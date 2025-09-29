Не весы, а зеркало живота: главный фактор риска рака и диабета

Избыточный вес часто ассоциируется с эстетическими проблемами, но медицина рассматривает его гораздо шире. Особое внимание врачи уделяют жиру в области живота, который формирует так называемое абдоминальное ожирение. Этот вид жировых отложений опаснее подкожного жира, так как он откладывается вокруг внутренних органов и меняет работу всего организма.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что такой жир напрямую связан с онкологическими рисками:

"Жир в поджелудочной железе связан с риском эндометриоидного рака яичников. Жир на бедрах и ягодицах является "защитным" — снижает вероятность рака груди и менингиомы", — отметила специалист.

Чем опасен абдоминальный жир

Исследования с участием более 700 000 человек показали: висцеральный жир (окружающий внутренние органы) повышает вероятность сразу нескольких видов онкологии.

эндометриальный рак (матки);

рак печени (риск выше более чем в 4 раза);

аденокарцинома пищевода;

эндометриоидный рак яичников.

Даже при нормальном весе и "правильном" индексе массы тела абдоминальное ожирение остаётся фактором риска.

Сравнение: подкожный и висцеральный жир