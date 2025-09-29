Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Консультация врача по лечению ожирения
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:03

Не весы, а зеркало живота: главный фактор риска рака и диабета

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила онкориски абдоминального ожирения

Избыточный вес часто ассоциируется с эстетическими проблемами, но медицина рассматривает его гораздо шире. Особое внимание врачи уделяют жиру в области живота, который формирует так называемое абдоминальное ожирение. Этот вид жировых отложений опаснее подкожного жира, так как он откладывается вокруг внутренних органов и меняет работу всего организма.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что такой жир напрямую связан с онкологическими рисками:

"Жир в поджелудочной железе связан с риском эндометриоидного рака яичников. Жир на бедрах и ягодицах является "защитным" — снижает вероятность рака груди и менингиомы", — отметила специалист.

Чем опасен абдоминальный жир

Исследования с участием более 700 000 человек показали: висцеральный жир (окружающий внутренние органы) повышает вероятность сразу нескольких видов онкологии.

  • эндометриальный рак (матки);

  • рак печени (риск выше более чем в 4 раза);

  • аденокарцинома пищевода;

  • эндометриоидный рак яичников.

Даже при нормальном весе и "правильном" индексе массы тела абдоминальное ожирение остаётся фактором риска.

Сравнение: подкожный и висцеральный жир

Вид жира Где накапливается Последствия Особенности
Подкожный Под кожей, на бёдрах, ягодицах Менее опасен, может выполнять защитную функцию Снижен риск некоторых онкологических заболеваний
Висцеральный Вокруг внутренних органов (печень, поджелудочная, кишечник) Увеличивает риск рака, диабета, болезней сердца Опасен даже при нормальном весе

Как измерить уровень риска

Определить наличие висцерального жира можно не только с помощью МРТ или специальных анализов. Достаточно измерить окружность талии:

  • у женщин риск возрастает при объёме более 80 см;

  • у мужчин — при 94 см и выше.

Если показатели превышают эти значения, стоит пересмотреть образ жизни и питание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ориентироваться только на общий вес или ИМТ.

  • Последствие: Упускается опасность висцерального жира.

  • Альтернатива: Контролировать объём талии и состав тела.

  • Ошибка: Делать ставку лишь на диеты без физической активности.

  • Последствие: Потеря мышц, сохранение висцерального жира.

  • Альтернатива: Комбинация кардионагрузок, силовых тренировок и сбалансированного питания.

  • Ошибка: Игнорировать жировые отложения при нормальном весе.

  • Последствие: Повышенный риск онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Альтернатива: Своевременные обследования и профилактика.

Советы шаг за шагом

  1. Измеряйте талию раз в месяц, чтобы отслеживать изменения.

  2. Включайте кардионагрузки (ходьба, плавание, велосипед) не менее 150 минут в неделю.

  3. Добавляйте силовые тренировки для увеличения мышечной массы.

  4. Исключите переедание, особенно вечером.

  5. Ограничьте быстрые углеводы (сладости, белый хлеб).

  6. Употребляйте больше овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов.

  7. Контролируйте уровень сахара и холестерина через регулярные анализы.

А что если жир откладывается на бёдрах

Интересно, что жировые отложения на бёдрах и ягодицах не только менее опасны, но и могут играть защитную роль. У женщин они ассоциируются со снижением риска рака груди и некоторых опухолей мозга. Это не значит, что лишний вес полезен, но распределение жира действительно имеет значение.

