Пластический хирург рассказал, какие существуют операции для коррекции живота после родов

Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота. В случае избытка жира может потребоваться липосакция, сообщает Газета.Ру.
Часто после родов кожа теряет эластичность, что приводит к появлению кожных складок, а при диастазе мышц живот остается выпуклым, что может вызывать дискомфорт. Зленко подчеркнул, что операции проводят не ранее чем через полгода после родов, чтобы дать организму восстановиться.
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