Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мышцы пресса
мышцы пресса
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:28

Красивый рельеф не равен силе: правда о мышцах живота

Прямая мышца живота: строение, функции и лучшие упражнения

Многие привыкли считать прямую мышцу живота главной в брюшном прессе. Но это заблуждение. Да, именно она формирует знаменитые "кубики", но по массе уступает косым и поперечной мышцам, которые незаметнее, но мощнее.

Настоящая особенность прямой мышцы живота заключается не в объёме, а в её понятной биомеханике. Она работает так же, как мышцы конечностей: отвечает за сгибание и разгибание корпуса. Косые и поперечные мышцы действуют сложнее — их движение не имеет чёткой траектории.

Анатомия и строение

Прямая мышца проходит вдоль передней стенки живота, разделяясь на две симметричные половины. Сверху она крепится к рёбрам, снизу — к лобковой кости. Перемычки из соединительной ткани делят мышцу на отдельные сегменты, формируя рельефный рисунок.

Под ней скрыта поперечная мышца — своего рода "внутренний пояс", поддерживающий внутрибрюшное давление. По бокам расположены косые мышцы, которые и являются самыми крупными в этой группе.

Интересный факт: толщина прямой мышцы действительно больше, чем у остальных мышц пресса, хотя площадь её меньше. По сути, она напоминает бицепс по своей работе и строению.

Биомеханика и функции

Функции прямой мышцы живота выходят далеко за пределы красивого рельефа:

  • она поддерживает правильную осанку;
  • помогает формировать внутрибрюшное давление;
  • защищает внутренние органы;
  • участвует в движениях — скручиваниях и подтягиваниях бёдер к корпусу.

При этом изолировать её полностью невозможно. На любые упражнения одновременно откликаются мышцы поясницы, тазового дна, бедра и даже спины.

Верхний и нижний пресс — условность

Разделение на "верхний" и "нижний" пресс, популярное в фитнесе, на самом деле касается всё той же прямой мышцы. Разница лишь в том, какие мышцы берут на себя часть нагрузки:

  • при активации нижнего пресса дополнительно работает поперечная мышца;
  • при активации верхнего — косые и зубчатые.

"Кубики" и генетика

Количество сегментов у разных людей различается. Чаще всего их восемь, но встречаются варианты с шестью или даже десятью "кубиками".

Форма также зависит от расстояния между половинами мышцы. После беременности или при избыточном весе центральная линия может расходиться, что делает пресс менее выразительным. В ряде случаев расхождение достигает нескольких сантиметров.

Лучшие упражнения для прямой мышцы

Хотя полностью изолировать её невозможно, существует ряд упражнений, где нагрузка концентрируется именно на ней:

  • Подъёмы таза лёжа — медленные, с акцентом на дыхание.
  • Планка на локтях — удержание корпуса в линии при напряжённом прессе.
  • Подъёмы туловища из положения лёжа — классика с фиксацией напряжения.
  • Подъём ног лёжа — усложнённый вариант с контролем поясницы.
  • Скручивания на скамье — дополнительная нагрузка на верхнюю часть.
  • Обратные скручивания на скамье — активируют нижнюю часть пресса.
  • Гиперэкстензия — хотя основная цель — поясница и ягодицы, прямая мышца здесь работает как антагонист.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бег в холодное время года: советы специалистов по подготовке и экипировке вчера в 19:50

Девять недель, которые превращают диванного ленивца в марафонца

Начать бегать проще, чем кажется. Осень и зима дают для этого уникальные преимущества — от пустых дорожек до особого драйва первых пробежек.

Читать полностью » Фитнес-специалисты рассказали, на что обратить внимание при найме тренера вчера в 19:10

Как личный тренер превращается в билет к успеху или к разочарованию

Личный тренер может стать вашим проводником к успеху, но выбрать его непросто. Три критерия помогут отличить профессионала от случайного инструктора.

Читать полностью » Врачи объяснили, зачем менять упражнения в силовых тренировках каждые 4 недели вчера в 18:50

Секрет силовых тренировок: что отличает сильных от застрявших на месте

Три простых принципа помогут сделать силовые тренировки эффективнее и безопаснее. Разберём, как правильно применять их в любой программе.

Читать полностью » Болгарский мешок в функциональном тренинге: советы специалистов по фитнесу вчера в 18:10

Как обычный мешок с песком превратился в секретное оружие для тренировок

Болгарский мешок стал настоящей находкой для фитнеса. Универсальный снаряд усиливает каждое упражнение и превращает тренировку в полноценный вызов.

Читать полностью » Психологи назвали способы повысить мотивацию к физической активности вчера в 17:50

Ненависть к спорту — это миф: что на самом деле мешает полюбить движение

Можно ли полюбить спорт, если он всегда казался наказанием? Один простой приём помогает превратить тренировки в источник радости.

Читать полностью » Что такое HIIT и как выстроить интервальные тренировки для укрепления сердца — спортивные медики вчера в 17:10

HIIT: метод, который даёт результат за минуты, а не часы

Интервальные тренировки способны заменить долгие кардиосессии и ускорить прогресс. Но чтобы извлечь максимум пользы, важно правильно выстроить нагрузку.

Читать полностью » Йога помогает развивать самосознание и формировать устойчивую мотивацию — эксперты вчера в 16:50

Неожиданный инструмент карьерного роста: что общего у медитации и продвижения по работе

Йога может быть больше, чем физическая практика. Она помогает понять себя, сохранять спокойствие и уверенно двигаться к целям.

Читать полностью » Тиффани Беренберг: как велотренировки помогают укрепить нижнюю часть тела вчера в 16:10

30 минут педалей — и тело меняется: неожиданный эффект домашних тренировок

Велотренажёр помогает не только укрепить ноги, но и улучшить работу сердца, сжечь калории и даже снизить стресс. Чем ещё он полезен?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт объяснил, почему дизельные машины дороже в обслуживании, но долговечнее бензиновых
Наука и технологии

В журнале Nucleic Acids Research опубликован метод SMART AMR для картирования эпитранскриптома
Садоводство

Урожай без химии: простые рецепты от вредителей, которые спасут ваш огород
Дом

Хлорофитум, лаванда и розмарин — растения для учебы и концентрации
Еда

Жареная свинина сочетается с овощами на пару
Авто и мото

Обновлённый Dacia Duster с Hybrid-G 150 4x4 расходует от 5,5 л топлива на 100 км
Питомцы

Ветеринары: щенкам делают первые прививки с 45 дней по схеме V8 или V10
Еда

Учёные отмечают: нут и овсянка снижают риск рака толстой кишки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet