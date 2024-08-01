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Актёр Нил Кропалов заявил, что привык к званию внебрачного сына Абдулова
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"Внебрачный сын Абдулова": актёр Нил Кропалов рассказал, почему отказался делать ДНК-тест

Актёр Нил Кропалов заявил, что привык к званию внебрачного сына Абдулова

Актёр Нил Кропалов, комментируя слухи о том, что Александр Абдулов является его отцом, признался, что привык к званию "внебрачного сына" известного артиста.

Дело в том, что он с 12 лет работал в Ленкоме по трудовой книжке своей матери актрисы Оксаны Калиберда, что породило слухи о его родстве с известным артистом. Кто мог поверить, что он попал в труппу без блата. А когда он подрос, проявилось внешнее сходство с Абдуловым и стало поводом для подогрева слухов.

Когда к нему начали обращаться представители федеральных телеканалов с предложением сделать ДНК-тест, он отказался.

"К разговорам о том, что я внебрачный сын Абдулова, я уже привык", — добавил Кропалов.

Мать актёра обижается на эти разговоры, поскольку это бросает тень на её репутацию. Тем более что настоящий отец Нила — композитор Николай Кропалов. В их семье трое детей — у Нила есть брат и сестра.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение/Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение (public domain)

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