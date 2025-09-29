Не весы, а зеркало живота: главный фактор риска рака и диабета
Избыточный вес часто ассоциируется с эстетическими проблемами, но медицина рассматривает его гораздо шире. Особое внимание врачи уделяют жиру в области живота, который формирует так называемое абдоминальное ожирение. Этот вид жировых отложений опаснее подкожного жира, так как он откладывается вокруг внутренних органов и меняет работу всего организма.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что такой жир напрямую связан с онкологическими рисками:
"Жир в поджелудочной железе связан с риском эндометриоидного рака яичников. Жир на бедрах и ягодицах является "защитным" — снижает вероятность рака груди и менингиомы", — отметила специалист.
Чем опасен абдоминальный жир
Исследования с участием более 700 000 человек показали: висцеральный жир (окружающий внутренние органы) повышает вероятность сразу нескольких видов онкологии.
-
эндометриальный рак (матки);
-
рак печени (риск выше более чем в 4 раза);
-
аденокарцинома пищевода;
-
эндометриоидный рак яичников.
Даже при нормальном весе и "правильном" индексе массы тела абдоминальное ожирение остаётся фактором риска.
Сравнение: подкожный и висцеральный жир
|Вид жира
|Где накапливается
|Последствия
|Особенности
|Подкожный
|Под кожей, на бёдрах, ягодицах
|Менее опасен, может выполнять защитную функцию
|Снижен риск некоторых онкологических заболеваний
|Висцеральный
|Вокруг внутренних органов (печень, поджелудочная, кишечник)
|Увеличивает риск рака, диабета, болезней сердца
|Опасен даже при нормальном весе
Как измерить уровень риска
Определить наличие висцерального жира можно не только с помощью МРТ или специальных анализов. Достаточно измерить окружность талии:
-
у женщин риск возрастает при объёме более 80 см;
-
у мужчин — при 94 см и выше.
Если показатели превышают эти значения, стоит пересмотреть образ жизни и питание.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Ориентироваться только на общий вес или ИМТ.
-
Последствие: Упускается опасность висцерального жира.
-
Альтернатива: Контролировать объём талии и состав тела.
-
Ошибка: Делать ставку лишь на диеты без физической активности.
-
Последствие: Потеря мышц, сохранение висцерального жира.
-
Альтернатива: Комбинация кардионагрузок, силовых тренировок и сбалансированного питания.
-
Ошибка: Игнорировать жировые отложения при нормальном весе.
-
Последствие: Повышенный риск онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
-
Альтернатива: Своевременные обследования и профилактика.
Советы шаг за шагом
-
Измеряйте талию раз в месяц, чтобы отслеживать изменения.
-
Включайте кардионагрузки (ходьба, плавание, велосипед) не менее 150 минут в неделю.
-
Добавляйте силовые тренировки для увеличения мышечной массы.
-
Исключите переедание, особенно вечером.
-
Ограничьте быстрые углеводы (сладости, белый хлеб).
-
Употребляйте больше овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов.
-
Контролируйте уровень сахара и холестерина через регулярные анализы.
А что если жир откладывается на бёдрах
Интересно, что жировые отложения на бёдрах и ягодицах не только менее опасны, но и могут играть защитную роль. У женщин они ассоциируются со снижением риска рака груди и некоторых опухолей мозга. Это не значит, что лишний вес полезен, но распределение жира действительно имеет значение.
