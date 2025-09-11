Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:11

Втянул живот — и тело стало другим: секрет упражнения, о котором забывают

Упражнение "вакуум живота" укрепляет поперечную мышцу и меняет пропорции тела

Мало какое упражнение способно настолько радикально повлиять на пропорции тела, как вакуум живота. Несмотря на то, что чаще его практикуют женщины, именно мужчины получили от него особую выгоду — во многом благодаря Арнольду Шварценеггеру, который ещё в 1970-х сделал эту технику частью подготовки бодибилдеров.

Суть упражнения

"Вакуум" относится к дыхательным техникам. Суть проста: после полного выдоха нужно задержать дыхание и максимально втянуть живот к рёбрам. В этот момент активируются не только диафрагма, но и глубинные мышцы пресса, которые редко задействуются в других упражнениях.

Для бодибилдеров вакуум стал ключевым элементом позирования — без него невозможно показать ширину грудной клетки и чёткие линии верхней части туловища.

Внутренние мышцы, о которых забывают

Пресс — это не только кубики на животе. Его формируют четыре мышечные группы:

  • прямые мышцы живота;
  • боковые мышцы;
  • поперечная мышца;
  • внутренние косые.

Поперечная мышца — самая глубокая. Она словно корсет обхватывает талию и поддерживает внутренние органы. Проблема в том, что изолированных упражнений для неё почти нет, а при стандартных скручиваниях и подъёмах ног она работает "в паре" с прямыми мышцами.

Именно поэтому вакуум так ценен — он учит управлять поперечной мышцей и активировать её осознанно.

Когда ждать результат

Быстрого эффекта ждать не стоит. Первые заметные изменения обычно проявляются через несколько недель регулярной практики, а через полгода фигура меняет очертания. При этом важно понимать: вакуум не сжигает жир. Если в области живота есть значительные жировые запасы, особенно внутренний жир, упражнение будет даваться тяжело.

Как правильно выполнять вакуум

  • Делать упражнение нужно на голодный желудок или спустя пару часов после еды.
  • Исходное положение может быть разным: лёжа на спине, стоя на четвереньках или вертикально.
  • Сделайте полный вдох, затем выдохните весь воздух.
  • Втяните живот максимально глубоко, подтягивая пупок к позвоночнику и вверх к рёбрам.
  • Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь и спокойно вдохните.
  • Повторите 3-10 раз.

Со временем время задержки можно увеличивать до 40-60 секунд. Опытные атлеты доводят упражнение до искусства — управляют разными отделами пресса и даже делают "волну" мышцами.

Вариации и советы

Существует несколько вариантов вакуума: лёжа, стоя или на четвереньках. Один из любимых приёмов Шварценеггера — именно вариант "на четвереньках".

Некоторые бодибилдеры используют вакуум в динамике — совмещая его с приседаниями или позированием. Важно не только удерживать мышцы, но и сохранять спокойное выражение лица — ведь на сцене именно это создаёт эффект уверенности.

