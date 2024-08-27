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Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика
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Пластический хирург рассказал, какие существуют операции для коррекции живота после родов

Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика

Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота. В случае избытка жира может потребоваться липосакция, сообщает Газета.Ру.

Часто после родов кожа теряет эластичность, что приводит к появлению кожных складок, а при диастазе мышц живот остается выпуклым, что может вызывать дискомфорт. Зленко подчеркнул, что операции проводят не ранее чем через полгода после родов, чтобы дать организму восстановиться.

Фото: vecteezy.com/chormail153750 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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