Организация визита главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Российскую Федерацию вступила в завершающую фазу. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что все необходимые приготовления находятся на финальном этапе. Он также пообещал в ближайшее время огласить точные даты предстоящего визита палестинского лидера.

Стоит отметить, что первые сведения об интенсивной подготовке к приезду Махмуда Аббаса в Россию появились еще в мае текущего года. Этот визит приобретает особое значение на фоне текущих международных усилий по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

В настоящее время Соединенные Штаты совместно с арабскими государствами ведут активный поиск путей прекращения военных действий и содействия развитию Палестины. Нынешняя администрация 88-летнего президента Аббаса подвергается критике за коррупцию и авторитарный стиль управления. В администрации США предлагают сместить Аббаса, передав полномочия новому премьер-министру.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента России