монастырь и пещера, дача Сталина на Холодной речке, станция "Псырцха", Сухумский ботанический сад. Лучшее время для купания — май-октябрь; осенью теплее и спокойнее.

