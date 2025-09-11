Втянул живот — и тело стало другим: секрет упражнения, о котором забывают
Мало какое упражнение способно настолько радикально повлиять на пропорции тела, как вакуум живота. Несмотря на то, что чаще его практикуют женщины, именно мужчины получили от него особую выгоду — во многом благодаря Арнольду Шварценеггеру, который ещё в 1970-х сделал эту технику частью подготовки бодибилдеров.
Суть упражнения
"Вакуум" относится к дыхательным техникам. Суть проста: после полного выдоха нужно задержать дыхание и максимально втянуть живот к рёбрам. В этот момент активируются не только диафрагма, но и глубинные мышцы пресса, которые редко задействуются в других упражнениях.
Для бодибилдеров вакуум стал ключевым элементом позирования — без него невозможно показать ширину грудной клетки и чёткие линии верхней части туловища.
Внутренние мышцы, о которых забывают
Пресс — это не только кубики на животе. Его формируют четыре мышечные группы:
- прямые мышцы живота;
- боковые мышцы;
- поперечная мышца;
- внутренние косые.
Поперечная мышца — самая глубокая. Она словно корсет обхватывает талию и поддерживает внутренние органы. Проблема в том, что изолированных упражнений для неё почти нет, а при стандартных скручиваниях и подъёмах ног она работает "в паре" с прямыми мышцами.
Именно поэтому вакуум так ценен — он учит управлять поперечной мышцей и активировать её осознанно.
Когда ждать результат
Быстрого эффекта ждать не стоит. Первые заметные изменения обычно проявляются через несколько недель регулярной практики, а через полгода фигура меняет очертания. При этом важно понимать: вакуум не сжигает жир. Если в области живота есть значительные жировые запасы, особенно внутренний жир, упражнение будет даваться тяжело.
Как правильно выполнять вакуум
- Делать упражнение нужно на голодный желудок или спустя пару часов после еды.
- Исходное положение может быть разным: лёжа на спине, стоя на четвереньках или вертикально.
- Сделайте полный вдох, затем выдохните весь воздух.
- Втяните живот максимально глубоко, подтягивая пупок к позвоночнику и вверх к рёбрам.
- Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь и спокойно вдохните.
- Повторите 3-10 раз.
Со временем время задержки можно увеличивать до 40-60 секунд. Опытные атлеты доводят упражнение до искусства — управляют разными отделами пресса и даже делают "волну" мышцами.
Вариации и советы
Существует несколько вариантов вакуума: лёжа, стоя или на четвереньках. Один из любимых приёмов Шварценеггера — именно вариант "на четвереньках".
Некоторые бодибилдеры используют вакуум в динамике — совмещая его с приседаниями или позированием. Важно не только удерживать мышцы, но и сохранять спокойное выражение лица — ведь на сцене именно это создаёт эффект уверенности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru